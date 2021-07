El 6 de julio, 2021 la Autoridad Palestina anunció la introducción de un nuevo sistema de desembolso para las asignaciones y subsidios que este le paga a los terroristas y a sus familias: Aquellos beneficiarios de las asignaciones recibirán tarjetas de debito para ser utilizadas en los cajeros automáticos para así poder retirar los fondos del banco postal de la Autoridad Palestina a través de los cajeros automáticos en las oficinas de correo de la Autoridad Palestina.

Esta medida se produjo en contexto al severo déficit en el presupuesto de la Autoridad Palestina, el cual se situó en $417 millones en la primera mitad del año 2021.[1] Esta también va acorde con la política del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, quien ha declarado en innumerables ocasiones que la Autoridad Palestina tiene el deber de pagarle estos subsidios a los terroristas, ya sea que se encuentren en prisión, hayan sido liberados de prisión, fueron asesinados mientras llevaban a cabo ataques terroristas – término también conocido como «mártires» – y heridos bajo la misma circunstancia y a sus familias. Esto, dice Abbas, es una obligación nacional y social y no será detenido a pesar de las intensas presiones internacionales y por parte de los israelíes para hacerlo.[2]

En el pasado, la Autoridad Palestina desembolsaba dichos fondos a los destinatarios a través de bancos que operaban en su territorio. Sin embargo, el año pasado Israel enmendó la ley militar en Cisjordania con el fin de definir las cuentas bancarias de los beneficiarios como «propiedad terrorista» sujeta a expropiación y la administración de estas cuentas ahora es definida como punible por ley.[3] Antes del 9 de mayo del año 2021, fecha en la que entraría en vigor la enmienda, los bancos palestinos y árabes que operan en Cisjordania comenzaron a congelar las cuentas de los prisioneros y de las familias de los «mártires» por temor a ser procesadas ??por las autoridades israelíes.[4] La Autoridad Palestina intentó resolver este problema con los bancos, pero estos mantuvieron su negativa de pagar las asignaciones a pesar de que todavía recibían los fondos de la tesorería de la Autoridad Palestina.[5]

Luego que la Autoridad Palestina también intentó y fracasó establecer un «banco de gobierno» controlado por la Autoridad Palestina separado del sistema bancario para administrar estas cuentas bancarias y de esta manera evadir la imposición de sanciones por parte de los israelíes, este comenzó a desembolsar las asignaciones a través del banco postal de la Autoridad Palestina. Sin embargo, este método resultó ser ineficaz y se argumentó que las largas esperas en las filas y el hacinamiento en la oficina de correos para retirar los fondos eran considerados algo indigno y humillante para los prisioneros y sus familias. Esto condujo a la introducción de un «nuevo sistema», tal como fue señalado, basado en la instalación de cajeros automáticos en algunas oficinas de correos y en el suministro de tarjetas de debito a los destinatarios para ser utilizadas en los cajeros automáticos.

Este informe revisará el anuncio de la Autoridad Palestina del nuevo sistema de desembolso a las asignaciones dadas a los terroristas y sus familias y a las familias de los «mártires» y los esfuerzos de la Autoridad Palestina durante el año pasado para crear este sistema.

La Autoridad Palestina inaugura un nuevo sistema de pago de subsidios, destacando a la madre de seis terroristas: «Es nuestro deber continuar sirviendo a los miembros de nuestro pueblo, ante los sacrificios que estos han hecho»

El 6 de julio, 2021 el Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información de la Autoridad Palestina celebró una conferencia de prensa en la sede del sistema postal del distrito Ramala y Al-Bireh para anunciar el lanzamiento de un nuevo sistema de pago para dichas asignaciones.

El evento se llevó a cabo con el ministro de Telecomunicaciones Ishaq Sider, el director de la Comisión de Asuntos de los Detenidos y Ex-detenidos Qadri Abu Bakr y «Umm Nasser», Latifa Abu Hamid, también conocida como «la Khansaa palestina»,[6] la madre de seis hijos terroristas de Fatah y de Hamás involucrados en balaceras y ataques suicidas contra civiles israelíes quienes cumplen largas condenas de prisión en Israel y quienes son honrados regularmente por las autoridades de Fatah y de la Autoridad Palestina, incluyendo a Abbas.[7] Abu Hamid abrió la ceremonia agradeciendo a todos los involucrados y expresando sus deseos de que se elimine la ocupación israelí y se libere a todos los prisioneros palestinos. Durante la ceremonia, el ministro Sider le otorgó un certificado de honor y le pidió que cortara una cinta para declarar así el lanzamiento del nuevo sistema de pago.

El ministro Sider explicó en la conferencia que bajo el nuevo sistema, las familias de «mártires», heridos, prisioneros y prisioneros liberados podrían acceder a sus asignaciones en los cajeros automáticos instalados en 20 sucursales del banco postal de la Autoridad Palestina en todos los distritos de la Autoridad Palestina utilizando una tarjeta para ser introducida en los cajeros automáticos. Este añadió: «Es nuestro deber seguir sirviendo a los miembros de nuestro pueblo, ante los sacrificios que nuestro pueblo ha hecho para lograr la independencia y la libertad. Hasta que esto sea una realidad, debemos permitir una vida digna para las familias palestinas y particularmente por las familias de los prisioneros, mártires y heridos. Los prisioneros merecen nuestra preocupación por sus familias y los honraremos. Esta es una obligación para la Autoridad Palestina y no existe discusión sobre ello. Estamos orgullosos de servirles».

El Director de la Comisión de Asuntos de los Detenidos y Ex-Detenidos Qadri Abu Bakr, quien también habló en la conferencia de prensa, enfatizó que los líderes palestinos estaban decididos a continuar proveyendo subsidios a los prisioneros y a sus familias a pesar de la amenaza israelí de realizar acciones punitivas contra los bancos de la Autoridad Palestina. Este dijo: «En cooperación con el ministerio de Telecomunicaciones, la Autoridad Monetaria Palestina y el ministerio del Tesoro, hemos ideado un sistema más sencillo para desembolsar las asignaciones y subsidios, que garantizará la dignidad de los prisioneros y sus familias. De ahora en adelante, los familiares de los prisioneros pueden retirar sus sueldos y subsidios utilizando una tarjeta magnética, sin ningún estrés ni esfuerzo y sin perder mucho tiempo”.[8]

Los arduos intentos por parte de la Autoridad Palestina para cambiar el sistema de desembolso de asignaciones

Cabe señalar que el nuevo sistema para el desembolso de las asignaciones a los beneficiarios siguió a varios meses de intentos por encontrar la manera de hacerlo, incluyendo los esfuerzos organizacionales de la Autoridad Palestina.

Tal como fue señalado, el liderazgo palestino, encabezado por Mahmoud Abbas, ha declarado repetidamente que tiene el deber de proveer estos subsidios a pesar de la intensa presión internacional e israelí para que deje de hacerlo. Sin embargo, a finales del año 2020 y principios del 2021, luego de una serie de cambios, la Autoridad Palestina se vio obligada a buscar un nuevo sistema para pagar las asignaciones y subsidios. El primer cambio fue una enmienda a la ley militar israelí en Cisjordania que estipula que las cuentas bancarias de los beneficiarios en los bancos palestinos y árabes en Cisjordania ahora son considerados «propiedad terrorista» sujeta a expropiación y que administrarlas se definiría de ahora en adelante como sancionable por la ley. Como resultado de esta enmienda, los bancos palestinos y árabes en Cisjordania comenzaron a congelar las cuentas de los prisioneros y le dijeron a la Autoridad Palestina que se negaban a continuar administrando estas cuentas por temor a ser procesados ??por las autoridades israelíes.

Otro cambio que llevó a la Autoridad Palestina a buscar formas alternas de desembolsar las asignaciones y subsidios fue la elección del presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el deseo de la Autoridad Palestina de mejorar su imagen y establecer buenas relaciones con la nueva administración. En consecuencia, en noviembre del año 2020 la Autoridad Palestina ya había comenzado a buscar varias formas de pagar las asignaciones, en algunos casos incluso mediante eludirlas administrativamente, como la redefinición de las asignaciones tales como «salarios» y «pensiones», aparentemente mediante la creación de empleos ficticios para algunos de los prisioneros liberados en la Autoridad Palestina.[9] El director de la Comisión de Asuntos de los Detenidos y Ex-detenidos Qadri Abu Bakr dijo que, como parte de este plan, 5.000 de los 7.500 prisioneros liberados serían definidos como pensionistas, ya que estos tenían 50 años o más o no podían trabajar físicamente y por lo tanto, recibirían «pensiones». Este agregó que hasta el momento más de 600 prisioneros liberados recibieron trabajos en el aparato de seguridad de la Autoridad Palestina y también aclaró que las familias de los «mártires» y de los aún encarcelados podrán retirar sus asignaciones de los cajeros automáticos en las oficinas de correos.[10]

Otra idea que intentó la Autoridad Palestina fue desembolsar las asignaciones y subsidios utilizando un «banco del gobierno» controlado por la Autoridad Palestina en lugar de utilizar los bancos regulares de la Autoridad Palestina, que, tal como fue señalado, congelaron las cuentas por temor a sanciones internacionales y de los israelíes.[11] Este «banco del gobierno» tenía como destino estar separado del sistema bancario palestino e internacional, eliminando aparentemente la posibilidad de acciones legales en su contra. Esta idea fue criticada por los economistas palestinos que advirtieron que era un hecho inviable.[12] Así las cosas, el 14 de enero, 2021 Abu Bakr anunció que la idea del «banco del gobierno» había sido descartada porque los bancos palestinos se negaron a cooperar con este debido a la amenaza de imponer sanciones en su contra.[13]

El 23 de marzo, 2021 Abu Bakr anunció que durante una reunión que este sostuvo con los ministerios de Hacienda y Telecomunicaciones y de la Autoridad Monetaria se decidió desembolsar las asignaciones y subsidios a través del banco postal y que los fondos serían pagados de esta manera también a los prisioneros liberados a quienes aún no se les haya otorgado su empleo en la Autoridad Palestina.[14] Sin embargo, los prisioneros y sus familias desde ese momento se han quejado por la desorganización y las largas filas en las oficinas de correos bajo este nuevo sistema y ??enfatizaron que obtener su dinero de esta manera era un método humillante e insultante.[15]

Parece ser que el nuevo sistema de pago, es decir, el uso de cajeros automáticos y de tarjetas para ser utilizadas en los cajeros automáticos, es en realidad solo una manera de simplificar técnicamente el desembolso de subsidios a través del banco postal de la Autoridad Palestina que tiene como objetivo evitar críticas a la Autoridad Palestina.

[1] Según lo informado por el ministro del Tesoro de la Autoridad Palestina Shukri Bishara al Comité de Enlace Ad Hoc (AHLC), el comité que coordina la ayuda y las donaciones a la Autoridad Palestina. Al-Ayyam (Autoridad Palestina), 7 de julio, 2021.

[2] En su mayor parte, los medios oficiales de la Autoridad Palestina se refieren a estos subsidios como «salarios». En referencia al apoyo económico de la Autoridad Palestina a los prisioneros palestinos, las familias de los prisioneros y de los «mártires», consulte la serie de MEMRI Despacho Especial No. 7583 – Presidente de la Autoridad Palestina ‘Abbas:’ Así solo nos quede un centavo, se lo pagaríamos a las familias de los mártires y prisioneros’, 24 de julio, 2018. Para obtener más información sobre los pagos que realiza la Autoridad Palestina a las familias de los prisioneros y a las familias de los mártires, consulte los informes de la serie de MEMRI Despacho Especial No. 8042 – Presidente palestino Mahmoud Abbas: La Autoridad Palestina enfrenta una crisis financiera, pero nos negamos a aceptar dinero de Israel si este se deduce del salario de las familias de los mártires, 1 de mayo, 2019; serie Despacho Especial No. 7980 – Autoridad Palestina y Fatah continúan con el apoyo oficial y estímulo a la lucha armada en contra de Israel, 2 de abril, 2019; serie Despacho Especial No. 7736 – Presidente palestino Mahmoud Abbas: Seguiremos pagándole a las familias de los mártires, prisioneros y heridos; existen seis millones de refugiados palestinos, 30 de octubre, 2018; Video No. 6179 – Ex-jefe negociador palestino Nabil Shaath: No detendremos el pago a los prisioneros y sus familias, 27 de agosto, 2017; serie Investigación y Análisis No. 1321 – Autoridad Palestina y funcionarios de la OLP: Las asignaciones y subsidios a los prisioneros continuarán; ‘Este tema no está sujeto a extorsión entre los Estados Unidos e Israel’, 16 de junio, 2017; serie Despacho Especial No. 7070 – Medios de comunicación palestinos destacan: El presidente Mahmoud ‘Abbas se niega a detener los pagos a los prisioneros y a las familias de los mártires, 28 de agosto, 2017; serie Despacho especial No. 7001 – ‘Abbas y funcionarios de la Autoridad Palestina reafirman su compromiso de seguir pagándole subsidios a las familias de los prisioneros y mártires, 10 de julio, 2017; serie Investigación y Análisis No. 1327 – El presupuesto de la Autoridad Palestina para el año 2017 muestra: Sueldos, beneficios a los prisioneros, prisioneros liberados varias veces más altas que el bienestar para aquellos necesitados, 22 de agosto, 2017. Las asignaciones pagadas por la Autoridad Palestina a los prisioneros encarcelados y liberados y a las familias de Los «mártires» fueron descritos en detalle por el presidente de MEMRI Yigal Carmon en su testimonio dado el 6 de julio, 2016 ante el Congreso de los Estados Unidos. Véase el Informe Diario de MEMRI No. 97 – Testimonio del presidente de MEMRI Yigal Carmon ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, 6 de julio, 2016: Apoyo de la Autoridad Palestina a los terroristas encarcelados, liberados y heridos y a las familias de los ‘mártires’, 6 de julio, 2016.

[3] IDF.il, 9 de febrero, 2020.

[4] Alhadath.ps, 6 de mayo, 2020. Desde ese entonces, Israel ha suspendido la implementación de la nueva ley varias veces, pero no la ha cancelado.

[5] Al-Quds (Jerusalén Este), 5 de julio, 2020.

[6] Al-Khansaa bint Ammar, conocida como la «Madre de los mártires», le agradeció a Alá por «honrarla» con la muerte de sus cuatro hijos en la Batalla de Qadisiyah (637 AC).

[7] Para ver una revisión de los ataques terroristas llevados a cabo por los hijos de Latifa Al-Hamid y ejemplos de elogios y aprecio de estos por parte de funcionarios de la Autoridad Palestina a lo largo de los años, véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 8336 – El presidente de la Autoridad Palestina Abbas, ordena la reconstrucción del hogar de la madre de seis terroristas; El primer ministro palestino la alaba, 28 de octubre, 2019.

[8] Al-Hayat Al-Jadida (Autoridad Palestina), 7 de julio, 2021.

[9] Según el director de la Comisión de Asuntos a los Detenidos y Ex-detenidos Qadri Abu Bakr, esta fue la decisión del presidente Abbas y del primer ministro de la Autoridad Palestina Muhammad Shtayyeh. Al-Quds, Jerusalén Oriental, 19 de noviembre, 2020. Para obtener más información sobre los contradictorios mensajes de la Autoridad Palestina en árabe e inglés sobre el tema de cambiar el método de pago a los prisioneros y sus familias, consulte la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1544, Cambio en la política de la Autoridad Palestina hacia Israel tras la victoria electoral de Biden y los acuerdos de paz árabes con Israel, 22 de diciembre, 2020.

[10] Raya.ps, 2 de mayo, 2021, 28 de junio, 2021.

[11] El gobierno de la Autoridad Palestina designó al banquero Bayan Qassem como director general del «banco del gobierno». Aliqtisadi.ps, 23 de junio, 2020, 21 de julio, 2020.

[12] Por ejemplo, el comentarista en temas económicos Nasser Abd Al-Karim señaló que incluso este «banco del gobierno» sería vulnerable a las sanciones de Israel y de Estados Unidos y por lo tanto, no resolverá realmente el problema. Snd.ps, 3 de junio, 2020.

[13] Qudsn.net, 14 de enero, 2021.

[14] Al-Quds (Jerusalén Oriental), 23 de marzo, 2021.

[15] Qudsn.net, 6 de mayo, 2021.

