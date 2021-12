En un artículo publicado el 19 de diciembre del presente año 2021 en el diario de Londres Al-Arab, el poeta y escritor iraquí Farouq Yusouf criticó duramente la política estadounidense en las conversaciones en materia nuclear que se vienen sucediendo en Viena con Irán. Yusouf acusó a los Estados Unidos de intentar obtener la paz «a cualquier precio» mientras Irán plantea términos destinados a consolidar irreversiblemente su control sobre la región. Este expresó además su temor de que la renovación del acuerdo nuclear con Irán, siendo este claramente poco confiable, tal como lo demuestran los archivos en materia nuclear expuestos por Israel, amenazará gravemente la estabilidad y la paz de la región y la someterá a un nuevo tipo de imperialismo, es decir, a una ocupación iraní.

La culpa en principio, agregó Yusouf, la tiene el ex-presidente estadounidense Barack Obama, quien premió la voluntad de Irán al firmar el acuerdo nuclear poniendo un límite de tiempo a este acuerdo, lo cual fue «un crimen contra los países de la región» y llevó a la consolidación del control de Irán sobre Siria, Irak y el Líbano. Renovar este acuerdo, dijo, sería «un juego muy peligroso» para Estados Unidos y pondría a más países bajo el control de Irán.

Lo siguiente son extractos traducidos de su artículo:[1]

«A Estados Unidos se le ve muy ansioso por que las conversaciones en Viena tengan éxito a cualquier precio, mientras que Irán también desea que estas tengan éxito, pero no a cualquier costo. Irán desea que tengan éxito en sus propios términos, lo que será una ventaja para este… asegurarse de que Occidente, liderado por los Estados Unidos, no solo ignore su plan de expansión regional, sino que lo ayude a establecer dicha expansión como una realidad política irreversible. Si esto llegase a suceder, Irán cruzará todos los puntos de no-retorno en términos de amenazar la paz y la seguridad en la región y esforzarse por consolidar su intervención directa en todo lo que sea del intereses de los estados del Golfo y de Israel y a través de ellos también los intereses de los Estados Unidos – el país que dejó de lado el tema del ataque perpetrado por Irán a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita, que aún no ha sido debatido en el Consejo de Seguridad, aunque muchos evaluaron que no lo haría. De hecho, existen bastantes temas iraníes que siguen abiertos. ¿Es posible el simplemente ignorarlos y firmar un acuerdo que Irán podrá violar en cualquier momento, por su debilidad en sus cláusulas?

«No entiendo el cómo Europa y Estados Unidos pueden confiar en Irán luego que, en las negociaciones previas al acuerdo del año 2015, se toparon directamente con la habilidad de Irán para mentir, engañar y tergiversar los hechos. El ex-canciller iraní Mohammad Javad Zarif se destacó en ello. Además, ellos pueden descubrir la verdad, parte de la cual fue expuesta por el ex-primer ministro israelí Binyamin Netanyahu cuando anunció el haber interceptado los documentos iraníes que describían los procesos nucleares, cuya escandalosa naturaleza aparentemente no logró causar una impresión suficiente en los Estados Unidos. La información expuesta por Netanyahu no era nueva para los círculos de seguridad relevantes en los Estados Unidos aunque Europa puede que no conocía mucho sobre estos. Pero las insignificantes demandas que los círculos estadounidenses pretenden hacer en el acuerdo nuclear puede que expongan a la región a un grave peligro y amenacen su paz y seguridad. Los Estados Unidos juega peligrosamente a ello y sus consecuencias le serán muy difíciles de tolerar.

«El ex-presidente de los Estados Unidos Obama recompensó a Irán por su voluntad de firmar el acuerdo en materia nuclear del año 2015 colocándole un límite de tiempo a este acuerdo y esto fue un crimen contra los países de la región. Una de las primeras consecuencias de este crimen fue que Irán reforzó su control sobre Irak, el Líbano y Yemen y se estableció cómodamente en Siria, tanto que, si el presidente sirio Bashar Al-Assad hubiese querido salirse de ello, no lo hubiese podido hacer. Irán tomó el control del territorio sirio, primero comprándolo[2] y luego defendiéndolo con la fuerza de las armas, utilizando la ayuda de Hezbolá y de las milicias iraquíes y afganas.

«Luego del acuerdo del 2015, Irán se convirtió abiertamente en una fuerza de ocupación que le infundió nueva vida al cadáver del imperialismo. ¿El nuevo acuerdo cimentará las consecuencias de ese imperialismo y lo convertirá en un hecho político? La conducta occidental que hemos visto no augura nada bueno en lo absoluto». En Siria, el comportamiento de Irán se convirtió en parte del enfoque ruso en Astana;[3] en Yemen, el enviado internacional no oculta el hecho de que se haya reunido con los iraníes porque estos son un bando en el conflicto allí; e Irak y el Líbano permanecerán en espera política hasta que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán decida activar el aparato político que es operado desde fuera del país. Eso es lo que sabemos. Uno no tiene porque ser un experto político para entenderlo. La gente sencilla en la calle sabe que la presencia de Irán necesariamente significa el caos político que destruye países y hace que su moneda colapse frente al dólar. Eso es lo que sucedió y sigue sucediendo en Yemen, Irak, Siria y el Líbano.

«Lo que sabemos es menos del 1% de lo que Estados Unidos sabe y es por ello que algunas de las declaraciones israelíes respecto a Irán nos parecen algo delirantes y no tienen ningún sentido. Los israelíes no creen que la colisión estadounidense con Irán llegue al punto de ignorar hechos que pudieran hacer que la región estalle.

«Irán deshonra a Israel con su coqueteo en Viena, que hasta ahora parece ha sido aceptado por la otra parte (es decir, Occidente y los Estados Unidos), a pesar de su vacilante objeción de cumplir con las demandas de Irán de que sean eliminadas las sanciones antes de firmar el acuerdo. Las amenazas de Israel pueden ser parte de la sutil presión estadounidense que Israel expresa de manera más directa. Esto significa que la seguridad de Israel definitivamente estará garantizada. ¿Pero es eso suficiente? Algunos países ya están controlados por Irán y otros están en peligro de ser controlados por Irán gracias al acuerdo nuclear. El pensamiento militar de Israel nunca ha sido tan tonto como para permitir la terminología engañosa de Irán y ese es un factor que puede afectar las conversaciones de Viena».

[1] Alarab.co.uk, 19 de diciembre, 2021.

[2] Según los portales identificados con la oposición siria, Irán ha estado comprando tierras y bienes y raíces en varias partes de Siria, con la ayuda de elementos locales.

[3] Las conversaciones de Astana, iniciadas en el año 2017 por Rusia, Irán y Turquía con el objetivo de manejar varios temas militares en Siria, contribuyeron a la reconquista de muchos territorios por parte del régimen sirio. La postura rusa en Astana ha sido que el régimen debe restablecer su dominio en todo el país y ve a Irán como uno de los medios para lograrlo.

