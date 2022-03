Qué diferencia hace un año. De hecho, fue hace menos de un año. El día 18 de mayo del 2021, Marruecos desató una avalancha de inmigrantes (hasta 10.000 en un día) sobre el enclave español de Ceuta al norte de África.[1] La medida fue en respuesta a que España le dio la bienvenida al líder del grupo guerrillero izquierdista del Sáhara occidental POLISARIO a España, supuestamente por razones de salud. Marruecos considera al grupo apoyado por Argelia POLISARIO como algo mejor que terroristas.

Ahora, el 18 de marzo del presente año 2022, el gobierno marroquí reveló que España modificó su política de larga data sobre el Sáhara occidental, habiendo sido este una colonia española hasta el año 1975. España ahora ha aceptado el plan de autonomía de Marruecos del 2007 sobre el Sáhara occidental, respaldando esencialmente la continuación del dominio de Marruecos sobre la región. España siguió el camino trazado recientemente por la administración Trump e Israel en el año 2020, cambios de política a favor de Marruecos en el Sáhara occidental a cambio de una mejora en las relaciones bilaterales. En el caso de Estados Unidos e Israel, el cambio de política resultó en la formalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y Marruecos como parte de los Acuerdos Abraham pautados por la administración Trump. La carta de España a Marruecos aceptando el cambio de política parece haber sido apresurada y ha estado repleta de errores gramaticales y tipográficos.[2]

Para Madrid, el cambio de política provocó la ira dentro de la coalición gobernante de izquierda del presidente del gobierno Pedro Sánchez. La causa saharaui ha sido tradicionalmente una causa especialmente apoyada por la izquierda española del mismo modo que la izquierda europea ha apoyado a los revolucionarios palestinos y a otros movimientos de «liberación nacional» izquierdistas. Los socios menores de Sánchez en el gobierno, la alianza comunista Unidas Podemos (Podemos-IU o UP), estaban furiosos al enterarse del cambio en la política del gobierno español, un gobierno del que estos forman parte, de los marroquíes.[3] Los diputados de la UP más tarde izarían la bandera del POLISARIO en protesta dentro del parlamento español.[4] Pero el socialista Sánchez había elegido muy bien en su momento. Sus aliados comunistas más importantes están descontentos (también descontentos con el apoyo dado por España a la OTAN en Ucrania), pero las encuestas muestran que si las elecciones nacionales se celebraran hoy, la UP, plagada de escándalos, perdería mucho en las encuestas, perdiendo votos frente a sus aliados socialistas del PSOE e incluso frente al creciente partido derechista VOX.[5] Entonces, todo lo que los comunistas pueden hacer es quejarse mientras mantienen al actual gobierno in situ.

Aunque Marruecos no ha cambiado ni cambiará su postura de que los enclaves españoles situados al norte de África deberían ser parte de Marruecos (la nota diplomática española no menciona ni a Ceuta ni a Melilla), el acuerdo parece otorgarle a España un alivio temporal de un mayor uso marroquí en el tema migratorio (próximamente tanto de Marruecos como del África subsahariana) como herramienta en el arte de gobernar. La ola de inmigrantes a Ceuta y Melilla y las Islas Canarias no solo amenazó con abrumar a los gobiernos locales españoles, sino que también ayudó a la oposición política española. Sánchez elogió el acuerdo por resolver una situación problemática que ya era «insostenible».[6]

Sánchez trató de tranquilizar a Argelia, que no solo es el principal patrocinador de los revolucionarios saharauis, sino también un importante proveedor de gas natural para España. Los precios del servicio eléctrico en España son los más altos de la Unión Europea y el tema ha surgido en el discurso público del año 2021. Al igual que Joe Biden, Sánchez ha buscado culpar a Putin por el aumento de los costos energéticos, pero los españoles, al igual que los estadounidenses, pueden leer un calendario y pocos aceptan esta excusa. Los analistas argelinos ven el cambio de política por España sobre el Sáhara occidental de traición «inexplicable», «una puñalada por la espalda» que sucede solo dos semanas después de que Sánchez hablara con el presidente argelino Tebboune. Y al igual que los comunistas españoles, los argelinos se enteraron del cambio de política a través de sus rivales marroquíes. La sensación es que los argelinos muy ciertamente no dejarán de bombear gas natural a España, existe un contrato y Argelia está ganando dinero (una gran parte del GNL de España proviene de Argelia pero el porcentaje ha disminuido durante el último año, reemplazado por las importaciones de gas estadounidense a España).[7] Más bien, es muy probable que Argelia responda favoreciendo a Italia sobre España como un importante punto de transbordo para sus futuras exportaciones de energía hacia Europa.[8] Y, a diferencia de Rabat, seguramente Argelia seguirá permitiendo que su territorio sea utilizado por las redes de contrabando que traen a España a miles de inmigrantes en lanchas rápidas desde Orán a Almería.

De hecho, el uso del arma migratoria por parte de Argelia no solo ejercerá presión sobre España, sino que aliviará las presiones sobre Argelia, ya que algunos de los que parten hacia las costas españolas son jóvenes locales (estos inmigrantes son en su mayoría individuos jóvenes) atrapados en manifestaciones de oposición y frustrados por la falta de oportunidades económicas y de espacio político en Argelia.[9] Sirios, egipcios y bangladesíes también utilizan la vía argelina para entrar en Europa, considerada menos peligrosa que la libia.

Al final, la decisión de España parece ser fatídica, ya que a corto plazo ofrece un alivio a la inmigración pero revela una debilidad esencial que será aprovechada tanto por Marruecos como por Argelia. Los argelinos dijeron que revisarán o darán un repaso a todos los acuerdos con España como resultado del cambio de política. Y Marruecos ha aprendido de forma muy gráfica el poder de la «bomba migratoria» que este puede utilizar en futuras crisis con España o tal vez, como los argelinos, para abordar las preocupaciones internas y exportar poblaciones inquietas hacia el norte. En esto, los dos estados del norte de África no son tanto atípicos como pioneros. En Túnez y Libia, la revolución y el caos llevaron la migración hacia el norte a través del mar Mediterráneo. Pero ni Marruecos ni Argelia están en caos o en situación de guerra, ambos son estados en funcionamiento. En esto se unen a países como Turquía y Cuba que han y seguirán utilizando la inmigración y los flujos de refugiados como una parte más de un conjunto de herramientas en el área de política exterior en contra de sus adversarios.

*Alberto M. Fernández es vicepresidente de MEMRI.

