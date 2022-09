En dos recientes artículos publicados por el diario saudita en Londres Al-Sharq Al-Awsat, el ex-editor del diario Tariq Al-Homayed, argumenta su oposición a renovar el acuerdo nuclear con Irán y está a favor de amenazarlo con utilizar el poderío militar si este se niega a abandonar sus esfuerzos realizados dentro de su política nuclear.

En el primer artículo, publicado el día 11 de septiembre del presente año 2022 este señala que la falta de fiabilidad de Irán es patentemente clara debido a sus acciones, e incluso por sus acciones realizadas solo en una semana: En el transcurso de unos cuantos días a comienzos del mes de septiembre dice, Irán exigió que la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) cerrase investigar una sonda de partículas de uranio encontradas en tres instalaciones iraníes. Más adelante en la semana, Albania rompió relaciones diplomáticas con Irán en respuesta a un masivo ciberataque iraní en su contra. Y al final de la semana, Alemania informó que capturó y decomisó unos 700 kg de narcóticos que habían sido introducidos de contrabando en el país por una banda iraní. Esto, dice Al-Hmayed, refleja el carácter de este país que “ha estado exportando terrorismo y arruinando nuestra región durante unas cuatro décadas” y demuestra que un acuerdo con este país es verdaderamente insostenible.

En el segundo artículo, publicado el 14 de septiembre, 2022 afirma que Occidente no parece tener un plan B a fin de tratar con Irán en caso de que fracasen las conversaciones en materia nuclear. Además, este agrega, cada vez más funcionarios en Washington – incluyendo a demócratas – instan a la administración Biden a que amenace a Irán con utilizar la fuerza militar si este no se compromete a detener su programa nuclear. Si Occidente no lo hace, el resultado puede amenazar el orden internacional y conducirnos a una carrera armamentista, afirma y ??concluye: «El plan B debe incluir una amenaza real ante Irán. Se necesitan acciones y no palabras. Washington y Occidente deben darse cuenta de que ya es hora de reemplazar la rama de olivo con una garrote y este es el idioma que Irán entiende demasiado bien».

Lo siguiente son extractos de los artículos de Al-Homayed, publicados en la edición en inglés del diario Al-Sharq Al-Awsat.[1]

Las acciones realizadas por Irán muestran que este no es socio para ningún acuerdo

En su artículo publicado el 11 de septiembre, titulado «Este es Irán», Al-Homayed escribió lo siguiente: «Hemos estado escuchando hablar de que Irán cooperará desde el periodo del presidente estadounidense Barack Obama. En la región, hemos estado escuchando estos comentarios desde la época de Hashemi y Rafsanjani y ahora las administraciones europeas y estadounidenses las están repitiendo. Por supuesto, nada de esta cooperación ha sido lograda. Pero hablemos ahora del Irán de la semana pasada y no del Irán de décadas o años atrás.

“La administración estadounidense y Occidente esperaban la respuesta iraní ante las negociaciones sobre su acuerdo en materia nuclear. Teherán dio su respuesta en lo que Estados Unidos y Occidente describieron de ‘retroceso’. El sábado, Francia, Gran Bretaña y Alemania (E3) expresaron su frustración por su demanda… de que el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas cierre una investigación sobre partículas de uranio encontradas en tres instalaciones y agregó que este estaba haciendo peligrar las conversaciones. ‘Esta última demanda plantea serias dudas en cuanto a las intenciones y el compromiso de Irán con un resultado exitoso en el acuerdo PAIC’, dijeron los tres países en un comunicado, refiriéndose al nombre completo del acuerdo, el Plan de Acción Integral Conjunto. «La postura de Irán contradice sus obligaciones legalmente vinculantes y pone en peligro las perspectivas de restaurar el acuerdo PAIC», agregaron. «Dado que Irán no logró concluir el acuerdo sobre la mesa de negociaciones, nosotros consultaremos, junto a socios internacionales, sobre la mejor manera de abordar la continua escalada nuclear de Irán y la falta de cooperación con la Agencia internacional de energía atómica respecto a su acuerdo de salvaguarda TNP (Tratado de no -proliferación de armas atómicas)’, dijo el E3.

«El miércoles, Albania rompió lazos diplomáticos con Irán luego que este realizara un ataque cibernético contra Tirana, lo que provocó la condena de la OTAN. Condenamos enérgicamente tales actividades cibernéticas maliciosas diseñadas para desestabilizar y dañar la seguridad de un aliado y perturbar la vida cotidiana de los ciudadanos’, dijo el comunicado.

“El viernes, los fiscales de Alemania anunciaron el mayor decomiso de heroína del país el cual puede ser rastreado hasta Irán. Cuatro personas fueron detenidas y la policía confiscó unos 700 kilogramos como parte de una operación contra una pandilla que contrabandean narcóticos desde Irán.

“Bien, estas han sido las noticias de Irán en la última semana. Ni siquiera hemos hablado de lo que este ha estado haciendo en Irak, Siria, el Líbano o Yemen o sobre sus acciones en el Golfo y otras aguas, como el incautar embarcaciones y amenazar la navegación marítima a través de la zona. Esto es Irán en solo una semana. Este es el Irán que Occidente, liderado por Obama, estuvo esperando por que concediera alguna forma de cooperación y para que Teherán mostrara cierta apertura. Obama solía decir específicamente que los críticos de Irán eran los mismos partidos que se precipitarían a librar una guerra. Este es el Irán que nos rodea como vecino, que ha estado exportando terrorismo y arruinando a nuestra región durante unas cuatro décadas.

“A pesar de todo el falso discurso sobre el deseo de Irán de cooperar y negociar y mostrar cierta apertura, ¡este es Irán en solo una semana!”.

«Washington y Occidente deben darse cuenta de que ya es hora de reemplazar la rama de olivo por un garrote y este es el idioma que Irán entiende demasiado bien»

En su artículo publicado el 14 de septiembre, titulado «Irán… sin plan B», Al-Homayed escribió lo siguiente: «La esencia de lo que hemos leído y escuchado sobre las declaraciones estadounidenses y de Occidente tras la respuesta de Irán ante la ‘propuesta final’ ofrecida por la Unión Europea para los iraníes y estadounidenses sobre la reactivación del acuerdo nuclear es que no existe un Plan B para lidiar con Teherán.

«Por ejemplo, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, dijo que la respuesta de Irán hace que sea muy improbable llegar a un acuerdo en un futuro cercano. El jefe en política exterior de la Unión Europea Josep Borrell, dijo: ‘Lamento decir que hoy tengo menos confianza… sobre la convergencia de los procesos de negociación y sobre la perspectiva de cerrar el trato ahora mismo.’

“El primer ministro israelí Yair Lapid dijo que su país no se sentía preocupado por el acuerdo nuclear, ya sea que se firme o no y que estaba de acuerdo con Washington de que este tiene derecho a actuar contra Irán.

“Todo esto demuestra de que no existe un Plan B sobre el cómo lidiar con Irán.

“Es difícil predecir si se sellará o no un acuerdo nuclear después de las elecciones de mitad de periodo en los Estados Unidos. Por lo tanto, cada vez más funcionarios en Washington insisten en la necesidad de amenazar con utilizar la fuerza militar contra Irán si este no se compromete a detener su programa nuclear. No todos estos funcionarios son belicistas, al contrario. La más destacada de estas figuras es el influyente ex-embajador Dennis Ross, demócrata, quien escribió un artículo en el medio de comunicación Foreign Policy titulado «Un nuevo acuerdo con Irán no evitará una bomba iraní».

“Al comentar sobre los llamados de que el mundo debe vivir hoy con un Irán en el umbral de su capacidad nuclear, este remarcó: ‘Ellos no ven el cómo responderán otros en la región’, advirtiendo sobre el peligro de socavar la estabilidad del Medio Oriente. Este agregó lo siguiente: «La conclusión es que sin un acuerdo, Irán, tarde o temprano estará mucho más cerca de lograr ensamblar una bomba. Con un Plan de acción integral conjunto (PAIC) resucitado, se vuelve más temprano que tarde, a menos que la administración Biden y sus sucesores actúen para convencer a los funcionarios iraníes de los riesgos que estos corren, incluso transmitiendo muy explícitamente que Washington utilizará la fuerza para evitarlo”. Teherán debe darse cuenta de que Washington ‘actuará en cierto punto y eliminará toda su infraestructura nuclear’. Blinken «debería dar un discurso sobre Irán», sugirió Ross. «Este debería explicar el por qué es imperativo que Irán no adquiera armamento nuclear». Este agregó que el presidente Joe Biden debería utilizar su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas este mes para así «reforzar» los comentarios hechos por Blinken.

«Richard Haass, presidente del Consejo de relaciones exteriores, le había pedido previamente a la administración Biden que mostrase algo de realismo en lugar de idealismo en su política exterior.

“Todo lo anterior había sido propuesto antes del año 2015, pero la administración Obama lo ignoró. Los demócratas también ignoraron la política de ‘máxima presión’ que adoptó el ex-presidente Donald Trump contra Irán. Ellos incluso protestaron enérgicamente por el asesinato de Qassem Soleimani del cual Irán todavía tiene que recuperarse.

«Hoy mismo, si Estados Unidos y los europeos no logran presentar un plan B y amenazan de manera clara y creíble con utilizar la fuerza militar ante Teherán, que está muy cerca de convertirse en un país con capacidad nuclear, entonces las consecuencias pueden amenazar con destruir el orden internacional y conducirnos hacia una carrera armamentista.

“El plan B debe de por si incluir una amenaza verdadera. Se necesitan acciones y no palabras. Washington y Occidente deben darse cuenta de que ya es hora de reemplazar la rama de olivo con un garrote y este si es un idioma que Irán entiende demasiado bien”.

