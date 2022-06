En medio de la reciente oleada de ataques perpetrados por el de EIIS en el Sinaí,[1] la prensa egipcia publicó varios artículos que llamaban a eliminar el terrorismo eliminando totalmente el islam fundamentalista, que forma la base de la ideología religiosa propugnada por las organizaciones terroristas. Los artículos llamaron a reformar esencialmente los planes de estudio en las escuelas egipcias, que estos decían le enseñaban a los más chicos, desde el jardín de infancia, los valores de exclusión, odio y violencia. En cambio, estos llamaron a desarrollar nuevos planes de estudios centrados en ciencia, humanismo, tolerancia religiosa y el pensamiento crítico que coincidan con la era moderna, en lugar de seguir en la Edad Media.

Lo siguiente son extractos traducidos de dos de estos artículos: uno del periodista liberal egipcio Khaled Montasser publicado en el diario Al-Ahram y otro del intelectual egipcio Ahmed Sa’ad Al-Zayed publicado en el diario Al-Dustour.

Khaled Montasser: «La función de la escuela no es llevar a los niños al paraíso, sino llevarlos a los salones del conocimiento»

El periodista liberal Khaled Montasser argumentó que a los chicos egipcios se les lava el cerebro desde una edad muy temprana con historias violentas sobre la guerra y la conquista que pueden sembrar las semillas de una ideología similar a la del EIIS. Este llamó a transformar la religión en alimento para el espíritu que construye el carácter y fomenta el conocimiento y el humanismo sin excluir al otro.

Este escribió: «Enseñarle a un chico sobre el excluir a los demás en el jardín de infantes significa plantar las semillas del EIIS en lo profundo de su mente y espíritu, porque la ideología terrorista extremista comienza con excluir las ideas del otro, luego lo excluye a este con armas y finalmente lo extermina. La exclusión religiosa es el peor y más cruel tipo de exclusión y posee el mayor de los impactos. Las ideas de exclusión comienzan en el jardín de infancia… y crecen en la escuela primaria y secundaria.

«El objetivo principal de la enseñanza, más allá de impartir conocimientos, es crear una conciencia colectiva, porque la buena ciudadanía comienza en el jardín de infancia. Egipto tiene como objetivo criar a los más chicos con una conciencia egipcia humana. La función de la escuela no es llevar a los chiquillos al paraíso sino llevarlos a los pasillos del conocimiento, la buena ciudadanía, creatividad, libertad y a la libre imaginación. La clave al paraíso es personal, mientras que la clave a la buena ciudadanía es colectiva… Cuando a un chico se le saca del salón durante clase de religión porque este pertenece a una religión diferente, los otros chicos preguntan por qué y el chico que fue retirado hace la misma pregunta. Luego, la maestra, por arrogancia religiosa, lamentablemente comienza a discutir las diferencias religiosas e ideológicas, aunque los chicos son ??demasiado pequeños para este tipo de discusión.

«Hace bastante tiempo, escuchamos que existía un plan para enseñarle a los chicos los principios morales compartidos que forman la base de todas las religiones en lugar de clases de religión específicas de sus diferentes credos, pero hasta ahora esta situación no ha sucedido. Lamentablemente, hay maestros que todavía consideran que cargarles la mente a los chicos con religión es una forma de librar el yihad. Llenarles la mente a los chicos con polémicas religiosas y con desprecio y el odio por el otro es una de las puertas al infierno y perjudica a la patria.

«Cuando las escuelas insisten en segregar a los chicos y a las chicas incluso a la tierna e inocente edad de 5 o 6 años… la chiquilla pregunta: ¿Represento yo un peligro para el chico? Y el chico pregunta: ¿Represento yo tanto peligro para la chica?» Lo mismo ocurre con exigirles a las chicas en la escuela primaria que utilicen el velo, tal como se hace en algunas escuelas… Esto planta en la mente de los chicos el concepto de seducción, en lugar de los valores del amor, la tolerancia, belleza y cooperación. Los chicos son inteligentes y están obligados a entender esta práctica como destinada a proteger (a la chica) de ellos, y entonces la pregunta infantil del chico se amplía y pregunta: ¿Protegerla a ella de qué?… En definitiva, el deseo de educar y corregir nos lleva a destruir y despertar la mente del chico con ideas de seducción, lo que hace que madure demasiado rápido y se preocupe por ideas que en realidad no son apropiadas para su edad.

«Luego aparece el plan de estudios árabe para chicos y continúa esta exclusión y esta desviación del objetivo principal de la enseñanza, lo cual es formar una conciencia colectiva… ¿Por qué se le enseñan historias a los chicos… llenas de sangre, asesinatos, guerras y conquistas y estas están repletas de términos de exclusión, tales como ‘infieles’, ‘enemigos de Alá’, ‘jizya (impuestos)’ y ‘decapitación’, que la mente de un niño pequeño o un adolescente no puede comprender?

«¿Han desaparecido todos los grandes científicos, artistas y emblemas nacionales egipcios, que debemos recurrir a relatos que, algo adornados, se vuelven descaradamente parecidos a los del EIIS? ¿Por qué no enseñarle a los chicos el valor del yihad (es decir, el esfuerzo) en las áreas del descubrimiento científico?, ¿por qué no aprovechar para contar historias de cooperación y de apuesta solidaria entre musulmanes y cristianos que ignoraron las diferencias sectarias entre ellos? ¿Por qué no contarles sobre la infancia del gran novelista egipcio Naguib Mahfouz, el renombrado cirujano copto egipcio-británico Magdi Yacoub, Isaac Newton o el gran filósofo y médico musulmán medieval Ibn Sina Avicena? ¿Por qué insistir en historias llenas de sangre a una edad tan tierna? ¿Por qué insistir en incluir textos religiosos islámicos en el plan de estudios de idioma árabe y abrir la puerta a argumentos religiosos que no pertenecen a la escuela primaria? Vivimos en un país con una constitución civil habitado por gente de todos los credos. Entonces, ¿por qué insistir en tener escuelas religiosas para chicos de una sola fe, que enseñan religión junto a materias de física y química?

«Yo no estoy excluyendo la religión, por supuesto y no pretendo rechazarla por completo, pero la deseo como alimento espiritual y no como base para el combate religioso en la escuela. Yo deseo que la religión se eleve a sí misma sin excluir al otro. Evitar el reverenciar la ciencia y, en cambio, tocar himnos islámicos en la asamblea de la mañana equivale a una persecución religiosa y un rechazo a la música de armonía pública porque la música está prohibida en el islam extremista y es considerada como traición educativa y nacional…”[2]

Ahmed Sa’ad Al-Zayed: El terrorismo solo será eliminado fomentando el pensamiento crítico y eliminando sus raíces ideológicas

Al-Zayed argumentó que solo la cooperación inter-árabe permitirá eliminar el fundamentalismo islámico, que deshonra al islam y llamó a crear un nuevo tipo de islam adecuado para la era moderna y sus valores. Este escribió: «Es un error pensar que nuestra guerra contra el terrorismo se basa únicamente en confrontar a los elementos terroristas que han tomado el camino criminal del fanatismo religioso vicioso. Cada acto terrorista cimenta nuestra convicción de que la guerra contra el terrorismo no terminará fácilmente y no terminará solo gracias al esfuerzo de nuestras valientes fuerzas militares y policiales que están defendiendo la patria.

«Antes de que comencemos a reflexionar sobre el cómo eliminar las raíces del terrorismo, debemos fortalecernos a nosotros mismos, a nuestro pueblo y a nuestro ejército, con sus valientes hombres que mueren defendiendo a nuestro Egipto, sus bienes y su pueblo de la maldad de este fanatismo religioso criminal y repugnante que practica el takfir (es decir, acusa a otros de herejía) y que Egipto, la región y toda la humanidad han estado sufriendo durante varias décadas. Estos valientes soldados y oficiales fueron martirizados para que nosotros y Egipto podamos vivir… Los terroristas y su tipo de religiosidad criminal no le atribuye ninguna importancia a la vida humana, excepto a las vidas de los miembros de su propio clan y de las tribus que comparten su ideología takfiri criminal y satánica que desprecia a cualquiera que piense diferente, a excepción de su propia pandilla criminal…

«Las raíces del terrorismo solo pueden ser eliminadas secando por completo todas las fuentes de la ideología religiosa terrorista y desarrollando pensum de estudio que pongan énfasis en el pensamiento crítico y humano… De hecho, es vital profundizar y difundir el pensamiento crítico en todas nuestras instituciones educativas, culturales y mediáticas y difundir una cultura humana que crea en la unidad de toda la humanidad, en un destino humano compartido y en la necesidad de una convivencia pacífica bajo el lema ‘la religión es de Alá y la patria es de todos’. No existe más remedio que crear una nueva religión, amistosa con toda la raza humana, patriótica y basada en valores humanos que sean adecuados para la era actual y no para la Edad Media. “Debemos darnos cuenta de que confrontar estas ideologías takfiri no es tarea únicamente de los aparatos de seguridad… Debemos redactar un plan humanista a gran escala… que cumplirá el papel mundial y regional de desmantelar y exponer los fundamentos y principios de la ideología que vende esta religiosidad criminal y presenta una religiosidad y humanidad alternas en colaboración con los países musulmanes y no-musulmanes.

«Los estados árabes no tienen más remedio que cooperar en esta tarea, intercambiando conocimientos sobre el desarrollo de métodos para combatir el desastre creado por los llamados movimientos islámicos fundamentalistas, que adoptan una ideología racista violenta y han logrado penetrar en la propia estructura de la sociedad árabe. La experiencia de Arabia Saudita en este contexto puede ser útil, por lo que debemos cooperar con este y con otros países y formular un plan humanista integral… Lamentablemente, en ausencia de tal plan, el terrorismo y la ideología religiosa criminal seguirán matando gente, destruirá la propiedad privada y pública, borrará la hermosa imagen de un dios que ama a la humanidad, destruirá la imagen de la religión árabe y la transformará en una religión de violencia, asesinato, odio y de racismo, las organizaciones criminales son la mayor desgracia para la religión islámica y para su profeta…

«Finalmente, pueda Alá tener piedad de nuestros valientes soldados que fueron martirizados para que nosotros pudiéramos vivir y concedernos una vida digna…”[3]

[1] En relación a estos ataques, véase la serie de MEMRI Informes del PSATY: El Estado Islámico (EIIS) en Sinaí continúa incrementando los ataques contra las fuerzas de seguridad egipcias, afirma que dos operaciones al norte del Sinaí resultaron en 15 bajas, 15 de mayo, 2022; el Estado Islámico (EIIS) afirma haber asesinado a 17 soldados en un ataque contra posiciones del ejército egipcio al este del canal de Suez, 9 de mayo, 2022; El Estado Islámico (EIIS) Sinaí: La asistencia de Israel a las fuerzas egipcias obstaculiza la libertad de movimiento de los agentes, 2 de mayo, 2022.

[2] Al-Ahram (Egipto), 11 de mayo, 2022.

[3] Al-Dustour (Egipto), 9 de mayo, 2022.

The post Pensadores liberales egipcios: Para eliminar totalmente el terrorismo islámico se requiere eliminar el extremismo del pensum escolar y fomentar conocimiento, tolerancia y humanismo first appeared on MEMRI Español.