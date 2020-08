Diario Judío México - La tensión en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán sigue siendo alta. Sin embargo, el liderazgo armenio expresó su satisfacción de que los tres días de enfrentamientos en la región de Tavush entre los dos países, que comenzaron el 12 de julio, demostraron la disposición de Ereván para el combate. Al comentar sobre la escalada en la frontera, el Primer Ministro armenio Nikol Pashinyan dijo: «Las fuerzas armadas armenias no solo rechazaron los ataques, sino que también causaron daños significativos al adversario. El bando azerbaiyano sufrió numerosas bajas, además de pérdidas de equipos militares y de armas. Esta es una victoria explícita de las fuerzas militares, tácticas y el complejo militar-industrial de Armenia».[1]

Sin embargo, el 29 de julio, Turquía anunció el lanzamiento de simulacros conjuntos a gran escala con Azerbaiyán los cuales incluyen ejercicios tácticos terrestres y de vuelos, con la participación de las fuerzas terrestres y aéreas turcas y azerbaiyanas. Los ejercicios estaban programados para finalizar el 10 de agosto.[2]

Alexander Krylov, investigador principal del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales (Academia de Ciencias de Rusia) en Moscú y presidente de la Sociedad Científica de Estudios del Cáucaso, le dijo a la agencia de noticias Novosti-Armenia en una entrevista el 4 de agosto que Turquía detuvo su desempeñaba de mediador entre Armenia y Azerbaiyán y se convirtió en parte del conflicto. «La presencia militar turca en Azerbaiyán se ha vuelto algo permanente, con el objetivo de expandirse constantemente», afirmó Krylov.

El 17 de julio, luego del rezo de los viernes, el Presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo, en respuesta a la pregunta de un periodista, que Turquía «apoyará a Azerbaiyán hasta el final». Este dijo: «Tal como ustedes saben, Armenia ha estado ocupando el Alto Karabaj durante décadas. El trío de Minsk ha dejado sobre la mesa el tema durante 25 a 30 años… Ellos todavía no lo han resuelto. Era obvio que el tema conduciría hacia este punto. Como saben, Armenia ataca y dispara constantemente contra zonas civiles en Azerbaiyán. Como resultado de estos ataques, Azerbaiyán ha tomado medidas para defender sus tierras y a su propio pueblo. Nunca abandonaremos a nuestro hermano Azerbaiyán, apoyaremos a Azerbaiyán hasta el final… Tal como lo hicimos durante la lucha en el Cáucaso, estamos con Azerbaiyán y nuestros hermanos y hermanas azerbaiyanos hoy».[3]

Anteriormente, el 14 de julio, Erdogan dijo: «Turquía nunca dudará en oponerse a cualquier ataque dirigido contra los derechos y las tierras de Azerbaiyán, con el posee vínculos amistosos y relaciones fraternales muy arraigadas. En consecuencia, tenemos el deber de movilizar todos nuestros vínculos políticos, diplomáticos y sociales en la región y en el mundo».[4]

A continuación se muestra el texto de la entrevista de Krylov con Novosti-Armenia:[5]

Simulacros Turquía-Azerbaiyán en Bakú, Azerbaiyán. (Fuente: Dailysabah.com)

‘Los oficiales del ejército azerbaiyano están siendo entrenados en Turquía’

«Turquía dejó de desempeñar el papel de mediador y se convirtió en parte del conflicto», dijo Alexander Krylov, investigador principal del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales (Academia de Ciencias de Rusia) en Moscú y presidente de la Sociedad Científica de Estudios del Cáucaso, en una entrevista con la agencia de noticias Novosti-Armenia sobre las perspectivas de un acuerdo Karabaj.

«La política de Turquía en el Cáucaso Meridional se ha intensificado de manera significativa recientemente y al mismo tiempo, Bakú y Ankara comparten una postura común sobre el tema de Karabaj y sus relaciones con Armenia. En la actualidad, Turquía es el único miembro del Grupo de Minsk de la Organización para la seguridad y la cooperación en Europa (OSCE) que incondicionalmente apoya la política de Bakú», señaló Krylov. Al mismo tiempo, el experto señaló que la dependencia de Azerbaiyán en Turquía aumenta constantemente.

«‘Los oficiales del ejército azerbaiyano están siendo entrenados en Turquía; Ankara se encuentra involucrada en proyectos económicos, sociales y educativos a gran escala en Azerbaiyán que tienen como objetivo fortalecer la influencia turca. La presencia militar turca en Azerbaiyán se ha vuelto permanente, con su alcance en constante expansión y esta se verá reforzada por las actuales maniobras militares azerbaiyanas-turcas”, dijo Krylov.

«Este señaló que, ya que cada vez la situación se ve más clara, Azerbaiyán se convertirá en contraparte de la ‘República Turca del Norte de Chipre’, es decir, una provincia de facto de Turquía.

«‘Tal escenario encaja muy bien con la política del Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan dirigida a aumentar la influencia política de Turquía desde el norte de África hasta las fronteras de China. Sin embargo, esta situación está plagada de conflictos y consecuencias impredecibles, principalmente para la propia Turquía. Es obvio que el escenario de una absorción real de Azerbaiyán por parte de Turquía va en contra de los intereses de Rusia y de Irán, así como también de los estados de la región que están interesados ​​en la estabilidad el sur del Cáucaso, dijo Krylov.

Una nota en relación al conflicto de Karabaj

«El conflicto de Karabaj comenzó en el año 1988, luego que la región de Nagorno-Karabaj, de población predominantemente armenia, anunciara su secesión de Azerbaiyán. El 10 de diciembre, 1991 se celebró un referéndum en Nagorno-Karabaj, donde el 99,89% de la población votó a favor de una completa independencia de Azerbaiyán.

«En respuesta, Azerbaiyán lanzó una guerra total que resultó en la pérdida de control no solo de Nagorno-Karabaj, sino también de las siete regiones adyacentes a este.

«El 12 de mayo, 1994 entró en vigor el acuerdo trilateral de alto al fuego en la zona de conflicto que puso fin a las hostilidades en las que murieron entre 25 y 30 mil personas de ambos bandos y alrededor de un millón fueron desplazadas. El acuerdo de alto al fuego se ha mantenido hasta ahora. Las negociaciones sobre una solución pacífica al conflicto se llevan a cabo desde el año 1992 en el marco del Grupo Minsk de la OSCE, copresidido por Estados Unidos, Rusia y Francia».[6]

