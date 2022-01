El Dr. Yevgeny Fedorov, miembro del comité económico de la Duma, perteneciente al gobernante Partido Rusia Unida, recomendó lanzar una bomba atómica sobre una base estadounidense en Nevada para demostrarle así a los Estados Unidos que Rusia hablaba en serio. Este realizo esta sugerencia en el canal de Youtube «Agenda Nacional».

Fedorov realizo los siguientes comentarios en el canal:

«Ellos Occidente proceden al hecho de que Putin no posee ninguna carta de triunfo en la mano (debido a los oligarcas y etc.) y por eso declara duramente, pero no posee medios para realizar tales declaraciones».

«Así que, hasta que haya una demostración física ante la determinación de Moscú, estos percibirán las posturas de Rusia y de su presidente de mero engaño… Por lo tanto, necesitan de una demostración. La demostración más convincente es cuando instalaciones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos estén físicamente destruidas. Estoy hablando de tales instalaciones, para las cuales el derecho internacional nos otorga el derecho de destruirlas. Por ejemplo, estos pudieran ser los mismos laboratorios que producen la vacuna del Covid-19, o pudiéramos atacar de manera demostrativa el campo de pruebas en Nevada con un misil balístico».

«Naturalmente, no habrá vuelta atrás luego de disparar un misil así».

“En esta guerra no deberíamos amenazar con ataques u ofensivas en Ucrania, sino con daños directos al territorio estadounidense”.

«Si creamos riesgos al territorio estadounidense, digamos, un riesgo de 10.000 víctimas debido a un ataque perpetrado incluso con un misil más débil, entonces los Estados Unidos percibirá esto como una amenaza que pudiera infligir 10 millones de víctimas».[1]

Fedorov matizó su sugerencia al agregar que hablaba de un ataque sobre un campo de pruebas ubicado en el estado de Nevada en los Estados Unidos, donde no hay ciudadanos civiles presentes. Además, el personal militar en el campo de pruebas pudiera ser advertido con varios días de anticipación, para que la demostración de fuerza no cause víctimas que lamentar.

Algunos de sus compañeros legisladores rechazaron los comentarios de Fedorov.

El vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Yury Shvytkin, instó a su compañero diputado del partido Rusia Unida a abstenerse de hacer declaraciones sobre un ataque nuclear preventivo contra los Estados Unidos. Entrevistado por el diario en la red Gazeta.ru, Shvytkin afirmó que Rusia posee medios mucho más efectivos para influir sobre los Estados Unidos y sobre otros estados miembros de la OTAN.

“Creo que uno debería abstenerse de hacer tales declaraciones. Especialmente en esta etapa, cuando aún no hemos recibido ninguna respuesta escrita legalmente y verificada ante nuestras propuestas y a nuestras demandas. Otra situación que se presenta es que hoy los ataques nucleares no son nuestra manera de hacer las cosas, independientemente de si irá dirigido al campo de pruebas o a otro lugar. Yo estoy seguro de que poseemos respuestas técnico-militares de diferente naturaleza a las posturas de la OTAN, (o, para ser más precisos), la falta de una postura concisa de los estados miembros de la alianza. Estas respuestas serán mucho más dolorosas y más duraderas que un ataque nuclear», dijo el delegado.

Vladimir Dzhabarov, primer vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación, afirmó que la sugerencia de Federov era intrascendente ya que solamente el presidente Vladimir Putin era el que podía tomar la decisión de lanzar un ataque nuclear.

“Yo nunca comento sobre delegados o compañeros senadores. Me parece algo de muy poca ética. Solamente deseo afirmar que es solo una persona quien puede tomar tales decisiones, es decir, el comandante en jefe supremo”.[2]

No todo el mundo estuvo dispuesto a dejar pasar el tema. El portal de noticias independiente Vyesma afirmó que no era la única persona que hablaba rápido y muy suelto sobre el recurso por las armas nucleares. Esto se había convertido en tema común dentro del horario estelar en televisión:

«Hoy día en Rusia, muchos hablan tranquila y libremente sobre la posibilidad de una guerra nuclear entre nuestro país y los Estados Unidos. Vladimir Solovyovs, Olga Skabeyevas, Dmitry Kiselyovs y sus invitados discuten esto en los principales programas de propaganda en los canales federales, declaraciones alarmistas se escuchan en la Duma del estado, donde el diputado Fedorov ya ha propuesto un ataque nuclear contra los Estados Unidos.

“Y muchos de aquellos que ven la televisión y no son proclives a la reflexión y el análisis apoyan verdaderamente estas declaraciones.

«¿Por qué no arrojar una bomba nuclear contra los Estados Unidos?», – todo el grupo de personalidades de los medios que piden por una guerra, conduce a la tal idea…

«Mientras tanto, políticos y presentadores de la televisión en los canales de televisión nacionales proponen desatar una guerra nuclear por el tema de la expansión de la OTAN, digamos algunas palabras sobre lo que sucederá con aquellos que no poseen bunkers y aviones utilizados en caso de guerra nuclear donde pueden esconderse de los bombardeos y de la enfermedad producida por la radiación».[3]

Nikolai Rybakov, presidente del partido Yabloko el cual no posee representación en la Duma, se le acercó al jefe del Comité de Investigación de Rusia Alexander Bastrykin, exigiendo verificar la declaración de Fedorov y luego abrir un caso penal contra Yevgeny Fedorov por desatar una guerra bajo el Artículo 354 parte 2 de la Federación rusa.. Fedorov rechazó la acción Yabloko de «bombo» político y explicó que su sugerencia fue diseñada para contener la guerra en contra de Rusia.[4]

[1] Youtube.com/watch?v=oE_ZDRfSoj4

[2] Gazeta.ru, 17 de enero, 2022.

[3] Vesma.today/news, 19 de enero, 2022.

[4] Ria.ru, 19 de enero, 2022.

The post Legislador ruso Fedorov recomienda lanzar una bomba atómica sobre Nevada para de esta manera convencer a los Estados Unidos de que Rusia habla en serio first appeared on MEMRI Español.