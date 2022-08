A medida que se prolonga la guerra en Ucrania, Rusia está dispuesta a acercarse a Corea del Norte. Corea del Norte reconoció la ruptura de las Repúblicas Populares de Luhansk y Donets, lo que llevó a Ucrania a romper relaciones con Pyongyang. Además, este reconocimiento ha sido seguido por esfuerzos para ampliar las relaciones económicas con las Repúblicas Populares de Luhansk y Donets. Rodion Miroshnik, embajador de la República Popular de Luhansk en Rusia, le dijo a Kommersant que las sanciones de la ONU impuestas contra la República Popular Democrática de Corea no supondrán un obstáculo para motivar la cooperación. Se espera que trabajadores de la construcción de Corea del Norte lleguen al Donbass, dada su alta calificación. Miroshnik cree que, a cambio, Corea del Norte puede convertirse en un mercado para la construcción de maquinaria y productos, maquinaria-herramientas fabricados en el área del Donbass.

Rusia ha involucrado a Corea del Norte en sus esfuerzos de propaganda. Recientemente, representantes de Corea del Norte y Nicaragua se unieron a ‘un equipo particularmente representativo de expertos internacionales’ al visitar el centro de detención preventiva en Yelenovka en el área del Donbass, donde combatientes capturados del Batallón Azov por Ucrania están detenidos por cargos de crímenes de guerra.[1]

El diario Nezavisimaya Gazeta publicó recientemente un artículo sobre las mejoras de los lazos entre Moscú y Pyongyang titulado ¿Rusia está lista para violar las sanciones impuestas por las Naciones Unidas contra Corea del Norte? Este salió con la impresión de que Rusia puede tratar de salirse con la suya en relación a las violaciones. El artículo puede leerse a continuación:[2]

“El principal medio de comunicación de Corea del Norte KCNA (la Agencia central de noticias de Corea/siglas en inglés) publicó dos telegramas. Estos demuestran que Rusia y Corea del Norte tienen intención de fortalecer su cooperación bilateral. Quizá se trate de expresiones meramente rutinarias propias de los telegramas de felicitación, o puede ser que el Kremlin haya decidido de hecho intensificar sus relaciones con el país, que está francamente deseoso de convertirse en aliado.

‘Esto representó un caso sin precedentes: la noticia del telegrama de felicitación enviado por el presidente ruso no fue informada por el Kremlin, sino por el partido destinatario.

«La KCNA publicó el texto de felicitación de Vladimir Putin al líder norcoreano Kim Jong-un, con motivo de la festividad nacional que se celebra tanto en el sur como en el norte de la península de Corea, es decir, el Día de la Liberación. Es el aniversario de los eventos sucedidos el 15 de agosto, 1945 cuando el emperador Hirohito de Japón anunció la rendición del país en la Segunda Guerra Mundial.

“Según la KCNA, en su telegrama, Putin, al señalar que los dos países ‘veneran la memoria de los soldados del ejército rojo y de los patriotas coreanos que combatieron hombro a hombro por la liberación de Corea’, también mencionó el tema de la cooperación bilateral’. Yo confío en que a través de esfuerzos conjuntos aseguraremos un mayor fortalecimiento de toda la gama de vínculos bilaterales constructivos. Esto es totalmente compatible con los intereses de nuestros pueblos y va en consonancia con el objetivo de fortalecer la seguridad y la estabilidad en la península de Corea y la región del noreste de Asia en su conjunto’, escribió el presidente ruso, según la agencia de noticias norcoreana.

«El telegrama de respuesta de Kim Jong-un resultó ser mucho más colorido. En él no solo envió ‘saludos cálidos al presidente ruso, al gobierno ruso y al pueblo’, deseándole a Putin ‘buena salud y un gran éxito en el crucial labor de defensa de la soberanía y los intereses de su país y pueblo’. También dejó entender que los dos países están ahora, como se pudiera decir, ‘del mismo lado de las barricadas’. Él (Kim) afirmó que la cooperación entre la RPDC y Rusia se movía ‘hacia nuevos niveles’.

“Pyongyang y Moscú están ahora ‘en un frente común a fin de frustrar las amenazas y provocaciones militares y la prepotencia tiránica de las fuerzas hostiles’. En resumen, el telegrama de Kim Jong-un estuvo redactado en un estilo totalmente olvidado. Kim Il Sung, el abuelo del actual líder norcoreano y fundador de la dinastía gobernante, se dirigió a los líderes soviéticos en términos similares.

«De hecho, razones para creer que las relaciones entre la RPDC-Rusia se estrecharán, han surgido este año. Corea del Norte es uno de los pocos países del mundo que ha apoyado plenamente la postura de Rusia en su conflicto con Ucrania. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en marzo, la RPDC (junto a Siria, Bielorrusia, Eritrea y la propia Rusia) votaron en contra de una resolución que condenaba la operación rusa. Finalmente, en julio, Kim Jong-un tomó una decisión teatral de apoyar al Kremlin. La RPDC reconoció la independencia de las Repúblicas Populares de Luhansk y Donets. A su vez, Ucrania rompió relaciones diplomáticas con este.

«Además, existen señales de que Rusia puede no estar observando escrupulosamente las sanciones contra Corea del Norte impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2017. Su imposición facilitó, entre otras cosas, la ruptura de los acuerdos de la era soviética sobre la contratación de ciudadanos de la RPDC para trabajar en territorio ruso. El Kremlin ha sido criticado durante mucho tiempo por el uso de mano de obra norcoreana.

«Muchos activistas de los derechos humanos y políticos de los Estados Unidos y de la Unión Europea han comparado a los madereros y trabajadores de la construcción norcoreanos con esclavos, tanto por sus condiciones de trabajo como por el hecho de que tienen que transferir gran parte de sus salarios a su estado. Los especialistas de Corea del Norte, sin embargo, afirman unánimemente que, al contrario, el trabajo en la URSS y en Rusia, donde el nivel de vida es muy superior al de la RPDC, siempre ha sido objetivo del deseo de muchos norcoreanos.

«Considerables sobornos fueron pagados por el derecho a ser esclavo en alguna instalación de construcción en algún lugar de Primorsky Krai, porque un individuo que regresaba a casa desde ese lugar se convertía en un hombre rico según los estándares locales.

«Sea como fuere, los acuerdos fueron rotos. En enero del año 2020 Pyotr Ilyichev, jefe del Departamento de organizaciones internacionales de la cancillería, informó que ‘prácticamente todos’ los trabajadores norcoreanos se marcharon de Rusia.

“Sin embargo, el 1 de agosto (2022), en una entrevista con los medios de comunicación de la RBC, el vice-primer ministro ruso Marat Khusnullin calificó el mercado laboral de Corea del Norte de ‘más interesante’. Unos días antes, el líder de la República Popular de Donets Denis Pushilin, anunció planes para atraer a trabajadores norcoreanos con el fin de reconstruir Donbass.

«Y el 9 de agosto, en una transmisión del programa ‘Solovyov live’, Pushilin afirmó que un grupo de especialistas de la RPDC llegaría a Donetsk en un futuro muy cercano, para evaluar la cantidad de trabajo que debe realizarse. ¿Será esto percibido como una violación de Rusia a las sanciones internacionales contra la RPDC? Sea como fuere, la postura oficial de Moscú no es difícil de adivinar: «La República Popular de Donets no es miembro de las Naciones Unidas, lo que significa que las decisiones de esta organización son inaplicables a este. Los opositores de Rusia pueden señalar que es casi imposible transportar a los trabajadores de la RPDC a Donbass sin cruzar el territorio ruso. Donetsk y Luhansk no tenían conexiones aéreas directas con Pyongyang incluso antes del año 2014. Además, no está del todo claro el cómo la RPDC le pagará a los trabajadores de Corea del Norte, si no con fondos rusos’.

«Sin embargo, la disputa ante las sanciones no comenzará hasta que los trabajadores de la RPDC realmente se presenten en la República Popular de Donets. Por ahora, solo puede decirse que al menos Kim Jong-un se esfuerza por retornar a la fórmula de relaciones mutuas con Moscú que existió durante la Guerra Fría. En aquel entonces, la URSS, así como también la República Popular China, compraba productos de Corea del Norte a precios inflados y vendían los recursos energéticos al país a precios inferiores de aquellos que poseía el mercado.

«A cambio de tal subsidio a la ineficiente economía de Corea del Norte, estos recibieron la lealtad de la RPDC en su confrontación con los Estados Unidos. Hoy día, es poco probable que la cooperación con Corea del Norte sea mutuamente beneficiosa en lo que respecta al área económica.

«Según el Servicio federal de aduanas de Rusia, el comercio entre los dos países ha disminuido en los últimos años. En el año 2020, la facturación comercial alcanzó unos modestos 42,74 millones de dólares (10,77 % menos que en el 2019).

«Y en el año 2021, debido al cierre de fronteras de la RPDC causado por la pandemia del Covid-19, las exportaciones de ese país a Rusia fueron prácticamente nulas. El país simplemente compraba granos e hidrocarburos rusos. En comparación, el comercio ruso con Corea del Sur el año pasado fue de más de 29 mil millones de dólares, un incremento del 52% desde el año 2020.

«Konstantin Asmolov, investigador destacado del Instituto del Lejano Oriente de la Academia de ciencias rusa, en una entrevista dada a NG afirmó que existen oportunidades para fortalecer la cooperación económica entre Corea del Norte y Rusia, dado el modesto nivel de volumen comercial entre los dos países y la demanda por parte de Corea del Norte. Después de todo, se le suministra una minúscula gama de bienes debido a las sanciones.

«‘Existen posibilidades de reanudar lazos políticos, que hasta ahora han estado reprimidos. En cuanto a los trabajadores de Corea del Norte, el tema es más complicado. Todo depende de la medida en que se respeten las antiguas reglas en la nueva era’, afirmó el experto».

