Hu Xijin, el editor en jefe del diario estatal chino The Global Times, dijo en un video que fue subido al canal The Global Times en Youtube el día 12 de octubre, 2021 de que aunque las tensiones entre China y los Estados Unidos en torno al tema de Taiwán están en su punto más álgido, la inevitabilidad de una guerra es pura ilusión. Este explicó que las autoridades taiwanesas eventualmente retrocederán, porque no estarán dispuestas a luchar hasta el final contra la unificación de China y porque la unificación entre China y Taiwán no afectará la forma de vida del pueblo taiwanés. También dijo que China no tiene motivos para retirarse porque este defiende su soberanía nacional y su integridad territorial. Para más información sobre Hu Xijin, véase los segmentos de video del portal MEMRI TV No. 8504, No. 8510, No. 8522, No. 8546, y No. 9058.

Para ver el video del periodista chino Hu Xijin en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«La situación a través del estrecho de Taiwán ha entrado en un período de alto riesgo sin precedentes»

Hu Xijin: «Según los medios de comunicación en Taiwán, el comandante del ejército de Taiwán Hsu Yen-pu se encuentra de visita en Washington. Esta es la última provocación de Estados Unidos y de la isla de Taiwán contra China continental. La situación en el estrecho de Taiwán ha entrado en un período sin precedentes de muy alto riesgo.

«No existe un Consenso 1992 entre los dos lados del Estrecho, la mayor parte de la coordinación estratégica entre China y Estados Unidos se ha perdido y todos los involucrados se están preparando para lo peor. El ex-primer ministro australiano Tony Abbott escribió recientemente un artículo titulado ‘Mi mensaje a Taiwán: prepárense para combatir’.

«Parece ser que una guerra es inevitable… pero todo esto es una ilusión; al final, las autoridades de Taiwán retrocederán»

“A simple vista, no existen señales de que alguien esté retrocediendo. Las autoridades del Partido Progresista Democrático (PPD) proclamaron que ‘defenderán el estilo de vida libre y democrático de 23 millones de personas en Taiwán’. Estados Unidos defenderá a sus aliados democráticos y apoyará la confianza de sus aliados globales.

«China continental no tiene motivos para retirarse: lo que estamos defendiendo es la soberanía nacional y la integridad territorial».

«Parece ser que una guerra es inevitable, pero yo quiero decir que esto es mera ilusión. Creo que al final, las autoridades de Taiwán darán marcha atrás. La reunificación a través del Estrecho no privará al pueblo de Taiwán de su actual forma de vida, porque esta será la reunificación de ‘un país, dos sistemas’. El pueblo de Taiwán no seguirá al PPD y ‘luchará hasta el final'».

The post Periodista chino Hu Xijin: Aunque las tensiones en Taiwán están en su punto más álgido, la guerra parece inevitable – las autoridades en Taiwán finalmente retrocederán; China defiende su soberanía y su integridad territorial first appeared on MEMRI Español.