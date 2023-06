Qatar celebra la victoria electoral de Erdogan: “Es una victoria para el Imperio Otomano y para la orientación islámica, y una derrota para el laicismo, apoyado por EE. UU. y Occidente”

La victoria de Recep Tayyip Erdogan en la segunda vuelta presidencial de Turquía fue recibida con satisfacción en Qatar, que es aliado de dicho país.[1] Tras el anuncio de la victoria de Erdogan, el emir qatarí Tamim bin Hamad Aal Thani se apresuró a felicitarlo y tuiteó: «Mi querido hermano Recep Tayyip Erdogan, felicitaciones por tu victoria y te deseo éxito en tu nuevo mandato y que logres lo que aspira el hermano pueblo turco en términos de progreso y prosperidad, y por un mayor desarrollo y crecimiento de las sólidas relaciones de nuestros dos países”. [2] Al día siguiente, Aal Thani felicitó nuevamente al presidente turco en una conversación telefónica. [3] ]

Ya el 14 de mayo, tras la primera vuelta de las elecciones, que no resultó concluyente, las torres de la ciudad qatarí de Lusail se iluminaron con la bandera turca y una imagen de Erdogan. El 28 de mayo, después de que se anunciara su victoria, videos en las redes sociales mostraban a miembros de la comunidad de expatriados turcos en Qatar celebrando en las calles, y periodistas e intelectuales qataríes publicaron tuits elogiando a Erdogan y felicitándolo.[4]

La alegría por la reelección de Erdogan también se expresó en artículos y caricaturas en la prensa qatarí. Los editoriales y las columnas lo celebraron como «una garantía de estabilidad y de la continuación de la política [actual] y de las posiciones de Turquía a nivel regional y mundial». Asimismo afirmaron que Erdogan ha convertido a Turquía en un país fuerte, independiente e importante con fuerza disuasoria.[5]

Algunos artículos presentaron la victoria de Erdogan como un triunfo del campo islámico sobre el secularista occidental apoyado por Estados Unidos.

En ellos se afirma que EE. UU. y Occidente emprendieron una campaña de incitación contra el presidente e hicieron esfuerzos para derrocarlo porque se opone a su hegemonía y debido a su orientación islámica. Esto, agregaron, es la razón por la cual las naciones de todo el mundo árabe y musulmán ahora celebran su victoria y el compromiso de Turquía con su identidad islámica. Un escritor incluso llamó a la reelección de Erdogan «una bofetada» a los países occidentales que habían respaldado a su oponente. Algunos artículos afirman que Erdogan está reviviendo el Imperio Otomano y su visión islámica, mientras que su oponente derrotado, Kemal Kilicdaroglu, representa la perspectiva secularista de Ataturk, el fundador de la Turquía moderna y de Occidente. La reelección de Erdogan, dijeron, muestra que el pueblo turco apoya la visión anterior.[6]

Erdogan gana las elecciones (Al-Sharq, Qatar, 29 de mayo de 2023)

Los siguientes son extractos traducidos de algunos de estos artículos:

Editor de Qatari Daily: Estados Unidos y Occidente actuaron para derrocar a Erdogan debido a su orientación islámica y anti-occidental

Jaber Al-Harmi, editor del diario qatarí Al-Sharq, escribió después del día de la victoria de Erdogan: “No fue fácil para Turquía [permanecer] bajo el liderazgo de Erdogan, ya que entró en su segundo siglo como república, porque [ su victoria] era una línea roja para los elementos occidentales y estadounidenses. Los elementos árabes también se unieron a los esfuerzos occidentales para derrocar a Erdogan en las elecciones, que fueron las [elecciones] más significativas en la historia moderna de Turquía. Durante los meses previos a la primera vuelta del 14 de mayo, los medios de comunicación de las capitales occidentales no dejaban de repetir que había que derrocar a Erdogan. También presentaban al líder de la oposición, Kemal Kilicdaroglu, como quien salvaría a Turquía del régimen de Erdogan, un tirano y dictador con inclinaciones islamistas que rechaza la hegemonía occidental y estadounidense sobre la política y la toma de decisiones de Turquía y que se opone con firmeza a los dictados externos”.

“A pesar de todas las variables y las tormentas políticas, Erdogan ha transformado a Turquía en una fuerza de la que el mundo no puede prescindir hoy. Durante cerca de 20 años, elevó a Turquía al nivel de las superpotencias en términos de su economía, industria militar y presencia activa en la escena global, [estableciéndola como] una importante fuerza disuasoria. Este modelo [de Turquía bajo el liderazgo de Erdogan] no es lo que Occidente quiere ver en el mundo árabe y musulmán, porque [teme que] esta ‘enfermedad contagiosa’ se extienda a otras regiones, ampliando el alcance de este despertar, desarrollo y un nuevo renacimiento en el mundo islámico. Por lo tanto, [en lo que respecta a Occidente,] no hay más remedio que sabotear cada intento exitoso [como el de Turquía], enterrar vivo cada sueño de despertar en el mundo árabe e islámico y eliminar a cada líder que se mueve en esa dirección, de cualquier manera [posible].

“En 2016 intentaron sacar a Erdogan del poder en Turquía, sin rodeos y por la fuerza, con un intento de golpe de Estado, pero fracasaron. Incluso antes de esto, y también después, intentaron eliminar y asesinar a [Erdogan], pero fracasaron. Intentaron varias veces [derribarlo] en las elecciones, pero fracasaron. Esta vez trataron de hacerlo a través de la incitación internacional y reclutando [apoyo] dentro de [Turquía], pero todos estos [esfuerzos] chocaron contra la fuerza y la determinación del pueblo turco, quien, a pesar de todas las campañas de los medios occidentales, permanecieron unidos [alrededor de Erdogan] y dieron un ejemplo [para el mundo] cuando más del 90% de ellos se aglomeraron para votar”…

“Millones de árabes y musulmanes también anhelaban la victoria [de Erdogan] en las elecciones… Porque, si perdía, millones de personas oprimidas y perseguidas, y los refugiados que viven en Turquía, pagarían un alto precio: muchos [de los refugiados] serían objeto de hostigamiento, como mínimo, si no expulsados de Turquía en unos pocos meses”.

“Es por eso que vemos a muchos pueblos en todo el mundo árabe e islámico regocijándose de que Erdogan haya ganado y que Turquía siga comprometida con su [identidad] islámica, no con la dirección occidental que el líder de la oposición Kilicdaroglu [asumió] cuando declaró en público que él quería trasladar a Turquía del mundo árabe e islámico al [campo] occidental…»

Maravillosamente, la victoria de Erdogan coincidió con el aniversario de la conquista de Constantinopla por el sultán otomano

“La victoria de Erdogan en estas elecciones equivale a una ‘segunda Guerra de Independencia turca’ y una fase decisiva en el paso a una nueva era, en la que Turquía será más independiente e influyente en varias áreas. No exageraría si dijera que esta victoria libera a Turquía de la botella en la que Occidente trató de mantenerla en los últimos cien años [y donde quería que Turquía permaneciera] durante otros cien años. Por lo tanto, esta victoria tiene ramificaciones [considerables]. Cambiará el equilibrio de poder, engendrará nuevas alianzas y afectará incluso a la arena internacional”…

“Erdogan ha sido acusado de ser un dictador opresivo y tiránico, pero organizó una de las elecciones más justas, transparentes y confiables del mundo, como lo ha atestiguado Occidente. ¿Alguna vez han oído hablar de un tirano o dictador que permite que otros [candidatos] se presenten en su contra? Además, no logró vencer [a su oponente] en la primera vuelta, por lo que este ‘dictador’ y ‘tirano’ tuvo que realizar una segunda vuelta [de elecciones] y era probable que perdiera su puesto. ¿Alguna vez han visto un ‘dictador’ como Erdogan?”

“Hubo muchos que no durmieron bien ayer, después de la victoria de Erdogan. Sufrían de insomnio y preocupaciones. Para algunos de ellos, la mera mención del nombre de Erdogan es desconcertante”.

“Ya sea que esté en desacuerdo con Erdogan o esté de acuerdo con él, el hombre es un líder que tiene la atención del mundo y que ha alcanzado grandes logros para [nuestra] hermana Turquía en todas las esferas: política, económica, militar y comercial, así como en los ámbitos del arte y la cultura. Este papel [de Erdogan] se ha extendido más allá de Turquía, a sus alrededores, a los países vecinos y a [todo] el mundo musulmán, y constituye un punto de inflexión en la actitud de Occidente hacia Turquía”.

“Hoy, Turquía está experimentando un renacimiento. En una maravillosa coincidencia, la victoria [electoral] y las celebraciones coinciden con [el aniversario de] la conquista de Constantinopla [Estambul] por Mehmed II, [quien ganó la ciudad] el 29 de mayo de 1453, después de que los musulmanes no lograran conquistarla por varios cientos de años. ¿La victoria de Erdogan de ayer representa una nueva conquista en la historia de Turquía? Turquía después del 28 de mayo de 2023 no es lo que era antes de esta fecha.”[7]

«Todas las capitales árabes e islámicas celebran la victoria de Erdogan» (Al-Sharq, Qatar, 31 de mayo de 2023)

Columnista en diario de Qatar: “La victoria de Erdogan es una bofetada en la cara de los países occidentales”

El columnista de Al-Sharq, Ahmad Muwaffaq Zaidan, escribió en una línea similar: «El presidente Recep Tayyip Erdogan ganó otro mandato, entrando así en la tercera década de su presidencia, después de llegar al poder en Turquía, el sucesor del Imperio Otomano, en 2002. Su victoria el 28 de mayo fue una bofetada no solo para la oposición turca sino también para las capitales occidentales, que se involucraron en la campaña electoral para apoyar a la oposición y llamaron dictador y tirano al presidente turco”.

«Al entrar en su tercera década [en el cargo], el presidente turco insistirá aún más en lo que parece un firme deseo de consolidar el fenómeno de ‘Edroganización’ que ha dado forma a la identidad de Turquía en los últimos 20 años, y que fue especialmente evidente en la reconversión del [museo] de Hagia Sophia en una mezquita…»[8]

Diario de Qatar: “La reelección de Erdogan refleja el apoyo turco al renacimiento del Imperio Otomano y la visión islámica”

El editorial del 29 de mayo del diario qatarí con sede en Londres Al-Quds Al-Arabi decía: “…Una de las razones importantes para considerar estas elecciones como históricas es la fuerte presencia de la historia turca en ellas. Los votantes turcos que eligieron a Erdogan y a Kilicdaroglu votaron [esencialmente] por dos cosmovisiones [diferentes]. La visión del mundo [propugnada por Erdogan] se basa en celebrar la historia otomana, con todo su significado político que expresa el anhelo de restaurar la presencia histórica de Turquía como potencia mundial.

La cosmovisión [propugnada por Kilicdaroglu] se basa en celebrar la historia de Mustafa Kemal (Atatürk), a quien se considera el fundador de la república turca moderna; el hombre que acabó con el califato y defendió con firmeza una versión dura del laicismo [en Turquía] y la renuncia a la cultura islámica. Sin embargo, en la memoria de muchos turcos, este histórico [período de Ataturk] también está asociado con una gran opresión, expresada en la actitud hacia el pasado, la identidad y la religión. [También se asocia] con la intervención del ejército [en el gobierno], con golpes militares y con la gran miseria que vivió Turquía antes de la era de Erdogan”.

“Al reelegir a Erdogan, los turcos votaron por su historia nacional y por temas de cultura e identidad, por la tendencia nacional y por temas estratégicos de máxima prioridad, no solo por el carisma político de Erdogan…”[9]

Turquía echa la bomba del «Ataturkismo», representado por el rival de Erdogan, Kilicdaroglu (Al-Quds Al-Arabi, Londres, 30 de mayo de 2023)

Columnista en Qatari Daily: “Erdogan es descendiente del fundador del Imperio Otomano; Anhelo el renacimiento de la visión otomana”

Samir Al-Barghouti, columnista del diario qatarí Al-Watan, escribió el 28 de mayo, en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones turcas: «Hoy seguiré [los acontecimientos en] Ankara y Estambul… es decir, las elecciones en la tierra de Osman [la referencia es al Sultán Osman I, fundador del Imperio Otomano[10].

Mi corazón está con el descendiente [de Osman], Tayyip Erdogan, el fundador de la Turquía moderna,[11] quien restauró este país a lo que fue en la era del Sultán [Osman I]. Mi corazón se estremece con el temor de que un nuevo golpe al estilo de Ataturk [pueda ocurrir], con el apoyo de Occidente, que no quiere que este país sea fuerte y sin deudas con el banco sionista [que desea] controlarlo como le plazca”…

«Aquellos que experimentaron el golpe contra el califato otomano en 1924 [sic] están orando a Alá con todas sus fuerzas para que ningún miembro del partido [que perpetró] el golpe vuelva a subir al poder, y que no veamos una repetición de ¡¡la escena en la que la familia [real] otomana fue deportada a Europa en pijama en la oscuridad de la noche!!”…

«Ahora estamos anticipando el mañana de Turquía, cuando revocará el Tratado de Lausana[12]: el día en que Osman [el Primero] regrese, su padre Ertugrul vuelva a la vida y la visión del [Sultán Otomano] Solimán el Magnífico[13 ] se realiza: la visión de una nación islámica unificada, la mejor nación conocida por la humanidad desde el primer califato en Medina…»[14]

[1] Véase MEMRI Investigación y Análisis No. 1482: Relaciones Turquía-Qatar: De lazos bilaterales a una asociación estratégica integral, 12 de noviembre de 2019: Índice; Parte 1: Introducción; Parte 2: Bases turcas en Qatar; Parte 3: Ejercicios militares conjuntos; Parte 4: Reuniones entre altos funcionarios militares y de defensa de Qatar y Turquía; Parte 5: El Alto Comité Estratégico Turquía-Qatar; Parte 6: Compras qataríes de armas y equipos militares turcos; Cooperación de la Industria Militar; Parte 7: Turquía participará en la seguridad de los juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Doha; Parte 8: Notas finales; Apéndice 1; Apéndice 2; Apéndice 3; Apéndice 4; Apéndice 5; Apéndice 6; Apéndice 7; Apéndice 8. Véase también Informe diario de MEMRI No. 224, ‘Reconocido’ pero no legítimo: Una alianza de la Hermandad Musulmana de Turquía y Qatar logró adquirir reconocimiento internacional para un gobierno islamista libio usurpador, 24 de julio de 2020.

[2] Dohanews.co, 28 de mayo de 2023.

[3] Alarab.qa, 29 de mayo de 2023.

[4] Al-Sharq (Qatar), 15 de mayo de 2023.

[5] Al-Watan (Qatar), Al-Raya (Qatar), Al-Sharq (Qatar), 29 de mayo de 2023; Al-Arab (Qatar), 31 de mayo de 2023.

[6] Se hicieron afirmaciones similares en la prensa qatarí después de que Erdogan cambiara el estatus de Hagia Sophia en Estambul de museo a mezquita. Ver MEMRI Despacho Especial No. 8872 – Artículos en la prensa qatarí: La reconversión de Hagia Sophia en una mezquita es un paso histórico; Esperamos ver oraciones renovadas también en la Gran Mezquita de Córdoba – 30 de julio de 2020.

[7] Al-Sharq (Qatar), 29 de mayo de 2023.

[8] Al-Sharq (Qatar), 30 de mayo de 2023.

[9] Al-Quds Al-Arabi (Londres), 29 de mayo de 2023.

[10] Osman I (1258-1326) fundó la dinastía otomana, que lleva su nombre, después de suceder a su padre, Ertugrul.

[11] Aquí Barghouti está aplicando deliberadamente a Erdogan el título generalmente aplicado a Ataturk, quien es considerado el fundador de la Turquía moderna debido a las amplias reformas que promulgó como primer presidente del país después de la caída del Imperio Otomano.

[12] En este tratado, firmado en 1923 entre Turquía y las Potencias Aliadas, los Aliados reconocieron a Turquía en sus fronteras actuales, a cambio de una renuncia oficial a las reclamaciones turcas sobre el resto del antiguo Imperio Otomano.

[13] Solimán el Magnífico (1494 – 1566) gobernó el Imperio Otomano en el apogeo de su poder económico, militar y político.

[14] Al Watan (Qatar), 28 de mayo de 2023.