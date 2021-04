Al romper su promesa de respetar el sistema democrático de Hong Kong durante 50 años después del traspaso británico realizado en el año 1997, el Partido Comunista Chino ha destruido prácticamente su aceptación a la unificación del principio «Un país, dos sistemas» junto a Taiwán. Esa fue lo evaluación realizada por Chao Shao-kang, presidente de la empresa China Broadcasting Corporation la cual está asociada al partido nacionalista pero blando con el Kuomintang de Pekín (KMT) de Taiwán, en una entrevista realizada el 15 de marzo, 2021 con el medio de comunicación chino Duowei.[1]

Chao, quien recientemente anunció su intención de postularse como candidato presidencial del Kuomintang en las próximas elecciones de Taiwán para el año 2024,[2] es parafraseado diciendo que «una vez que Hong Kong y su sistema democrático sean destruidos, nadie en Taiwán aceptará jamás el principio de Un país, dos sistemas. Primero y principal nadie querrá aceptarlo, pero de esta manera, nadie lo aceptará jamás».

A continuación se muestran extractos de la entrevista que le concedió Chao Shao-kang a Duowei:[3]

‘El principio de Un país, dos sistemas se ha convertido en un sistema 1.5’

«Al hablar del cambio en el sistema electoral de Hong Kong, Chao Shao-kang lo criticó sin rodeos por subvertir el discurso de Deng Xiaoping y preguntó cómo podían existir dos sistemas así.

«Chao continuó diciendo que el principio de Un país, dos sistemas había cambiado ahora a un sistema 1.5 y hoy solo queda un sistema 1.1. Hong Kong todavía no es exactamente lo mismo que el continente, pero es casi lo mismo. El Consejo Legislativo de Hong Kong no funciona del todo y ha sido reemplazado por el Congreso Nacional del Pueblo Chino.

Chao enfatizó que la situación en Taiwán era diferente a la de Hong Kong, cuya soberanía había sido recuperada por China. Pero ‘Taiwán, la República de China’ era un ‘país soberano e independiente’. Taiwán había estado observando muy de cerca a Hong Kong, prestándole gran atención a cómo Pekín trataba a Hong Kong y a su pueblo.

‘Pero incluso la última palabra de Deng Xiaoping pudiera ser modificada’

«Este dijo que esperaba que Pekín lo pensara dos veces con cuidado porque una vez que Hong Kong y su sistema democrático fuesen destruidos, nadie en Taiwán aceptará el principio de Un país, dos sistemas. Nadie querrá aceptarlos en primer lugar, pero de esta manera, nadie lo aceptará jamás.

«En cuanto a si el Consenso de 1992 se vería afectado por el cambio del Partido Comunista Chino (PCCh) al sistema electoral de Hong Kong, Chao Shao-kang dijo que el Consenso de 1992 era un tema diferente, pero el cambio haría que la población nunca crea lo dicho por el régimen comunista chino.

«Deng Xiaoping le prometió a Hong Kong que no habrá cambios durante 50 años. Lo que dijo Deng Xiaoping debería ser la última palabra en lo que respecta a Hong Kong, ¿cierto? Pero incluso la última palabra de Deng Xiaoping pudiera ser modificada. No es de extrañar que la población no crea todo lo que dice el PCCh. Si el PCCh se está convirtiendo lentamente en una superpotencia, este debe hablar como una superpotencia con credibilidad».

[1] Cabe señalar que cuando fue fundada en Nueva York en el año 1999 por Pin Ho, Duowei, siendo este un portal de opinión sobre noticias, reclutó a varios disidentes para que escribieran para este; y se le consideró un «medio de comunicación disidente». En el año 2009, debido a una mala gestión, Duowei fue vendido al empresario Yu Pun-hoi, el cual estaba siendo respaldado por el PCCh y su sede fue trasladada a Pekín. Desde ese entonces, se ha convertido en uno de los medios de comunicación semioficiales que utiliza el gobierno chino para poner a prueba a la opinión pública en la diáspora de habla china. Desde dentro de territorio chino no se puede acceder a Duowei News.

[2] Taiwannews.com.tw/en/news/4123880,

[3] Dwnews.com, 15 de marzo de 2021.

