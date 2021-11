El embajador Saad Al-Arifi, líder de la misión saudita en la Unión Europea, dijo en una entrevista publicada el 29 de octubre, 2021 en el canal de televisión saudita Alsharq de que Arabia Saudita no permitirá interferencias en su soberanía y criticó a algunos miembros del Parlamento de la Unión Europea de poseer agendas personales o estar influenciados por grupos de presión y ONG. Este dijo que los derechos humanos son muy importantes para Arabia Saudita, de que Arabia Saudita se está tomando el tiempo necesario para hacer cambios en su sociedad y que algunas de las demandas hechas por algunos euro-diputados son incompatibles con los valores y con la sociedad saudita. Más adelante en la entrevista, este dijo que la guerra en Afganistán y sus secuelas es prueba de que los valores no se pueden imponer por la fuerza.

Para ver el video del embajador Saad Al-Arifi en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«La soberanía de Arabia Saudita es el punto en donde trazamos la línea»

Saad Al-Arifi: «La soberanía de Arabia Saudita es el punto donde nosotros trazamos la línea. Arabia Saudita no permitirá ningún tipo de interferencia o dictados de aquí o allá. Existen muchos ejemplos de este tipo. Todo el mundo sabe que Arabia Saudita se toma muy en serio su soberanía. Los europeos entienden esto. Los únicos que no lo entienden son algunos miembros del Parlamento europeo, que poseen sus propias agendas o son pagados por grupos de presión que también tienen sus propias agendas especiales.

[…]

«Naturalmente, el tema de los derechos humanos es importante para Arabia Saudita al igual que lo es para los europeos, pero esos miembros del Parlamento europeo no le dan a otros una oportunidad y no escuchan las opiniones de la verdadera fuente que puede proveerles información precisa. Ellos toman información de fuentes poco confiables y de aquellos con sus propias agendas, pero toda la información que poseen – o la mayor parte de esta, es incorrecta».

«Algunos eurodiputados obedecen órdenes de algunas ONG, que a veces exigen cosas que son imposibles de realizar debido a nuestros diferentes conceptos en valores, religión, región y sociedad»

«Nosotros seguimos aclarándoles las cosas a ellos y algunos aceptan dicha información veraz, mientras que otros no. Estos se encierran y utilizan una retórica extremadamente ofensiva contra Arabia Saudita. En cualquier caso, las resoluciones del Parlamento europeo no son del todo vinculantes». Su única finalidad es apaciguar a la población que votaron por esos diputados para que ocupen tales cargos en el Parlamento europeo. Las demás instituciones de la Unión Europea comparten nuestras opiniones. Nos dicen que el Parlamento europeo es una molestia para ellos, como funcionarios europeos. No es solo una molestia para los países extranjeros, sino también para nosotros, los funcionarios europeos.

[…]

«Algunos eurodiputados obedecen las órdenes de algunas ONG, que a veces exigen cosas que son imposibles de realizar, debido a nuestros diferentes conceptos sobre valores, religión, región y sociedad. Todas estas necesitan de tiempo. Occidente tardó 200 años en llegar a donde está ahora y nosotros nos estamos tomando el tiempo que necesitamos para generar cambios».

[…]

«La retirada estadounidense de Afganistán, luego de gastar $143 billones… Esto debería demostrarle a todos que los valores no pueden ser impuestos por la fuerza»

“Algunos de los valores que defiende Occidente no son compatibles ni adecuados para nuestra sociedad, ni siquiera para nuestra religión. Se los explicamos y muchos de ellos lo entienden. Sin embargo, algunos grupos pequeños y limitados insisten en que estos valores deberían ser universales.

[…]

«La retirada estadounidense de Afganistán, luego de gastar 143.000 billones de dólares… Estados Unidos se retiró de la noche a la mañana, dejando todo atrás… Esto debería demostrarle a todo el mundo que los valores no pueden ser impuestos por la fuerza y que los países deberían tener la oportunidad de aplicar sus propios valores y decidir por sí mismos su propio camino».

