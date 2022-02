Introducción

En estos últimos días se han escuchado intensas críticas en Siria en contra de su aliado Rusia en relación a las políticas de este último frente a los ataques sobre Siria los cuales han sido atribuidos a Israel.[i] Elementos cercanos al régimen sirio acusaron a Rusia de colaborar con Israel y de «otorgarle luz verde» a sus ataques.

La furia siria contra Rusia llegó a un punto crítico luego de los ataques perpetrados los días 7 de diciembre y 28 de diciembre del pasado año 2021 sobre el puerto Latakia, uno de los principales puertos de Siria, inclusive para los buques iraníes. La ira fue debido al daño considerable causado a los contenedores de envío en el puerto[ii] y también porque la base aérea rusa Khmeimim se encuentra a menos de 30 km de distancia y, por lo tanto, afirmaron los sirios, Rusia pudo haber respondido claramente a los ataques o incluso pudo haberlos evitado, si hubiese querido.

Figuras cercanas al régimen sirio, incluyendo a periodistas y ex-funcionarios, afirmaron que Rusia utiliza su presencia en Siria para promover sus intereses a expensas de la seguridad de Siria. Estas figuras afirmaron que Israel se coordina con Rusia antes de cada ataque y que Rusia se abstiene deliberadamente de activar sus sistemas de defensa aérea para interceptar los misiles israelíes. Esta política, agregaron, causa que el pueblo sirio pierda la confianza y el aprecio que ha sentido por los rusos desde la intervención militar de estos últimos en el país en el año 2015. Algunos de los que escriben advirtieron incluso que esta situación, si continúa así, puede poner en peligro la presencia de las fuerzas rusas en Siria e incitar a los sirios a que inicien el combatir en su contra.

En respuesta a las críticas, el embajador de Siria en Rusia Riyad Haddad negó que los rusos estuviesen otorgándole luz verde a los ataques israelíes,[iii] pero esta declaración no calmó la ira de los sirios, quienes continuaron expresando su rabia.

El 17 de enero, 2022 Rusia colocó una fuerza policial militar permanente en el puerto de Latakia. Además, el 24 de enero, por primera vez desde la llegada de las fuerzas rusas a Siria, los ejércitos ruso y sirio realizaron una patrulla aérea conjunta a lo largo de la frontera con Israel en el Golán sirio. Estas acciones rusas provocaron especulaciones sobre una decisión rusa de señalarle a Israel de que debería detener sus ataques aéreos sobre Siria. Sin embargo, las críticas sirias a la ya percibida política rusa continuaron, incluso después de que Rusia tomara dichos pasos.[iv] En cualquier caso, el 31 de enero, el régimen sirio informó de otro ataque perpetrado por Israel sobre la zona de Damasco.[v]

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que funcionarios y simpatizantes del régimen expresan críticas contra Rusia. En el año 2020, el parlamentario sirio Khaled Al’-Aboud publicó un artículo muy duro amenazando con realizar acciones militares contra las fuerzas rusas en el país en respuesta a las críticas hechas al régimen de Assad en los medios de comunicación rusos.[vi]

Este informe da un repaso a las críticas proferidas recientemente contra Rusia por parte de los partidarios del régimen de Assad ante el contexto de los ataques atribuidos directamente a Israel.

Primo del presidente Assad: Los sistemas de defensa aérea rusos son capaces de interceptar los misiles

Douraid Al-Assad, primo del presidente sirio Bashar Al-Assad, acusó a Rusia de abstenerse deliberadamente de activar sus sistemas de defensa aérea para interceptar los misiles disparados por los israelíes. Este publicó en Facebook: «¡Israel coloca a Rusia en posturas poco envidiables! Esto no tiene nada que ver con los acuerdos de defensa mutua entre Rusia y Siria y tiene mucho que ver con la reputación comercial… de los S-200, S-300 y sistemas de defensa aérea rusos S-400 en el mercado mundial de armas. Es un hecho bien muy conocido que los radares de estos sistemas de misiles pueden identificar objetivos enemigos desde gran distancia y por lo tanto se supone que estos sistemas responden a los misiles enemigos directamente, al momento en que son lanzados y un misil ruso puede impactar contra varios misiles enemigos! Si decimos que Rusia conoce de antemano sobre los posibles ataques aéreos israelíes, porque ciertos acuerdos entre Rusia e Israel estipulan que Israel debe informarle a los rusos antes de que suceda cada ataque aéreo sobre Siria, ¡entonces la vergüenza es aún mayor, considerando que Rusia es responsable de defender a Siria contra cualquier ataque externo, tal como se establece en los acuerdos entre Siria y Rusia! y lo otro, la hostil fuerza aérea israelí opera en el espacio aéreo sirio sin tener en cuenta todo este tema».[vii]

Reportero en la televisión siria: Rusia debe entender que el pueblo sirio está perdiendo fe en este y puede expulsarlo del país

Ja’far Younis, reportero militar de la televisión siria, fue más explícito en sus críticas y enfatizó que los sirios estaban perdiendo su fe en Rusia de una manera que pudiera afectar la continuación en la presencia de este último en las actividades militares del país. Este escribió: «Honestamente, el estar muy familiarizado con los métodos de operación de los rusos en Siria… el no poder activar los sistemas de misiles rusos S-300 y S-400 definitivamente le hizo mucho más fácil a Israel apuntar directamente al puerto Latakia. Claramente, existe coordinación entre Israel y Rusia antes de cada ataque para evitar así que los sistemas funcionen… Rusia debe entender que cada vez que se hace la vista gorda ante los insolentes y desenfrenados ataques de Israel sobre el suelo de los ‘aliados’ de Rusia – ataques perpetrados con el pretexto de atacar posiciones iraníes – este pierde la confianza de los pueblos incluso más que la confianza de los gobiernos y de sus aliados… Nosotros apreciamos la ayuda militar que nos brindaron los rusos y les agradecemos por ello, pero nada en este mundo es gratis. Además, no somos tan ingenuos como para suponer que Rusia nos considera a nosotros y a los israelíes por igual… Pero los rusos no deben olvidar que son los pueblos quienes determinan su propio destino y deciden quién se quedará en su suelo y quién se irá, incluso si esto llegase a tomar mucho tiempo».[viii]

El ingeniero sirio Abu ‘Ali Khadour no solo criticó a Rusia, sino que también atacó a Irán por no responder a los ataques israelíes contra Siria, escribiendo lo siguiente: «Cuando el enemigo bombardea el puerto Latakia, nosotros decimos: 1. Si los rusos saben sobre ello y callan, entonces estos colaboran con Israel; 2. Incluso si no saben cuándo va a suceder un ataque, si no responden entonces es como si estuviesen de acuerdo; 3. Si saben y no desean responder, entonces su presencia aquí es una carga para nosotros y no los necesitamos.

“En cuanto a nuestros aliados iraníes: 1. Si ellos conocen que sus posiciones están siendo bombardeadas deliberadamente y no responden, entonces son unos cobardes; 2. Si saben sobre el ataque y no desean responder, entonces en esencia lo aceptan 3. Si saben sobre el ataque pero no responden y no responderán, pero les basta con proferir amenazas vacías, entonces también son ??una carga y una carga para nosotros y no tenemos necesidad de su presencia aquí.

“La credibilidad de los aliados ruso e iraní está siendo puesta a prueba y esperamos que nuestro liderazgo militar restablezca la situación en la que el enemigo trató a nuestro espacio aéreo con sumo respeto, ya que nadie se ocupará de nuestros asuntos mejor que nosotros. En cuanto a nuestro liderazgo político, teníamos esperanza de que tomen una decisión respecto a las fuerzas extranjeras que dicen ser aliados, pero de hecho son unos inútiles…»[ix]

El ex-ministro de agricultura sirio Noureddine Mona escribió sarcásticamente en Facebook luego del ataque perpetrado el 7 de diciembre al puerto Latakia: «El ataque israelí al puerto Latakia y el bombardeo a otros objetivos sirio-iraníes tuvieron lugar cerca de la base rusa – anteriormente siria, Khmeimim, donde todos los sistemas de defensa aérea rusos se encuentran ubicados… Anoche estos sistemas se encontraban aparentemente todos de fiesta, celebrando salvajemente, consumiendo hachís y bebiendo vodka ruso, por lo que ninguno de ellos notó los misiles israelíes. Bendiciones a ustedes, Abu ‘Ali Putin, nuestro socio estratégico varonil ¡en defensa mutua!…»[x]

Ex-parlamentario sirio: Los rusos conocen de antemano sobre los ataques, pero no hacen nada para detenerlos

También fueron expresadas críticas similares tras el segundo ataque contra el puerto. El parlamentario sirio Khaled Al-‘Aboud, quien se ha pronunciado en contra de Rusia en el pasado e incluso publicó un artículo en el año 2020 amenazando con realizar acciones militares contra los rusos en el país,[xi] escribió en Facebook luego del segundo ataque al puerto: «La mayoría de los sirios esperan que nuestro aliado ruso responda ante los ataques israelíes y algunos cuentan con ello, pero estamos totalmente seguros de que este no moverá ni un solo dedo y tal vez ni siquiera se verá obligado a emitir la más mínima condena verbal, aunque fue avisado previamente sobre esta injusta agresión!»[xii]

La ira contra Rusia también fue expresada por la figura de los medios de comunicación sirios Najla Al-Sa’di, quien tuiteó lo siguiente: «Un día repleto de sangre ha amanecido en Latakia. Rusia ya no es una superpotencia ante nuestros ojos… La novia de la costa siria Latakia es bombardeada ante las propias narices de Rusia y frente a sus ojos».[xiii]

Figura de los medios de comunicación sirios: ¿Vinieron los rusos aquí para defendernos o para ayudar a otros a que nos ataquen?

La figura de los medios de comunicación sirios Majed Ahmad, escribió en su página del grupo en Facebook a favor del régimen dedicada a las noticias sobre Latakia: «Antes de que Rusia interviniera en Siria en el año 2015, Israel solía atacarnos una vez al año o una vez cada varios meses, pero luego de que Rusia intervino, Israel comenzó a atacarnos» diríamos dos veces al mes. Además, antes de la intervención rusa no existía ningún soldado turco en Siria, pero después de esta intervención decenas de miles de tropas turcas de ocupación entraron en el país. La pregunta que se hacen los sirios es si Rusia vino a Siria para ayudarnos a defendernos de ataques externos, o para alentar a otros a atacarnos y violar la soberanía e integridad de nuestro territorio».[xiv]

El presidente de la Federación de Cámaras de la Industria en Siria Fares Shehabi, adoptó un tono mucho más duro. Este escribió en Facebook: «Todos nuestros aliados, sin excepción, lograron a lo largo de los años, a través de nosotros y con nuestra ayuda, establecer un equilibrio estratégico de disuasión frente a sus enemigos globales – ¡excepto en nuestro propio suelo! ¡¿Cuándo entenderán estos aliados que la voluntad del pueblo sirio de aceptarlos y albergarlos depende de restablecer el equilibrio del terrorismo frente al enemigo sionista, por medio de nuevos equilibrios de disuasión que salvaguarden el honor y la soberanía de Siria?!»[xv]

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/assad-regime-supporters-criticize-russia-failing-stop-israeli-attacks-syria-syrian-people

*O. Peri es compañero investigador en MEMRI.

[i] Por ejemplo, el ataque sucedido el 30 de octubre del 2021 en el área de Al-Dimas y Qadisiya en la zona norte de Damasco que, según el Observatorio de Derechos Humanos de Siria, tuvo como objetivo un envío de armas a Hezbolá y que resultó en la muerte de cinco agentes de las milicias respaldadas por Irán y Hezbolá y un ataque realizado el día 8 de noviembre, 2021 contra el ejército sirio y las instalaciones militares de Hezbolá al este de Homs (véase Siriahr.com, 30 de octubre, 2021, 8 de noviembre, 2021).

[ii] Según el funcionario portuario George Mokabari, 416 contenedores resultaron dañados en el ataque perpetrado el 28 de diciembre y pasó más de una semana antes de que el puerto reanudara sus operaciones (Facebook.com/tishreen.news.sy, 8 de enero, 2022). Según fuentes opositoras siria, el ataque tuvo como objetivo un envío de armas destinado a las milicias respaldadas por Irán en Siria (Syriahr.com, Al-Arabi Al-Jadid, Londres, 7 de diciembre, 2021).

[iii] Tasnimnews.com, 27 de noviembre, 2021; Al-Ba’th (Siria), 6 de diciembre, 2021.

[iv] Un reportero del diario libanés Al-Akhbar citó fuentes sirias que afirmaban que las fuerzas rusas ignoraron deliberadamente los ataques al puerto Latakia debido al deseo ruso de que el régimen sirio le otorgase el control del puerto, Al-Akhbar (Líbano), 26 de enero, 2022; véase también la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1475 – Querella entre Rusia e Irán por el control de los centros de poder en Siria, 23 de septiembre, 2019.

[v] Sana.sy, 31 de enero, 2022.

[vi] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 8743 – Respondiendo a Informes sobre los acuerdos entre Estados Unidos y Rusia sobre el remover a Assad del poder, parlamentario sirio amenaza con tomas acciones militares contra las fuerzas rusas en Siria – 11 de mayo, 2021.

[vii] Facebook.com/Doureidalassad, 7 de diciembre, 2021.

[viii] Facebook.com/jaafaryunis1, 7 de diciembre, 2021.

[ix] Facebook.com/profile.php?id=100011076580700, 8 de diciembre, 2021.

[x] Facebook.com/noureddin.mona, 7 de diciembre, 2021.

[xi] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 8743 – En respuesta a los informes de los entendimientos entre los Estados Unidos y Rusia sobre el eliminar a Assad del poder, parlamentario sirio amenaza con tomar acciones militares contra las fuerzas rusas en Siria – 11 de mayo, 2020.

[xii] Facebook.com/khaledmosaabboud, 28 de diciembre, 2021.

[xiii] Twitter.com/najlaasaadee, 28 de diciembre, 2021.

[xiv] Facebook.com/groups/615243425756564, 28 de diciembre, 2021.

[xv] Facebook.com/fares.shehabi. 28 de diciembre, 2021.3

The post Partidarios del régimen de Assad critican a Rusia por no detener los ataques israelíes contra Siria: El pueblo sirio puede actuar ante los rusos y expulsarlos del país first appeared on MEMRI Español.