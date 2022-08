El secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah dijo que fue designado por Alá para así defender al pueblo libanés en un video que fue publicado en Fasl Al-Khitab en YouTube el día 31 de julio, 2022. Nasrallah dijo lo siguiente: «Somos gente que fueron designadas por Alá porque le tememos al Día del juicio final». Nasrallah también dijo que su pueblo está dispuesto a «sacrificar nuestras almas, a nuestros hijos y a todos los que nos son más queridos» por el bien del Líbano y su pueblo e incluso por aquellos «cuya postura es incorrecta e inapropiada».

Para ver el video del secretario general del Hezbolá Nasrallah, pulse aquí o debajo:

«Durante 40 años, siempre hemos estado listos… para sacrificar nuestras almas, a nuestros hijos y a todos los que nos son más queridos y apreciados por el bien de nuestro país»

Hassan Nasrallah: «Durante 40 años, siempre hemos estado listos y esta noche digo que, como siempre, estamos listos para sacrificar nuestras almas, sacrificar a nuestros hijos y a todos los que nos son queridos por el bien de nuestro país y nuestro pueblo libanés en su totalidad, incluso por el bien de aquellos cuya postura es indecorosa e inapropiada. Estamos dispuestos a hacer este tremendo sacrificio.

«¿Quién me nombró? Alá lo hizo… somos aquellos quienes fuimos designados por Alá»

«¿Quién me nombró, preguntan? Basta. ¿Te llamas a ti mismo ser humano? ¿Quién me nombró? Alá lo hizo. ¿Quién te nombró a ti? Alá me designó a mí. Somos gente designada por Alá, porque le tememos al Día del juicio final». Le tememos a Alá en el Día del juicio final. Creemos que en el Día del juicio final, Alá no solo nos preguntará si rezamos, ayunamos, peregrinamos, leímos el Corán, cargamos con nosotros el rosario de masbaha, etc.

“Él nos preguntará sobre la gente, su honor, su vida, su defensa, su seguridad y muchas otras cosas. Él solo nos preguntará sobre las cosas que estaban al alcance de nuestras posibilidades, porque hay gente en el Líbano que desea que hagamos cosas que están más allá de nuestras capacidades. Alá creó a sus siervos y no les pidió que hicieran cosas que no pueden hacer».

