Ante la grave crisis energética que vive hoy el Líbano y que ha provocado largas colas en las estaciones de servicio además de provocar protestas en todo el país, así como también violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad libanesas, el secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah sugirió hacer frente a la escasez de combustible importando gasolina y diesel de Irán, en violación a las sanciones internacionales impuestas a este país. En un discurso pronunciado el 8 de junio, 2021 Nasrallah prometió que, si el gobierno libanés no puede manejar la crisis, «Hezbolá irá a Irán, negociará con el gobierno iraní… y comprará camiones cisterna repletos de gasolina… y camiones cisterna diesel, los llevará al puerto de Beirut y luego veremos si el estado libanés impide que la gasolina y el diesel lleguen al pueblo». Nasrallah aclaró que este combustible se puede pagar en libras libanesas, lo que evitará que el Líbano tenga que gastar sus dólares.[1] En un discurso pronunciado el 25 de junio Nasrallah repitió esta sugerencia y declaró que Hezbolá ya realizo todos los arreglos necesarios y que todo lo que el gobierno tenía que hacer era simplemente tomar la iniciativa.[2]

Las declaraciones de Nasrallah dieron lugar a un intercambio de acusaciones entre las embajadas de los Estados Unidos e Irán en el Líbano. La embajadora de Estados Unidos Dorothy Shea, dijo el 25 de junio, en el canal de televisión libanés Al-Jadid, que importar combustible de Irán no es una solución válida para la crisis energética del Líbano y que los iraníes desean que el Líbano sea «una especie de estado satélite que puedan aprovechar para perseguir sus propias agendas».[3] En respuesta, la embajada iraní tuiteó que» no existe ninguna necesidad de escuchar las tonterías de la embajadora estadounidense sobre los petroleros iraníes que llegan a Beirut» y que «no es apropiado que la embajadora intervenga en las relaciones fraternales entre los dos países (Irán y el Líbano) y entre los pueblos iraní y libanés».[4] Algunos tomaron el tuit de la embajada iraní como indicación de que el combustible iraní ya había llegado a Beirut, pero el ministerio de Energía del Líbano lo negó rotundamente y la embajada iraní también aclaró que el tuit había sido solo «una respuesta política».[5]

Las declaraciones de Nasrallah también provocaron críticas muy agudas y acérrimas de figuras libanesas, quienes le acusaron de usurpar la autoridad en la toma de decisiones del estado y advirtieron que importar combustible de Irán sería una violación a las sanciones y pudiera resultar en sanciones contra el propio Líbano. Los críticos también señalaron que Irán sufre en estos momentos de una grave crisis económica y se preguntaron cómo podrá extender una ayuda al Líbano. Nasrallah replicó que Irán no tendría ningún tipo de dificultades para exportar combustible al Líbano y que esto podrá hacerse sin riesgo de que se le impongan sanciones al Líbano.

Este informe revisa la sugerencia hecha por Nasrallah de importar combustible proveniente de Irán y algunas de las reacciones a ello en el Líbano.

Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbolá: Hezbolá traerá combustible de Irán y a ver cómo lo impide el estado libanés

Tal como se dijo, en un discurso pronunciado el 8 de junio, Nasrallah sugirió que Hezbolá puede resolver la crisis energética del Líbano importando combustible desde Irán, diciendo: «Hemos visto en la televisión largas colas en las estaciones de servicio. Esto es humillante… ¿No podemos enmendar esto? Si podemos… Lo podemos enmendar hoy mismo, pero requiere tomar una decisión política muy valiente. Debemos dejar de temerle a los estadounidenses y dejar de tenerlos en cuenta…

«El Líbano debería decidir que los barcos cargados de gasolina y diesel naveguen desde Irán al Líbano. Ustedes tendrán todo el diesel y la gasolina que deseen y podrán pagarlo en libras libanesas… Es posible. Esta humillación que ven en las estaciones de gasolina y diesel puede resolverse tomando una decisión valiente… Cuando el estado no funciona, ¿deberíamos desesperarnos? El estado debe continuar, pero ¿y si este no asume su responsabilidad?… Si nos topamos con un callejón sin salida y esta humillación continúa, les digo que Hezbolá buscará la opción de ir a Irán, negociar con el gobierno iraní y ellos lo aceptaran y compraremos camiones cisterna repletos de gasolina y diesel, los traeremos al puerto de Beirut y luego veremos si el estado libanés impide que la gasolina y el diesel le lleguen al pueblo…»[6]

Para ver este video en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Elementos libaneses: Nasrallah se comporta como si fuera él quien toma las decisiones en el Líbano

Tal como fue mencionado, la sugerencia de Nasrallah de importar combustible de Irán generó intensas críticas y oposición por parte de políticos y periodistas libaneses, muchos de los cuales le acusaron de usurpar la autoridad de las instituciones estatales y socavar su soberanía. Elias Hankach, ex-parlamentario del partido Christian Kataeb, dijo lo siguiente: «Este país tiene un gobierno y Hezbolá no será quien decida de que parte importaremos nuestro combustible… Dejen de exponer y perjudicar al estado, socavando su estatus y sobreseer la toma de sus decisiones… Importar combustible de Irán expondrá al Líbano a más sanciones y aislamientos…»[7]

El ex-parlamentario libanés Fares Sou’aid habló en tono similar: «El peligro en las declaraciones de Nasrallah no radica en la redacción exacta que este utilizó, sino en su implícita afirmación de que el estado libanés no existe, de que no existe ley o constitución que lo protege y que no existe un presidente de la República que resida en el palacio Ba’abda… Nasrallah es quien toma las decisiones sobre el importar combustible y sobre la guerra y la paz. Él decide cuándo se formará el gobierno y quién será el presidente… En resumen, él es el quien toma las decisiones en el Líbano y las instituciones estatales trabajan para él».[8]

Una fuente legal le dijo al portal saudita Al-Arabiya: “La sugerencia de Nasrallah prueba que el estado libanés ha perdido todos los elementos de soberanía y que existe un grupo mucho mayor y más organizado dentro de este (es decir, Hezbolá)».[9]

Políticos libaneses: Nasrallah está exponiendo al Líbano a sanciones; Irán no puede ayudar al Líbano

Otros políticos y figuras del Líbano advirtieron que importar combustible desde Irán constituye una violación a las sanciones internacionales y pudiera exponer al Líbano a medidas punitivas. La fuente legal le dijo al portal Al-Arabiya que «el anuncio de Nasrallah pudiera hacer que el estado libanés tenga que enfrentar sanciones impuestas por los estadounidenses» y agregó que el Líbano no podría resistir esta situación[10]. El jefe del Partido Kataeb Samy Gemayel, dijo que «Nasrallah, en sus declaraciones y decisiones, viola las sanciones contra Irán y expone al Líbano a posibles sanciones, una situación que nadie puede tolerar».[11]

El experto libanés en relaciones internacionales Sami Nader advirtió que la importación de combustible de Irán aumentará el aislamiento internacional del Líbano y preguntó lo siguiente: «¿Cómo podemos importar petróleo desde Irán, cuando este es un país que ha sido sancionado? Incluso China, con todo su poderío, no puede importar petróleo de Irán… Entonces, ¿puede el Líbano desafiar las sanciones estadounidenses y de esa manera incrementar su aislamiento?… Nosotros nos estamos enfrentando a este aislamiento primeramente debido a las políticas de Hezbolá, que llevó la política y la economía del Líbano hacia conflictos regionales… Los países del mundo ayudarán al Líbano si este muestra el mínimo grado de neutralidad que le permita formar un gobierno independiente, es decir, un gobierno que pueda salvar al Líbano de las luchas entre los diferentes ejes y permitir que llegue la ayuda. Por lo tanto, el Líbano debe evitar identificarse con Irán y mantenerse al menos a una distancia mínima de este, con el propósito de salvar su economía».[12]

Muchos políticos libaneses señalaron que el propio Irán está experimentando una escasez de combustible y se preguntaron cómo podrá suministrar combustible al Líbano. El ex-parlamentario Mustafa ‘Aloush dijo: «La sugerencia de Nasrallah fue una provocación destinada a absolverlo de toda la responsabilidad por la crisis, ya que este luego podrá decir que nos ofreció una salida y nosotros la ignoramos. En cualquier caso, dado que Irán todavía está bajo la imputación de sanciones, me pregunto cómo piensa importar combustible iraní. Además, hemos visto colas en las estaciones de servicio iraníes, al igual que en el Líbano. ¿Enviarán combustible al Líbano en esta situación?»[13]

Ziad Hawat, parlamentario del partido Fuerzas Libanesas, se preguntó: «Irán está sufriendo las consecuencias del cerco económico, entonces, ¿cómo puede este suministrarnos petróleo?».[14]

Algunos también señalaron que Irán no ha podido exportar petróleo a su aliado, el régimen sirio, que también está sufriendo de una aguda crisis energética y ha estado utilizando la ayuda de Hezbolá para contrabandear combustible desde el Líbano.[15] El ex diputado libanés Fares Sou’aid dijo: «Si Irán hubiera podido exportar petróleo a la región, lo hubiese exportado al estado que este protege, Siria y le hubiese ahorrado a su aliado, el régimen sirio, el dolor de tener que contrabandear petróleo, así como también los dólares para comprarlo, en el mercado libanés…»[16]

Elias Hankach, del Partido Christian Kataeb, dijo: «Hezbolá haría mejor en traer gasolina y diesel iraní a Siria y dejar de contrabandearlos desde el Líbano a Siria… Sabemos exactamente quién controla los cruces fronterizos legales e ilegales a través de los cuales los productos derivados del petróleo subsidiados por el pueblo libanés, son introducidos de contrabando en Siria… «[17] Antoine Zahra, ex-parlamentario y alto funcionario del partido Fuerzas Libanesas, dijo lo siguiente:» Si la flota iraní de (camiones cisterna) gasolina y de diesel está disponible, entonces que lo lleven a Siria y detengan el contrabando del Líbano a Siria, lo que resolverá tres problemas importantes a la vez: la escasez de combustible en Siria, el problema del combustible contrabandeado desde el Líbano a Siria y la escasez de combustible en el Líbano”.[18]

Periodistas libaneses: La crisis económica del Líbano se debe a la política del eje Hezbolá-Irán

Las críticas a la sugerencia de Nasrallah también aparecieron en artículos de prensa en los diarios libaneses. Makram Rabah, columnista del diario libanés Al-Nahar, acusó a Hezbolá de eludir su responsabilidad por las crisis en el Líbano: «Las declaraciones de Nasrallah sobre la importación de gasolina y de diesel provenientes de Irán y su pago en libras libanesas son un nuevo episodio a la saga de locura y suicidio político, uno que puede exponer al Líbano a las sanciones estadounidenses. Esto también le proveerá a Hezbolá con miles de millones de libras libanesas, que el gobierno tendrá que imprimir, y fortalecerá a Hezbolá, permitiéndole reforzar su control sobre lo que queda de la economía libanesa y ahogar al Líbano en más inflación.

«Las declaraciones de Nasrallah transmiten desprecio y odio por sus oponentes e insultan la inteligencia de todos. Al mismo tiempo, estas tienen como objetivo persuadir a su audiencia de que Hezbolá se encuentra fuera del sistema político libanés y que la crisis actual, incluyendo la escasez de alimentos y medicinas, es culpa de los monopolios, la corrupción y del cerco económico impuesto por Occidente y los estados del Golfo al Líbano y a los libaneses y no tiene nada que ver con Hezbolá, con su conducta hostil frente al mundo y con su defensa del régimen político corrupto que legitima sus armas iraníes…

«Señor Nasrallah, usted sabe muy bien que las armas de la ‘resistencia’ defienden la corrupción y que las constantes crisis en el Líbano, la escasez de combustible y de medicinas, la pobreza y el hambre, todo resulta de las políticas del eje para el cual usted pertenece…»[19]

Otro columnista de Al-Nahar, Ahmad ‘Ayyash, se preguntó el por qué Irán no le da al Líbano el combustible de forma gratuita y especuló que finalmente este será pagado en dólares y no en libras libanesas. Este escribió: «Los círculos chiitas prominentes explicaron que Nasrallah, el líder de la organización Hezbolá, se comportó como un comerciante en lugar de un salvador, porque la mercancía iraní tendrá que pagarse y no será entregada gratuitamente. Esto plantea preguntas sobre el aspecto monetario de este trato y por qué el combustible iraní no será regalado, en un momento en que el Líbano necesita de más regalos que nunca.

«En cuanto al aspecto monetario de este trato, estos círculos se preguntan la manera en que Irán pretende utilizar las ganancias de vender su mercancía, que será en libras libanesas. Estos dicen que los iraníes seguramente no tienen la intención de regresar a Teherán con el dinero que estos obtienen por su mercancía. Estas ganancias se quedarán en el Líbano… Los mismos círculos creen que Hezbolá recurrirá al mercado nacional libanés y cambiará estas ganancias por dólares y este es capaz de hacerlo. En cuanto al combustible iraní que se venderá como mercancía en lugar de ser regalado, los círculos chiitas lo consideran prueba de que el corazón de la República Islámica de Irán nunca ha estado con el Líbano, sino solo con cierto grupo en este… En resumen, el combustible iraní puede costarle al Líbano sus dólares».[20]

Nasrallah en respuesta a las críticas: Aquellos que dudan de la capacidad de Irán de suministrarle combustible al Líbano son unos ignorantes; Es posible importar combustible iraní sin el riesgo de sanciones estadounidenses

En su discurso pronunciado el 25 de junio, 2021 Nasrallah respondió a las críticas, afirmando que cualquiera que dude de la capacidad de Irán para suministrar combustible al Líbano es un «ignorante». Este dijo: «Algunos escribieron o dijeron: ‘Sayyed Nasrallah prometió traernos gasolina y diesel de Irán. Pero ¿Tiene Irán gasolina y diesel? Este país tiene una crisis de gasolina y diesel propia». Nuestro problema aquí en el Líbano es que algunos piensan que son expertos en todo… Todos los que hablaron de esto son unos ignorantes y con el debido respeto, no saben nada. El mundo entero se puso a llorar por los tanqueros petroleros iraníes que navegan hacia Venezuela. ¿Qué creen que llevaban en estos, ignorantes? Llevaban gasolina, diesel y otros derivados del petróleo. Llevaban equipo para las refinerías de petróleo en Venezuela, porque los estadounidenses los acosan e impiden de obtengan equipos y tecnología para operar sus refinerías…»[21]

Nasrallah también cuestionó la afirmación de que la importación de combustible de Irán expondría al Líbano al riesgo de sanciones y preguntó a sus críticos el por qué no recurren a sus propios aliados para garantizar el suministro de combustible del Líbano: «Algunos dijeron que Sayyed (Nasrallah) le impondrá sanciones al Líbano. Tengo dos cosas que decir en respuesta a este punto. La primera es que, si llevamos gasolina y diesel de esta manera, es decir, no a través del banco central del Líbano ni a través del ministerio de Energía, el estado libanés podrá decirle a los estadounidenses: «Recibimos este combustible en contra de nuestra voluntad. ¿Se suponía que lanzaríamos una guerra civil para evitar esto?» Entonces, contrario a lo afirmado, importar combustible de Irán no dará lugar a sanciones. Segundo, siempre he dicho que todos deberían aprovechar sus alianzas para beneficiar al Líbano… Poseemos relaciones amistosas con Irán, así que usémoslas para beneficiar al Líbano y al pueblo libanés… Este posee relaciones amistosas con los Estados Unidos, Francia, Europa, Arabia Saudita y los estados del Golfo – así que utilícenlas para beneficiar al pueblo libanés, tal como lo estamos haciendo y eviten exponer a nuestro país a sanciones… Formen una delegación que irá a Arabia Saudita y a los estados del Golfo. Pídanles gasolina, diesel y combustible – a cambio de libras libanesas, que no sea gratis – y veamos si se los dan. Seremos nosotros los primeros en apoyar y darle la bienvenida a esto. Esto no dará lugar a sanciones, porque todos estos países son ??amigos de los Estados Unidos, por lo que Estados Unidos no impondrá sanciones en lo absoluto. Avancen pues. ¿Por qué permanecen inmóviles ante la humillación del pueblo en las estaciones de servicio día y noche, ante los problemas que cada vez se están volviendo demasiado difíciles y las balaceras e incidentes mortales que se suceden en las protestas? ¿Son ustedes capaces de solo criticar, atacar y ajustar cuentas?…»[22]

*O. Peri es compañero investigador en MEMRI.

[1] Alahednews.com.lb, 8 de junio, 2021.

[2] Alahednews.com.lb, 25 de junio, 2021.

[3] Twitter.com/IranEmbassyLB, 26 de junio, 2021.

[4] Twitter.com/IranEmbassyLB, 26 de junio, 2021.

[5] Annahar.com, 26 de junio de 2021; Al-Sharq Al-Awsat (Londres), 27 de junio, 2021.

[6] Alahednews.com.lb, 8 de junio, 2021.

[7] Al-ain.com, 10 de junio, 2021.

[8] Al-Sharq Al-Awsat (Londres), 10 de junio, 2021.

[9] Alarabiya.net, 10 de junio, 2021.

[10] Alarabiya.net, 10 de junio, 2021.

[11] Al-ain.com, 10 de junio, 2021.

[12] Annahar.com, 9 de junio, 2021.

[13] Alhurra.com, 9 de junio, 2021.

[14] Alarabiya.net, 10 de junio, 2021.

[15] Véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1580 – El cómo el régimen de Assad lidia con las sanciones de la Ley César – Parte I: Eludir las sanciones con la ayuda de Rusia, Irán y Hezbolá – 8 de junio, 2021.

[16] Al-Sharq Al-Awsat (Londres), 10 de junio, 2021.

[17] Al-ain.com, 10 de junio, 2021.

[18] Al-ain.com, 10 de junio, 2021.

[19] Al-Nahar (Líbano), 11 de junio, 2021.

[20] Annahar.com, 12 de junio, 2021.

[21] Alahednews.com.lb, 26 de junio, 2021.

[22] Alahednews.com.lb, 26 de junio, 2021.

The post Intensa oposición en el Líbano ante sugerencia del secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah de importar combustible de Irán como solución a la crisis energética del Líbano first appeared on MEMRI Español.