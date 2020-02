Diario Judío México - Los principales políticos turcos, incluyendo al Presidente Recep Tayyip Erdogan y el líder del MHP Devlet Bahçeli junto a muchos periodistas han hecho declaraciones y comentarios sobre los recientes enfrentamientos en Idlib entre el ejército turco y las facciones yihadistas respaldadas por Turquía por un lado y el ejército sirio por el otro. Devlet Bahçeli ha sido desde el año de 1997 líder del partido Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), que forma parte de Cumhur İttifakı la («Alianza del Pueblo»), una coalición política formada en febrero del 2018 que comprende al partido MHP y al partido gobernante AKP del Presidente Erdogan.

El Ministerio de Defensa de Turquía publicó cuatro comunicados de prensa el día 3 de febrero que describen un intercambio de disparos ese día entre las fuerzas del gobierno sirio y las fuerzas turcas en Idlib. Las declaraciones informaron que siete soldados turcos y un civil, así como también 76 «soldados y personal» del gobierno sirio fueron asesinados en el intercambio de fuego cruzado. El Presidente Erdogan dijo el mismo día que «De 30-35 elementos del régimen habían sido neutralizados» y que «por supuesto habrá consecuencias para el régimen [sirio]».

Las declaraciones del Ministerio de Defensa del 10 de febrero dijeron que el fuego de artillería militar siria en Idlib había asesinado a cinco soldados turcos e hirió a cinco más y que «101 elementos del régimen han sido neutralizados, tres tanques y dos posiciones de artillería/mortero fueron destruidos y un helicóptero también fue destruido». Una declaración realizada el 11 de febrero dijo que «51 elementos del régimen han sido neutralizados, dos tanques, una posición antiaérea y un depósito de municiones también habían sido destruidos y un tanque había sido incautado». Una declaración del 12 de febrero dijo que «55 elementos del régimen han sido neutralizados».[1]

El siguiente informe revisará las reacciones del gobierno y de los medios de comunicación a los combates.

«La nación turca debería… comenzar a planificar ahora su ingreso a Damasco… dejar que Siria se incinere, que Idlib colapse, abajo con Assad»

El 11 de febrero, 2020 el político turco Devlet Bahçeli dijo: «La nación turca debería, si es necesario, si no existe otra opción, comenzar a planificar ahora para ingresar a Damasco… Dejar que Siria arda, que Idlib se derrumbe, abajo con Assad… Siria, aunque puede no ser oficial, en la práctica se ha convertido en una colonia de Rusia. Los frenillos de Assad están atados a Moscú. La [responsabilidad a] la violencia contra nuestros mártires, tanto como lo es sobre el agresor Siria, recae en los hombros de Rusia, que preparó el escenario para esto y alentó y despertó [al gobierno sirio] tras bastidores. Es un requisito que esta realidad sea enfrentada… No habrá tranquilidad, ni en Siria ni en Turquía, a menos que Assad sea depuesto de su trono».[2]

Líder del MHP Devlet Bahçeli (fuente: Hurriyet.com.tr).

El 12 de febrero, el Presidente Erdogan dijo: «Estoy declarando aquí que si [incluso] el menor daño llegase a ocurrirle a nuestros soldados en los puntos de observación o en otros lugares, sin limitarnos a Idlib o a las restricciones del Memorándum de Sochi, nosotros atacaremos a las fuerzas del régimen en todos los lugares».[3]

«¡Cualquier lugar en Siria es válido! El momento para las operaciones militares ha terminado; ahora estamos en guerra»

En una columna publicada el 12 de febrero titulada «Devlet Bahçeli es el traductor de todos nuestros sentimientos» en el diario Sabah, el columnista turco Mehmet Barlas escribió: «La noticia, que nos hace arder el corazón, de los mártires y los eventos en Idlib realmente obligan a una persona a pensar lo mismo que Devlet Bahceli».[4] El periodista Akif Beki, escribiendo en Karar bajo el titular «Con Assad o sin Assad: El dilema de Idlib», expresó la postura de Bahçeli como una de varias posibilidades para el gobierno: «Arriba está Astana, abajo está la OTAN. A la derecha está el llamado de Bahçeli a marchar a Damasco y derrotar a Assad. A la izquierda está [el líder de Vatan Partisi Doğu] la propuesta de Perinçek de reconciliarse con Assad en lugar de combatir contra él».[5]

Ibrahim Karagül, editor en jefe del diario vocero del partido de gobierno AKP Yeni Şafak, en una columna titulada en parte «¡De Latakia a Qamishli, en cualquier lugar de Siria es válido! el momento para las operaciones militares ha terminado; ahora estamos en guerra, «aplaudió la declaración de Erdogan del 12 de febrero. Karagül escribió: «No queda nada de Siria. Existe un país que ha sido dividido y compartido. Estamos ocupados protegiendo el sur de nuestro país en contra de las tormentas dentro de este caos. En este caso, Turquía es el país con el derecho más legítimo a la defensa. Por supuesto, defendemos la integridad territorial de Siria. Sin embargo, también estamos defendiendo al pueblo de Siria. Defendemos a Siria y al pueblo de Siria y no al Ducado de Damasco o al gobierno minoritario de Latakia que ha librado la guerra contra dos tercios de su población».[6]

El columnista Batuhan Yaşar, en una columna titulada «Cuenta regresiva a la operación Idlib», en Türkiye, escribió: «¡Los soldados turcos no fueron a Idlib a un picnic!» El artículo menciona cómo el presidente Erdogan dijo el 5 de febrero: «Esperamos que su retirada se complete para finales de febrero. Si el régimen no se retira en ese plazo, Turquía se verá obligada a hacer este trabajo por sí misma».[7]

«No existe ‘estado’ [en Siria], hay merodeadores de Putin y Bashar: Bashar es un gobernador colonialista»

Yaşar también escribió en su columna: «Pero las fuerzas terrestres no serán suficientes por sí solas, debe existir apoyo aéreo para las tropas. Turquía debe observar y proteger a sus soldados desde el aire. En la próxima operación de Idlib, el espacio aéreo sirio ciertamente será utilizado». Para justificar la posible operación en Idlib, Yaşar escribió: «Aquellos que dicen: ‘¿Qué negocios tenemos nosotros en Siria?’ debemos entender esto: si estas operaciones no se realizan hoy, entonces la lucha contra el terrorismo no tendrá sentido mañana. En los años 80 y 90 tuvimos muchos mártires. Siempre nos atacaron desde el extranjero, desde Irak, desde Siria, a lo que se dijo: «No entren allí, es un pantano que chisporrotea». Por esta razón, debemos ser pioneros en Siria y en Libia».[8]

Arslan Tekin escribió en el diario Yeni Çağ: «No existe ‘estado’ [en Siria]. Están los merodeadores de Putin y Bashar. Bashar es un gobernador colonialista». Tekin favoreció la captura yihadista de Idlib, diciendo: «En marzo, 2015 Ahrar Al-Sham, Jabhat Al-Nusra, Liwa Al-Haqq, las Brigadas Sham,[9] Jund Al-Aqsa, Jaysh Al-Sunna, Ajnad Al- Las organizaciones Sham y Faylaq Al-Sham se unieron bajo el nombre de ‘Jaysh Al-Fath’ y tomaron Idlib de las manos de los merodeadores de Bashar».[10]

Mehmet Acet, escribiendo bajo el titular «¿Nos dirigimos a una guerra total con el régimen de Damasco?» en el diario Yeni Şafak, este comentó en un video que apareció en Internet el 11 de febrero, que muestra a un helicóptero del gobierno sirio en llamas y que se estrelló luego de haber sido atacado por las fuerzas opositoras en la ciudad de Saraqib.[11] Acet escribió: «Le preguntamos a las fuentes de seguridad en Ankara y nos enteramos que el apoyo brindado a las fuerzas que trabajan con el ejército turco en Idlib se intensificó. En la guerra siria, no ha habido muchos ejemplos de aviones tales como helicópteros y aviones de combate que hayan sido derribados».

Según informes, un video muestra un helicóptero militar sirio que se estrella después de haber sido atacado en Idlib.

