27El estudioso islámico jordano Bilal Al-Qasrawi dijo en un programa de la televisión libanesa el día 20 de mayo, 2022 en el canal afiliado a Hizb-ut-Tahrir, Al-Waqiyah, que cuando se restablezca un califato islámico, los infieles pudieran utilizar armas nucleares contra países musulmanes, pero que los musulmanes, sin embargo, no se rendirán. Este dijo que si los infieles acaban con un millón o dos millones de musulmanes, los musulmanes asesinarán la misma cantidad de infieles y agregó: «Nosotros podemos darnos el lujo de perder un millón de vidas, pero ¿pueden ellos darse ese lujo? No. Eso es todo». Para obtener más información sobre Bilal Al-Qasrawi, véase el video del portal MEMRITV No. 4559.

Para ver el video del estudioso islámico jordano Bilal Al-Qasrawi, pulse aquí o debajo.

«Dejen que los infieles utilicen armas nucleares; nosotros no nos rendiremos»

Entrevistador: «La guerra de los infieles contra los musulmanes puede asumir una forma muy diferente. ¿No es posible que estos utilicen armas nucleares contra los países musulmanes, cuando se establezca el segundo califato en el camino del profeta Mahoma?»

Bilal Al-Qasrawi: «¿Y qué sucede si lo hacen? Dejen que utilicen armas nucleares. Nosotros no nos rendiremos. Tan simple como eso.

«Podemos permitirnos perder un millón de vidas, pero ¿pueden ellos permitirse lo mismo? No»

«Si acaban con un millón de nosotros, nosotros acabaremos con un millón de ellos. Si asesinan a dos millones de nosotros, nosotros asesinaremos a dos millones de ellos. Nosotros nos podemos dar el lujo de perder un millón de vidas, pero ¿pueden ellos darse ese mismo lujo? No. Eso es todo».

