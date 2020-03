Diario Judío México - El Jeque Hussein Halawa, secretario general del Consejo Europeo del Fatua e Investigación, dijo en un programa el 15 de marzo, 2020 en el canal de televisión del Reino Unido Hiwar que los efectos de la pandemia COVID-19 son claramente visibles y criticó a cualquiera que espere que crea que es una especie de conspiración global. Este señaló que COVID-19 infecta a musulmanes y no-musulmanes por igual y que no permitirá que la gente lo lleve «de la verdad a la fantasía». Halawa dijo: «¿Esperan ustedes que deje morir a los enfermos?»

Para ver el video del Jeque Hussein Halawa en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«¿Se supone que debo pensar que todo esto es una conspiración global, cuyo propósito era… lograr qué exactamente?»

Jeque Hussein Halawa: «Hay gente enferma – lo he visto con mis propios ojos. Gente ha muerto – lo vi con mis propios ojos. Existe una pandemia que infecta a la gente y puedo ver sus efectos con mis propios ojos. Entonces, quien desea que mienta sobre lo que yo veo, e ignore la [visión] y lógica con la que Alá me bendijo y lo considere una supuesta conspiración… ¿Esperan ustedes que deje morir a los enfermos? ¿Esperan que los deje morir y que se propague la pandemia?

«¿Se supone que debo pensar que todo esto es una conspiración global, cuyo propósito era… lograr qué exactamente?»

[…]

«[El coronavirus] no discrimina entre musulmanes y no-musulmanes»

«Cuando [el coronavirus] apareció en China, dijeron que era un castigo de Alá, porque los chinos trataban a los nuestros, los musulmanes uigures, de una manera inhumana e incivilizada y violaban sus derechos humanos. Pero esta pandemia se está extendiendo por todas partes del mundo. Esta no perdona ni a los musulmanes ni a los no-musulmanes. Ahora hemos visto con nuestros propios ojos el cómo esta pandemia se ha ido de China y se está mudando a otros países. Infecta a los musulmanes uigures al igual que infecta a otros. No discrimina a Arabia Saudita al igual que no perdona a los Estados Unidos o Rusia. Alá me ha bendecido con esta manera de sentir y debo utilizarla. No puedo dejar que la gente me arrastre y me lleve de la verdad a la fantasía».