Diario Judío México - Vísperas de Navidad, ya se comienza a oler el pernil de cerdo qué está en el horno y dicen que también habrá pavo. No será cómodo comer con los tapabocas, pero ya encontraremos la forma de mantener la distancia social. Debemos reconocer que no podemos rendirnos en forma absoluta a un misero virus. Si, por supuesto que hay que cuidarse y cuando haya vacunas, vacunarse.

Me gusta el espíritu de las fiestas en general y en este caso el de Navidad. Todo parece mejor, más lindo y bueno y sencillamente se renuevan las ganas de vivir. Una anécdota que ya tiene mas de 100 años es aquella que cuenta que en la primera guerra mundial los ingleses se asustaron escuchando los villancicos que cantaban los alemanes. Pensaban que era una trampa. Un soldado inglés reconoció las canciones y comenzó también a cantarlas y el resultado fue que ese día no se peleó. Claro que las cosas no fueron tan simples y por eso incluyo el siguiente enlace (1). La tragedia de la primera guerra mundial fue, sin duda alguna, menor que la de la segunda guerra mundial que no tiene recuerdos de tregua. Como si la crueldad se va incrementando en el año 1973 en el día de Yom Kipur, en el cual el Estado de Israel está paralizado, los ejércitos de Egipto y Siria atacaron sorpresivamente (2).

Ese soy yo. No puedo apartar mi mente de los deseos y de la realidad. Me gusta comer bien, pero debo recordar de la trinchera, en el caso actual el tapabocas y el distanciamiento social, en especial de desconocidos. Mi abuelo peleó y posiblemente se jodió la vida en la primera guerra mundial y yo mismo fui sorprendido por las alarmas de la guerra de Yom Kipur.

Mis padres se casaron un 24 de diciembre y eso, sin ser católicos, nos llevaba a festejar ese día y si consideramos que Jesús era judío, podemos decir que festejamos el nacimiento de un judío muy importante, no quiero decir el más importante, pero si tomamos en cuenta sus seguidores, seguramente es el más popular. Se estima que el cristianismo cuenta con 2.400.000.000 de seguidores. De ellos, los católicos suman 1.300.000.000.

A pesar que la mayoría de las personas que conozco son creyentes de alguna religión yo no lo soy. Supongo que no debo disculparme por eso. Me conformo con decir que respeto a las personas por lo que son, por lo que representan y por lo que creen. Las respeto en la medida que me respeten.

Deseo a todos mis familiares, amigos y conocidos feliz Navidad y ya incluyo deseos para un excelente 2021, acompañados de salud, amor y dinero.

