No podemos vivir con los palestinos, afirma destacado experto israelí

El Dr. Mijael Milshtein, alto oficial de Inteligencia en la reserva, Director del departamento de estudios sobre la temática palestina en el Centro Dayan para la investigación de Oriente Medio en la Universidad de Tel Aviv, recalca que “en Gaza no hay espacio civil, todo está dedicado a la yihad”.

Esta entrevista la realizamos hace ya un tiempo. Desde entonces se agregaron evidentemente muchos aspectos para analizar. Pero esta, a nuestro modesto criterio, es de imprescindible lectura.

P- En primer lugar, tanto como experto en asuntos del Medio Oriente como en su calidad de oficial de la Inteligencia ¿cuáles son las reflexiones generales que haría sobre la situación actual?

R- Creo que estamos en un punto en el que debe estar claro que esta será una guerra prolongada, no sé si decir a su comienzo o en el medio. No va a ser un paseo en el parque, queda muy claro que Hamás está preparado para una larga contienda. Será agotador, largo. En el norte de la Franja de Gaza al parecer estamos por tomar control de la zona, pero en el sur estamos muy lejos de eso. Hemos causado daños serios al Hamás, hemos avanzado, pero todavía va a llevar mucho tiempo.

P- ¿Diría que esto deriva de la envergadura de la infraestructura militar de Hamas insertada en absolutamente todos lados en Gaza, sorprendiendo inclusive al ejército, y del hecho que Hamas es una organización extremista que está dispuesta a ir hasta el final?

R- Eso debíamos saberlo ya el 7 de octubre, en el momento en que inició ese ataque, era muy claro… O sea…al atacar a Israel como lo hizo, el mensaje de Hamas era “no me interesan temas de gobierno ni los civiles…. lo que me importa es la ideología y estoy dispuesto a morir por la ideología”. Es algo realmente increíble. Ha mencionado la dimensión de la infraestructura militar de Hamas que aunque Israel siempre denunció, de hecho fue descubriendo a medida que avanzamos en las maniobras militares. Es realmente increíble.

“No hay espacio civil en Gaza”

P- ¿En qué diría que consiste la sorpresa?

R- Descubrimos en primer lugar, que no existe un espacio civil en Gaza: cada metro, cada osito, cada cama de niños, todo está al servicio de la yihad, la guerra santa. No existe algo que podamos llamar de “espacio civil”, todo está entremezclado y todo está dedicado al yihad. En segundo lugar, yo me pregunto ¿los civiles no sabían que estaban cavando pozos dentro de un jardín de infantes?

P- O sea que no sólo que el Hamás se impone, sino que debe pasar a través del apoyo de la población…

R- Por supuesto. Si uno trata de excusarlos podría decir que le temen a Hamas. Pero no, no compro ese argumento, es muy flojo, no puede explicar algo de esta dimensión. No nos enfrentamos solamente a una organización de yihad sino a una sociedad de yihad.

P-Es una acusación muy fuerte.

R- Así es. Es que esto es una locura: una sociedad en la cual en sitios de UNRWA (la agencia de la ONU para el bienestar de los refugiados palestinos), escuelas, mezquitas, hospitales, clínicas, en todos hay infraestructuras militares… es decir, ¿nadie sabía al respecto? ¿no se dieron cuenta de eso? Se ve que simplemente es lo que querían. Y todo aquel que nos cuenta esa historia que la guerra es porque desean poner fin al bloqueo de Gaza, para poder tener una buena vida, ya no la podemos comprar. No después del 7 de octubre. Lo que lanzaron fue yihad.

P- Es realmente frustrante… Viniendo usted del servicio de Inteligencia ¿cuál diría que es la gran sorpresa, más allá de las dimensiones generales de todo esto?

R- Yo creo que todo lo que tiene que ver con lo subterráneo, los túneles dentro de Gaza, hay sorpresa en lo relacionado con las dimensiones. Sabían que existían, pero es casi una segunda Gaza que se encuentra por debajo de la tierra, es realmente algo increíble, es una ciudad entera subterránea, otra ciudad.

Eso me lleva a pensar: ¡cuánto dinero se ha invertido!… se trata de miles de millones… ¡qué podían haber hecho con ese dinero! ¡Realmente! Hubiesen podido construir aquí una Hong Kong, prefirieron morir, amargarnos la vida – lo que no lograron-, y vivir también en esas condiciones, “en el fango”. Realmente, estoy de acuerdo que es frustrante… sin embargo, por otro lado, te abre los ojos, porque ya nadie te cuenta cuentos de hadas, sino que sabemos, nos queda claro, frente a qué te encuentras.

La concepción de paz y convivencia

P- ¿Cómo entra esto en la concepción que usted tenía antes del 7 de octubre respecto al futuro con los palestinos?

R-Nunca he dicho que en el otro lado hay un interlocutor que sea un hombre de paz. Sé que Abu Mazen, Mahmud Abbás, es un líder inútil, que en la Autoridad Palestina hay una terrible incitación, que el actual liderazgo es corrupto hasta sus raíces. En más de una oportunidad sugerí tener iniciativas unilaterales, ya que no tenemos realmente con quién hablar.

P- ¿Se refiere a que Israel decida qué necesita y lo haga? Recordemos que la desconexión de Gaza en el 2005 fue así y resultó problemática. Vemos lo que pasó después.

R- Así es. A pesar de eso, todavía estoy a favor de la desconexión. La idea fue muy buena pero no así su implementación. Creo que debemos aprender las lecciones, y hacerlo mejor en Judea y Samaria, pero está prohibido que estos dos pueblos vivan juntos. El 7 de octubre nos ha demostrado que tenemos un ADN ideológico completamente diferente, no somos lo mismo. ¿Cómo se puede vivir juntos? Es gente cuya moral, sus expresiones acerca de lo que es verdad, son completamente diferentes a las mías. Por lo tanto, son de las cosas en las que creo que conviene no demorarnos.

La importancia de llegar a Sinwar

P- ¿Cree que ahora que el ejército opera en Khan Yunes llegará finalmente a Yehia Sinwar y jefe de Hamas? Y hay que llegar también a Muhamad Def, el jefe del brazo armado de Hamas y a Marwan Issa.

R- En el caso de los dos primeros, es su lugar de residencia, donde viven sus familias, estimamos que están precisamente allí. Marwan Issa es del Norte de Gaza.

Supongo que no sólo ellos, sino muchos otros altos representantes de Hamás se encuentran allí, o en Rafah, o en la zona de Deir el Balah, en las zonas más hacia el sur. Supongo que si en Israel supieran dónde exactamente, hace tiempo los hubieran liquidado…El hecho que hasta ahora no los atraparon, significa que se trata de evaluaciones generales, no de información exacta…

P- ¿Cree que existe la posibilidad que se hayan escapado a Egipto?

R- Estimo que no, ellos se quedan hasta el final. La opción de escapar no forma parte de su ADN. Son líderes de yihad, saben que en cualquier instante pueden morir, en árabe hay un término que significa que están preparados para el sacrificio de la muerte. Forma parte de su vida.

No busco acusar a los egipcios, pero realmente no son muy efectivos en lo que tiene que ver con el contrabando, etc. Queda muy claro que si queremos que tenga lugar algo diferente, que lo que llamamos el eje de Filadelfia, esté controlado de forma diferente.

P – ¿Qué es más importante para que Israel pueda decir “triunfamos”: ocupar toda Gaza o matar a Sinwar y Def?

R- Sin duda, diría ambos… aunque si ocupas toda Gaza es muy probable que también mates a Sinwar y Def. Creo que después de matarlos, tendremos que seguir ocupando la totalidad de Gaza. Tienen quien los reemplace, aunque no sea lo mismo . Pero al final sí serán iguales. ES como el caso de Hezbolá: matamos a su jefe Abbas Mussawi y fue sutituido por quien en ese momento era un desconocido, Hassan Nasrallah, que hoy ya sabemos que se convirtió en un líder mas grande que Mussawi.

El dilema: secuestrados y guerra

P- En cuanto a los secuestrados, ¿dónde se ubica usted en ese terrible dilema?. Entiendo a las familias de los secuestrados que dicen que cada día que avanza la guerra, ponen en riesgo aún mayor a sus seres queridos . ¿Cree que hay que detener la lucha, llegar a un acuerdo para poder liberarlos?

R- Diré lo siguiente: si hay una propuesta concreta, sobre la cual sabemos exactamente que comienza próximamente, no que se empiece a hablar para esperar qué pasa dentro un año, o sea si me dicen que ahora detenemos el fuego y mañana empiezan a liberar, aunque sea sólo a 5 secuestrados por vez -y no 10-, estoy a favor. Porque llegamos a la tierra de Israel para que el pueblo esté con vida, no sólo para tener honores y símbolos. Claro que para eso necesitamos una actitud seria de parte de Hamas.

P- Sin duda tenemos problemas con la postura de Hamas.

R-El problema es que hay dos voces en Hamás: Sinwar que dice: no me interesa, sigo con la yihad, hasta que ustedes no cesen el fuego por completo, vamos a continuar luchando. Mientras tanto hay otras voces, por ejemplo, de Ismail Haniye que está en Catar, quien dice que están abiertos a propuestas para ver cómo terminar la guerra. Claro que lo plantean en términos más duros.

Creo que hasta que no maten a mucha gente muy cercana a Sinwar, y hasta que no haya una oposición popular contra Sinwar no vamos a ver una flexibilización en su postura en Gaza.

P- Es decir, no se encuentra entonces en el horizonte la liberación de todos los secuestrados.

R- Todos, seguro que no. Todos de una vez, ni hablar, él no lo permitirá.

Creo realmente que Israel tiene una misión nacional, prioridad, el tema de los secuestrados. El principal problema es si sé que se realizará próximamente y que no deseamos que perjudique el objetivo de la maniobra terrestre en profundidad.

P-Creo que es muy fuerte el tema de los secuestrados que de repente Israel informa que están muertos, no sólo en casos que hallan el cuerpo. ¿Cómo se sabe?

R-En el caso por ejemplo de Eden Zeharia, sobreviviente de la fiesta Nova que fue llevada a Gaza ya muy mal herida, la información acerca de su ubicación llegó a través de los hermanos de Ahmad Randur, una de las figuras centrales de Hamas que eliminamos. Todos ellos son figuras infames que se guardaron el cuerpo como si fuera una inversión, viendo que quizás les sirve para algo.

Conociendo al enemigo

P- ¿Qué se obtiene de los terroristas detenidos en términos de información de Inteligencia?

R: Señalaré en términos generales: de los terroristas se obtiene, por ejemplo, información sobre bocas de túneles, información acerca de sitios donde se ocultan, estructura de unidades militares. A veces- y eso es lo más importante- sobre un sitio donde se encuentran secuestrados o cuerpos, como fue el caso de la investigación de los Randuri.

Muchas veces, se trata de información “más amplia”. Por ejemplo es importante saber qué influye en ellos, cuál es su estado de ánimo, su motivación. De acuerdo a las respuestas, podemos comprender si están próximos a la derrota o no… pero como digo, quisiera realmente equivocarme y decir que no tuve razón, pero me temo que no están por salir con una bandera blanca…

P- ¿Hay algo que les influye? Algo que Sinwar diga, eso no, por favor.

R- Dos cosas: en primer lugar, si le matamos a “su colmena” cercana, el grupo de 5-6 activistas que son muy importantes – Muhamad Def, su hermano, Muhamad Sinwar (ex comandante de Khan Yunis), Marwan Issa, Raed Saed, responsable del dispositivo de cohetes de Hamás. Si los matan, les afectará . Ellos lo asesoran y lo acompañan desde hace 30 años y si de repente no se encuentran, eso le generará confusión.

La segunda, que diría que es muy importante para él, y si sucede será casi un “game changer”, algo que cambiará la situación, es si estalla una protesta pública. Hamás cuentan, como en las encuestas, con la visión que “nosotros somos el pueblo”, pero si el pueblo comienza a levantarse contra ellos, saldrá de su equilibrio. Hay algunos casos en las redes de críticas abiertas, pero no algo que cambie la situación. No hay señales de que todo esto puede llegar a ocurrir en los próximos tiempos.

P.- Hay cada vez más expresiones de crítica entre la población, como esa señora que dijo que se llevan toda la ayuda humanitaria a los túneles…

R- Sí, pero no parece haber nada crítico, que nos permita decir que ha comenzado una primavera árabe aquí… creo que hay potencial pero todavía no está allí. Yo diría que en parte tienen miedo a Hamas pero o no es solo eso. Parte considerable del público se identifica en su espíritu con el Hamás y acusa sobre todo a Israel por lo que sucede. Hace ya 80 días esta gente vive en una situación muy difícil, hay 2 millones de personas en Al Muwasi al sur, y no se oyen casi críticas.

P- Y eso que Hamas ha lanzado cohetes a Israel incluso desde allí, lo qu debe ser la zona humanitaria.

R- ¿Acaso oímos alguna voz de oposición? Alguien que diga: “ponen en peligro la vida de nuestros hijos”… No, todo sigue tal cual, todo bien; y es la sociedad, una sociedad fatalista sin autocrítica. Y es nuestro problema, también el de ellos, pero no es algo que va a cambiar próximamente…

La guerra y el futuro con Gaza y Cisjordania

P- Antes mencionó la urgencia de tomar medidas para que Israel se separe de los palestinos en Cisjordania. Recordemos que también allí hay Hamas. ¿Qué influencia tendrá la guerra en curso en el futuro político en la región?

R- Creo que los israelíes a partir del 7 de octubre llegaron a dos conclusiones principales que son casi contradictorias, pero sí abren los ojos, por decirlo así. Primero, sobre todo aquel que estuvo hablando de un solo Estado, que se puede vivir juntos, sobre todo Ben Gvir y Smotrich, simplemente son tonterías. Si quieres vivir en los Balcanes, en Bosnia, se puede optar por lo que dicen. Pero está claro que el resultado no será bueno. La segunda conclusión, que en parte contradice la primera, es que aunque Israel decida darles a los palestinos independencia, queda claro plenamente que con su libertad hacen cosas que me ponen en peligro.

P- Esa libertad es justamente lo que había en Gaza. Sabemos que siempre dicen que Gaza es una cárcel, pero en realidad funcionaba prácticamente como un Estado independiente.

R- En Gaza, había una libertad casi completa en los últimos 20 años, pero la transformaron en una amenaza existencial para Israel. Eso significa que debo pensar cómo hacer una separación, pero debo hacerlo con mucho cuidado para que no se convierta en una amenaza para mí. Estamos hablando principalmente de una situación en la cual, aunque exista una entidad Palestina, un Estado palestino, o lo que sea, sus fronteras con el mundo deben estar bajo control de Israel.

P- Expliquémoslo geográficamente.

R- Me refiero al “eje de Filadelfia” (la llamada Ruta Philadelphi que separa a Gaza de Egipto). No hay ninguna probabilidad que Israel pueda permitirles controlar lo que entra a Gaza. Es que queda bien claro que la amenaza de Hamás tiene la dimensión que vemos más que nada por el contrabando procedente de Egipto. Por lo tanto, creo que debemos pensar cómo separarnos y cómo determinar fronteras y una separación. Pero se debe hacer en forma muy cuidadosa, no de un modo irresponsable.

No podemos caer en las ilusiones que sólo con terminar la presencia militar israelí en Gaza que hoy vemos por la guerra, y con lograr un arrreglo económico, todo va a florecer…. De ninguna manera, no va a ser así.

P- ¿Y en cuanto a Cisjordania (Judea y Samaria), ¿cómo lo ve?

R- Respecto a Cisjordania, en primer lugar, debe llevarse a cabo una reforma muy profunda en la Autoridad Palestina. Queda claro que la autoridad actual es inútil, tiene que pasar por una reforma: a nivel del liderazgo, en la corrupción, la incitación. No puede permanecer la misma ANP, es una autoridad completamente “putrefacta”. Y una vez que pase por todos estos procesos, creo que será posible entonces hablar de cierto tipo de “arreglo” que incluya tanto a Gaza como a Cisjordania, y cierta solución política a largo plazo… pero esto no tendrá lugar ahora, va a llevar bastante tiempo, varios años…

P- ¿Y esto no puede suceder con Abu Mazen (Mahmud Abás) al frente?

R- No, Abu Mazen (Mahmud Abás) es el problema, no la solución.

Se publicó días atrás una encuesta del Dr. Khalil Shikaki según la cual el 90% de los palestinos no lo quieren. ¿Para qué negociar con él? La mayor parte de su pueblo lo odia. Es un hombre del pasado.

P- En esa misma encuesta de opinión pública, queda en evidencia un apoyo enorme a la violencia y concretamente a la masacre del 7 de octubre…

R- 70% apoyan la masacre y muchísimos apoyan a Hamás. Esto debería abrir nuestros ojos.

P- Permítame ser el “abogado del diablo”. ¿En qué medida ese 70% es resultado de una identificación ideológica y no de un pesar real por la situación de los palestinos en Gaza donde evidentemente hay sufrimiento?

R- Claro que muchos palestinos dicen que merecemos lo que hizo Hamas porque consideran que los oprimimos. Pero no hay una crítica de alguien que diga que por más que ellos sufran esas atrocidades son inaceptables. Y hasta ahora, no ha habido una condena palestina a la masacre, todo lo contrario.

P-Muchísimas gracias por su tiempo y por este análisis tan interesante.

R- Siempre dispuesto, ya lo sabe. Gracias por el interés.