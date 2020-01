Diario Judío México - Líder de milicia «cristiana iraquí» en el asalto de las UMP a la embajada estadounidense en Bagdad

El difunto comandante de las Fuerzas Qods del CGRI Qassem Soleimani, ha sido tema inagotable en los medios de comunicación. Luego de su asesinato, la televisión pública sueca lo describió como «un diplomático de alto rango» y una «súper celebridad».[1] Mientras que algunos medios de comunicación estadounidenses se refirieron a él de «extravagante» o de «filósofo guerrero» entusiasmados por su impresionante funeral y ciudadanos del Medio Oriente fuera del círculo iraní tenían visiones mucho más críticas del individuo.

Muchos artículos importantes ya han sido escritos sobre esta persona y sobre la política estadounidense y las aspiraciones iraníes en la región. Pero más interesante para mí son dos afirmaciones hechas en varias eulogias a Soleimani en varias publicaciones en Occidente, en referencia a la lucha contra el EIIS y sobre su trato hacia los cristianos. Estas son afirmaciones que revelan un malentendido fundamental, no solo sobre el cómo funciona Irán, sino cómo funcionan todos los regímenes en el Medio Oriente.

Parte de la cobertura sobre el cómo liquidaron a Soleimani fue impulsada por lo mucho que el escritor despreciaba al Presidente Trump y la política exterior de la administración estadounidense. Por lo tanto, no es de sorprender que la idea de que «Soleimani jugó un papel clave en la derrota del EIIS» apareciera regularmente.[2] Este fue un tema de conversación que anunciaron los propagandistas pro-Irán y de Assad, pero que también fue filtrado en la prensa dominante y de corriente principal.[3] Por supuesto, Soleimani e Irán combatieron contra el EIIS en Irak luego del año 2014. Soleimani e Irán, y sus agentes, también jugaron un papel clave en el crecimiento y resurgimiento del «Estado Islámico» en la región.

El extremo papel sectario desempeñado por los políticos iraquíes controlados por Irán tales como el ex-primer ministro Nouri Sl-Maliki (2006-2014) y el fallecido Abdul Mahdi Al-Muhandis fue un ingrediente clave en el surgimiento del EIIS. Es Maliki quien persiguió a los políticos sunitas iraquíes y trató de desmantelar las milicias tribales sunitas anti-Estado Islámico desarrolladas por los estadounidenses. El ex-primer ministro fue ambos un extremista sectario como tan corrupto e incompetente que el EIIS tomó la ciudad de Mosul con un máximo de 1.500 combatientes contra 30.000 soldados y policías en esa ciudad. Irán, que instaló a Maliki con el consentimiento de los confundidos funcionarios estadounidenses, también tiene la culpa de esta debacle.

Al-Muhandis, asesinado en el ataque realizado con drones que acabó con Soleimani, supervisó las milicias sectarias que a veces combatieron contra el EIIS y otras veces sirvieron como escuadrones de la muerte, asesinando a activistas, torturando prisioneros y cometiendo actos de corrupción a nivel industrial. Si bien estas Unidades de Movilización Popular (UMP) desempeñaron un papel en la guerra contra el EIIS, su papel también fue promocionado por los medios de comunicación iraquíes pro-iraníes por razones políticas. Las unidades iraquíes más efectivas que combatían contra el EIIS no eran aquellas unidades controladas por Irán, sino a menudo aquellos profesionales que fueron entrenados por los estadounidenses.

Pero la complicidad iraní en el crecimiento de sus supuestos archí-enemigos salafistas yihadistas no termina ahí. Fue el régimen de Bashar Al-Assad el que dispuso rutas de escape durante años desde el Aeropuerto Internacional de Damasco hasta la frontera iraquí lo que facilitó el traslado de miles de yihadistas a Irak para asesinar tanto a los estadounidenses como a las fuerzas de seguridad iraquíes. En el Líbano, en el año 2017, fue Hezbolá, el más poderoso de los representantes de Irán, quien aseguró un acuerdo para trasladar a cientos de combatientes del EIIS a la frontera sirio-iraquí donde podían tomar las armas contra los combatientes de las FDS respaldados por Estados Unidos o cruzar de vuelta hacia Irak.[4] Irán apoya al Hamas islamista sunita y al grupo yihadista sunita Yihad Islámico Palestino (YIP). Y por supuesto, fue Irán quien le proveyó refugio seguro, implementado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y destacando al propio Soleimani, para el cargo del liderazgo sénior de Al-Qaeda y gran parte de su familia.[5]

Esto no debería sorprendernos. Si bien Irán es el principal adversario de los Estados Unidos en la región, esta duplicidad en el uso de las fuerzas más tóxicas disponibles contra sus adversarios o en mantenerlos en reserva para que todo se desate no se limita a ese régimen. La magistral biografía de Brynjar Lia del autor intelectual yihadista Abu Mus’ab Al-Suri señala de pasada que después que Abu Mus’ab huyó de Siria en la década de 1980, pudo haber recibido ayuda de Jordania, Egipto e Irak, todos ellos abiertamente contrarios al yihadismo – ya que, por supuesto, los combatientes del régimen anti-Assad pueden ser útiles algún día contra el régimen en Damasco. El régimen de Assad ayudó a los rebeldes kurdos del PKK contra Turquía al mismo tiempo que reprimió a su propia población kurda siria. La hipocresía siempre ha sido una herramienta útil del arte de hacer política. Por lo tanto, no existe contradicción entre Soleimani «el combatiente contra el EIIS» y «Soleimani, proveedor del yihadismo salafista del EIIS».

La otra línea simplista y engañosa en los elogios a Soleimani es que él/Irán «salvó a los cristianos del Medio Oriente».[6] Pareciera que se le está poniendo demasiada atención a colocarlo positivamente. Si uno sigue el discurso de la mayoría de los regímenes en el Medio Oriente, evidentemente, todos ellos «salvan a cristianos» incluso cuando estas poblaciones disminuyen en número. Uno puede escuchar variaciones de ello en El Cairo y Damasco y Beirut además de Teherán.[7] La realidad es que así como el EIIS utilizó la persecución de los cristianos para hacer relucir sus credenciales salafistas yihadistas, los regímenes del Medio Oriente utilizan a «sus» cristianos para pulir una imagen de tolerancia que es menos de lo que esta pareciera ser a simple vista.[8] Este es el uso de los cristianos como accesorios, como decorativos o títeres, a fin de ganarse la simpatía en Occidente y disimular una sed de poder desnuda. En Irak y en Siria, los cristianos pierden propiedades ante las milicias y ante las mafias motivadas por la codicia. En Mosul, los cristianos ausentes descubren que sus propiedades son incautadas y vendidas sin su permiso o conocimiento por mafiosos conectados a la milicia. Pero la burla hacia los cristianos es un lugar común en la región.

Entre los muchos «logros» de Soleimani estaba el plantar dos milicias chiitas en su mayoría depredadoras, («las brigadas 30 y 50 de las UMP») en el corazón de la pequeña pero mayoritaria región cristiana de las planicies de Nineveh en Irak, donde obstruyen el frágil renacimiento de la región hasta el día de hoy[9]. Una de estas, la «Brigada Babilonia», a menudo es descrita como una milicia «cristiana», pero es todo menos eso. Algunos cristianos iraquíes incluso susurran que el líder de esta unidad Rayan Al-Kildani, que ahora enfrenta sanciones por parte de los estadounidenses, ya no es cristiano, que se ha convertido en secreto al Islam chiita. Lo que sea que esté en su corazón, es un fiel servidor de Irán y estuvo presente el 31 de diciembre, 2019 cuando las milicias controladas por Irán atacaron la embajada estadounidense en Bagdad.[10]

Si bien Kildani es un ejemplo extremo de ello, el suyo es uno que existe en cualquier lugar de la región donde todavía existen comunidades cristianas locales en el terreno. Él es un líder «cristiano» cuya circunscripción verdadera no son esas comunidades sino el estado o la organización (Hezbolá en el Líbano, las UMP en Irak, el régimen de Assad o las YPG en Siria) quienes toman las decisiones sobre el terreno.

Incluso en el Líbano, el país que todavía posee el mayor porcentaje de cristianos, la autonomía y la libertad de acción de dichos cristianos se está erosionando a medida que el «paradigma de Rayan Al-Kildani» gana terreno.[11] El Líbano presenta el extraño fenómeno del horripilante discurso cristiano sectario y al mismo tiempo se encuentra profundamente en deuda con Hezbolá.[12] Una de las grandes esperanzas del animado movimiento de protesta popular del Líbano es que va contra ambos el sectarismo extremo de cualquier grupo y en cierta medida, contra Hezbolá.

Así que, una buena regla general al pensar en el legado del difunto Qassem Soleimani sería tratar cualquier mención de su persona o la de su régimen que él representaba «combatiendo contra el EIIS» o «salvando a cristianos» con cierto cuidado. Y que el mismo escepticismo sea aplicado a las afirmaciones hechas por otros regímenes anunciando sus nobles intenciones.

*Alberto M. Fernández es embajador estadounidense retirado y Presidente de la red Middle East Broadcast Networks (MBN).

