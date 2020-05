Diario Judío México - El predicador islámico estadounidense Fadel Soliman dijo en una entrevista publicada el 30 de abril, 2020 en la red Al-Jazeera (Qatar) de que el término islamofobia y los medios de comunicación sin querer le han prestado un gran servicio al Islam al convertirlo, en términos de mercadeo, en una «marca» reconocible. Este dijo que en el mes posterior a los sucesos del 11-S, hasta cuatro personas al día se convertían al Islam en el Centro Islámico Dar Al-Hijrah en Washington, DC, donde el futuro líder de Al-Qaeda Anwar Al-Awlaki había sido imam para ese momento, después de ver la «injusticia» hecha al Islam por culpa de los medios de comunicación. Además, este dijo que el mérito de la pandemia del coronavirus es que ha revelado la verdad sobre la «religión» del humanismo. Sosteniendo en su mano y criticando los libros para chicos titulados Ateísmo para chicos y Cómo vivir sin dios, Soliman dijo que el coronavirus ha expuesto la ignorancia y la debilidad del hombre y mostró cuán necesario es tener un Dios verdadero. Además, Soliman advirtió que los ateos muy probablemente «alzarán la voz nuevamente» y reclamarán el haber creado la vacuna contra el coronavirus cuando esta se encuentre.

«La verdad es que el término islamofobia le ha prestado un gran servicio al Islam»

Fadel Soliman: «La verdad es que el término islamofobia le ha prestado un gran servicio al Islam. Le ha hecho al Islam lo que se denomina ‘marca’ en el área del mercadeo. La palabra ‘Islam’ ya no necesita de mucha explicación. La imagen del Islam necesita ser corregida, pero se ha convertido en algo que la gente ya no desconoce.

«Recuerdo que en la mezquita donde yo solía rezar, la Mezquita Dar Al-Hijrah en Washington, DC, antes de que ocurrieran los sucesos del 11-S, una persona distinta venía cada semana o dos para convertirse al Islam. Recuerdo que en el mes siguiente al 11-S, tuvimos una, dos, tres o incluso hasta cuatro personas que se convertían al Islam todos los días. ¡Todos los días! Obviamente, la curva comenzó a bajar después de un tiempo. Luego del 11-S, hubo un salto [en el número de personas que se convirtieron al Islam], porque había gente que leía sobre el Islam, pero dudaban en convertirse a la religión. Cuando esta gente vio la gran injusticia que se le estaba haciendo al Islam en los medios de comunicación, experimentaron una reacción contraria. A veces, los medios de comunicación sin darse cuenta sirven al Islam».

[…]

«Existe una nueva religión llamada ‘humanismo’… en la cual el ser humano es dios»

«Es bueno que el [COVID-19] le revelara a la gente la verdad sobre el humanismo. Estoy hablando del humanismo y no de la humanidad. Existe una nueva religión llamada ‘humanismo’, porque uno no puede atacar a la humanidad. Existe una nueva religión. Esta, por ejemplo, es un libro para chicos que enseña sobre el humanismo y el cómo vivir sin un dios. Estos son libros para chicos. Este es un libro llamado Ateísmo para chicos. Estos son libros ilustrados para niños. Estas nociones están siendo promovidas ahora. El humanismo es una religión en la que el Hombre como tal es Dios. El peligro en esta religión… no es como el ateísmo. El ateísmo es una noción nihilista y por lo tanto, negativa. Habla de que no existe dios, pero no ofrece una alternativa. El humanismo, sin embargo, ofrece una alternativa. Es una religión en la que el hombre es dios. El hombre crea la civilización, etc.».

«La crisis del coronavirus… expuso la ignorancia del hombre y la debilidad de este nuevo ‘dios’»

«El mérito de la crisis del coronavirus es que expuso la ignorancia del hombre y la debilidad de este nuevo ‘dios’. Esta ha expuesto la avaricia y el egoísmo del Hombre. Ha expuesto lo mucho que necesita el Hombre de un verdadero Dios.

[…]

«Sin embargo, la imagen tampoco es de por si optimista. Yo siempre estoy muy encantado de esperarme malos escenarios. Creo que tan pronto como una vacuna o una cura sea descubierta en unos cuantos meses, o en semanas o en años, solo Alá sabe – los ateos volverán a alzar la voz y dirán que fueron ellos los que encontraron la cura. Nosotros siempre deberíamos estar preparados para confrontar con este discurso humanista».