Incluso antes de que comenzara la invasión rusa a Ucrania, uno de los precios que se esperaba Rusia pagase, incluso en el caso de una rápida ocupación del país, era una guerra partidista prolongada. A medida que Rusia, a pesar de los decepcionantes logros hasta el momento, extiende su control sobre el territorio ucraniano, esa guerra partidista ya ha comenzado. El 24 de junio, 2022 fue asesinado Dmytro Savluchenko, director del Departamento de Política Juvenil del gobierno de ocupación en Kherson.

Según el veterano de las fuerzas especiales rusas Sergey Kozlov, este advierte que el asesinato del pequeño Savluchenko fue solo un ensayo para las extensas actividades de sabotaje ucranianas a realizarse en los «territorios liberados» y en la Rusia propiamente dicha.

El plan ucraniano debe ser contrarrestado creando una zona de amortiguamiento que separe los territorios controlados por Rusia de Ucrania y apunten a los centros de capacitación para saboteadores y su personal. Kozlov advierte que Ucrania, siguiendo el modelo del EIIS, utilizará la red Internet para reclutar jóvenes rusos radicales de extrema derecha y de extrema izquierda.

El análisis de Kozlov puede leerse a continuación:[1]

“La amenaza ante las actividades de sabotaje por parte de grupos subversivos y de reconocimiento (GRD) ucranianos en territorio ruso sigue en aumento. Además, se están realizando ataques de artillería y de misiles guiados contra territorio ruso.

«Los soldados de la unidad especial ucraniana alardean públicamente ante sus operaciones realizadas. Por ejemplo, el diario británico The Times publicó una entrevista con militares ucranianos de la unidad de fuerzas especiales ‘Shaman’. Los oficiales y sargentos afirman que estos supuestamente aterrizaron con frecuencia desde helicópteros en territorio ruso de noche con el propósito de sabotear los depósitos de armas y de petróleo rusos.

«El jefe de la Dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania Kyrylo Budanov, amenazó abiertamente a Rusia con realizar ataques terroristas y de sabotaje en su territorio en una entrevista con el diario The Financial Times. Este afirma que las actividades guerrilleras en los territorios controlados por Rusia siguen en aumento. Según Budanov, tales ataques y operaciones de sabotaje se están llevando a cabo en todas partes y han sucedido y seguirán llevándose a cabo en Rusia y en muchos otros lugares”.

«Tal como señaló la publicación, Budanov se negó a aclarar si las autoridades ucranianas estaban detrás de estas acciones. Sin embargo, creo y es obvio que si están detrás de estas. Esto está de todo claro para el Comité de Investigación de Rusia el cual ha iniciado un proceso penal en contra de Budanov. Fue señalado que el jefe del servicio de inteligencia ucraniano «emitió públicamente una amenaza a cometer acciones terroristas en el territorio de la Federación Rusa».

«Pero esto es cierto no solo para los territorios rusos, sino también para el territorio de Ucrania liberado de las manos de los nazis (el autor se refiere al gobierno de Zelensky). Por ejemplo, el día 24 de junio en Kherson, Dmytro Savluchenko, Director del Departamento de Política Juvenil, pereció en un atentado terrorista. Su automóvil fue volado por los aires. Lo más probable es que la ejecución siguiese el patrón clásico: se controló la ruta y el horario del objetivo; se colocó una carga explosiva con un detonador de radio en el lugar de parada y en el momento preciso el perpetrador envió una señal de radio al dispositivo.

«Es muy posible que estemos lidiando simplemente con una verificación de capacidades para grupos terroristas preparada por el MID, ya que Savluchenko no era una figura política importante. Este llegó como un objetivo óptimo para un ejercicio de entrenamiento práctico atribuible. En este caso, se resolvieron dos tareas simultáneamente. La primera es demostrar el nivel de preparación de los perpetradores. El segundo es obtener un efecto mediático a gran escala.

«El hecho de que todos estos fueran ejercicios de entrenamiento se hace evidente por el hecho de que se realizaron varios intentos de cometer actos terroristas contra funcionarios de la administración interina, pero solo este logró su objetivo. Kiev no pudo hacer las paces con el hecho de que en los territorios liberados la vida normal está siendo restaurada. Y Kherson tendría el rol de liderazgo, ya que tanto la ciudad como el oblast fueron de los primeros en quedar bajo la dirección rusa con pérdidas mínimas, a diferencia de Mariupol y otras ciudades ucranianas, que fueron destruidas deliberadamente por las ZSU y los batallones nacionales, por lo tanto, lo que no completaron inmediatamente, lo intentarán hacer ahora, utilizando los métodos de guerra terrorista.

«Es muy posible alterar la situación mediante la creación de una zona de amortiguamiento a expensas de una ofensiva activa de las Fuerzas Armadas rusas en las profundidades de las regiones de Sumy y Kharkiv. Es necesario coordinar las actividades de las fuerzas de seguridad de todas las agencias que actúan en la zona de operaciones de combate. En la situación actual, los guardias fronterizos pudieran ser reforzados con armas pesadas y recibir el derecho de atacar objetos en territorio ucraniano de forma independiente mediante acuerdos con el comando de las Fuerzas Armadas rusas.

«A fin de neutralizar los esfuerzos del enemigo, es necesario trabajar más eficazmente en la destrucción de las redes terroristas creadas por el MID y el ZSU, trabajando proactivamente en contra del enemigo, ya que el modus operandi de sus acciones es el ya aclarado y esperado. En estos momentos los grupos terroristas y subversivos latentes están siendo creados y preparados en los centros de entrenamiento de Odessa y de Dnepropetrovsk para llevar a cabo operaciones en los territorios de aquellas regiones que muy probablemente serán liberadas por las Fuerzas Armadas rusas (Odessa, Nikolaev y Dnepropetrovsk). Tanto estos centros como el personal, así como también los aprendices de estas instalaciones educativas deben convertirse en objetivos prioritarios para las Fuerzas Armadas rusas y ante todo, para las fuerzas denominadas especiales.

«Además, es importante no olvidar que tanto el MID como la ZSU poseen un recurso humano potencial en territorio ruso. Me refiero no solo a los trabajadores inmigrantes. Por extraño que esto parezca, la base de este recurso son los movimientos juveniles radicales, ambos de derecha e izquierda. La influencia ideológica en Rusia, así como también las actividades de reclutamiento en las redes sociales se ha intensificado.

“Los movimientos contra-culturales en Rusia ahora están siendo manipulados por Kiev. Los servicios de seguridad ucranianos están haciendo pleno uso de las técnicas de reclutamiento utilizadas por el EIIS. Esto a su vez indica que aquí también los estadounidenses y los británicos están detrás de todo esto.

«Las técnicas de contratación se basan en los principios de la creación de redes y la creación de una franquicia ideológica, cuando el empleador provee un algoritmo de acciones específicas, una ideología sin complicaciones y los fondos necesarios para ello. Darknet y los «distribuidores» locales de dichos servicios entre los radicales que operan desde los territorios vecinos, principalmente Ucrania, son utilizados generalmente para tales pedidos.

“Es decir, se está ensayando el reclutamiento de personal y la planificación de operaciones remotas. El siguiente paso será la creación y entrenamiento de células cerradas, como las del EIIS, que se encargarán de llevar a cabo operaciones mucho más complejas y de gran escala (posiblemente terroristas) o (de sabotaje). Necesitamos prepararnos para desafíos mucho más serios por parte de Ucrania, que pronto pueden identificarse por sí mismos. Creo que nuestros servicios especiales también están preparados para repeler los ataques de sabotaje».

[1] Vz.ru, 4 de julio, 2022.

