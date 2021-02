Introducción

El autor y periodista saudita Fahd Al-Ahmadi, quien escribe una columna para el diario del gobierno Al-Iqtisadiyya, provocó recientemente un acalorado debate entre los saudíes en Twitter proponiendo un cambio a realizar en la bandera nacional saudita. La bandera en su forma actual presenta la shahada (la declaración islámica de fe, «No existe dios sino Alá y Mahoma es Su mensajero») y debajo de esta una espada. Al-Ahmadi propuso remover la espada, argumentando que no se adapta a la época actual y también va en contra del espíritu del Corán, que establece que no existe coerción alguna en la religión. También propuso que quitar la espada ayudará a rechazar las afirmaciones que asocian al Islam con violencia. Este agregó que muchos países han cambiado sus banderas a lo largo de los años y que la bandera saudita en sí ha pasado por varios cambios, algunos de las cuales no incluían la espada.

La bandera saudita

Los tuits de Al-Ahmadi provocaron muchas respuestas, la mayoría de ellas en rechazo a su punto de vista. Los activistas sauditas, incluyendo el príncipe Sattam bin Khaled Al-Sa’ud, afirmaron que la espada no representa violencia en lo absoluto, sino que es un símbolo histórico que representa la justicia y el poder y que no debe ser quitada solo para complacer a otros. Algunos señalaron que la espada es un símbolo importante en la cultura y el patrimonio saudita e incluso aparece en ceremonias realizadas por el estado, tales como la danza de la espada en honor a los dignatarios extranjeros visitantes. Sin embargo, otros señalaron que las espadas y otros símbolos bélicos, incluyendo la cruz, asociada a las Cruzadas, han aparecido durante siglos en las banderas y sellos de muchos países en Occidente y no han sido eliminados. Uno incluso señaló que la afirmación de Al-Ahmadi de que algunas versiones de la bandera saudita no incluían la espada es una total mentira.

Al contrario, algunos usuarios sauditas en Twitter apoyaron el llamado de Al-Ahmadi de remover la espada de la bandera, sugiriendo reemplazarla con una palmera o una representación de la Kaaba.

No se puede descartar que la sugerencia de Al-Ahmadi sean pruebas con el fin de tantear la posible respuesta de la población saudita a esta idea, como parte del intento del reino de verse como tolerante y pacífico ante la vista de la nueva administración estadounidense y rechazar las críticas a su historial en el tema de los derechos humanos.

Lo siguiente son extractos de los tuits de Al-Ahmadi y de las respuestas a estos.

Periodista Fahd Al-Ahmadi: Debe removerse la espada de la bandera saudita a fin de refutar todas las afirmaciones dirigidas contra el Islam

En una serie de tuits publicados el 27 y 28 de enero, 2021 el periodista Fahd Al-Ahmadi pidió se retire la espada de la bandera saudita. En un tuit, este incluyó imágenes de los cambios realizados en la bandera saudita desde el año 1744 y escribió: «Propongo que se retire la espada de la bandera saudita. Primero, no se adapta a la era actual. Segundo, es incompatible con el verso del Corán [2:256] ‘No existe coacción en la religión.[1] Tercero, hacerlo rechazaría las afirmaciones que le atribuyen al Islam de ser una religión de violencia y asesinato. Esto con el conocimiento de que la bandera saudita ha sido modificada seis veces y que dos versiones de estas no incluían la espada, tal como puede verse en las imágenes adjuntas en el tuit.[2]

El tuit de Al-Ahmadi

Luego, Al-Ahmadi tuiteó: «Consideren esto cuidadosamente, amigos. Cambiar una bandera es una práctica común. La religión del Islam nunca se ha caracterizado por la espada y las decapitaciones». En otro tuit dijo: «Cinco países modificaron totalmente sus banderas en los últimos 20 años: Libia, Venezuela, Nueva Zelanda, Georgia y Myanmar. Rusia también abandonó la bandera de la Unión Soviética con la hoz y el martillo y más de 20 países de la Commonwealth británica modificaron sus banderas en diferentes momentos y épocas».[3]

En otro tuit, Al-Ahmadi respondió a un tuit de una cuenta llamada Hashtag KSA[4] que incluía imágenes de los cambios realizados a la bandera saudita y afirmó que la espada representa la justicia: «Este es un tuit simpático, pero tengan en cuenta que la justicia es representada por la báscula y no la espada. La espada representa las conquistas islámicas de nuestra historia árabe, sin embargo, otras culturas pueden tener otras interpretaciones al respecto».[5]

La respuesta de Al-Ahmadi al tuit de Hashtag KSA.

Sauditas en Twitter contra la propuesta de Al-Ahmdi: La espada es parte de nuestra historia; El Islam se esparció por la prédica y la espada

La propuesta de Al-Ahmadi de eliminar la espada de la bandera saudita provocó acaloradas respuestas de algunos de los actuales y anteriores funcionarios sauditas. Una respuesta notable provino del príncipe saudita Sattam Bin Khalid Aal Saud, quien rechazó la afirmación de Al-Ahmadi de que eliminar la espada mejorará la imagen del Islam. Este escribió: «La espada es uno de los símbolos de fuerza y justicia, una parte fundamental de nuestra historia. No olviden que nuestros reyes levantan la espada durante la danza ‘ardah[6] como expresión de poder, fuerza y honor. Muchos de los líderes del mundo han participado en la ceremonia, levantando ellos mismos la espada. ¿Significa eso que abogaban por la violencia? Es lógico, deberíamos cambiar nuestros nombres, nuestra historia y el emblema saudita,[7] para que no nos acusen ​​de ser violentos, tal como usted sugiere».[8]

El tuit de Sattam Al-Saud

Un usuario en Twitter llamado «Historia de Al-Saud», quien posee más de 300.000 seguidores, respondió al tuit de Al-Ahmadi que presentaba versiones anteriores de la bandera saudita, incluyendo la primera versión del año 1744, que presentaba la imagen de una luna creciente. El usuario escribió: «Primero, la media luna nunca ha sido parte de la bandera de Arabia Saudita, en ninguna de las tres formas del estado. Segundo, la espada que usted [Al-Ahmadi] propone debería quitarse de la bandera insinúa fuerza, justicia y la protección del país de Tawhid [la unidad de Alá],[9] la tierra que representa la dirección de los rezos de todos los musulmanes…»[10]

El escritor Dr. Mohamad Al-Hadla, quien se describe a sí mismo como consultor de seguridad, dijo igualmente que la espada siempre ha sido un símbolo islámico saudita y que fue la espada, entre otras cosas, lo que difundió el Islam: «La bandera saudita es la bandera más respetada en el mundo, porque incluye la declaración del Tawhid [la unidad de Alá], que contiene toda bondad, justicia, amor y paz. Cualquiera que afirme que la bandera saudita no incluía inicialmente la espada de la justicia y el sharia es un charlatán que intenta hacer que los sauditas duden de sus símbolos. El Islam no se difundió a través de las ramas de la palmera de dátiles, sino por la prédica, con palabras de sabiduría y con la espada, utilizada contra cualquiera que viole el sharia».[11]

Tuit del Dr. Mohamad Al-Hadla

El ex-asesor de seguridad del Ministerio del Interior saudita Dr. Sa’ud Salah Al-Musaibah tuiteó que la espada simboliza la defensa de la ley islámica: «La espada puede infundir justicia, imponer castigos coránicos y golpear a los corruptos y criminales. También es parte de la figura varonil manifestada por la propia vestimenta y la danza nacional saudita, el ‘ardah«.[12]

Tuit del Dr. Sa’ud Al-Masaibah

El General saudita Khaled Al-Mra’eed tuiteó: «La espada simboliza el poder y la justicia». A Al-Ahmadi, este le escribió: «Si usted se refiere a cambiar la bandera para representar paz, el poder es lo que crea la paz y no la debilidad que en última instancia conduce a la guerra».[13]

*B. Chernitsky es compañero investigador en MEMRI.

