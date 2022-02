Se adjunta la traducción al inglés de mi petición legal más reciente entregada al gobierno lituano. Lituania no solo está involucrada en la negación del Holocausto, también está involucrada en el fraude del Holocausto.

Ya he litigado este fraude en Lituania: los tribunales lituanos carecen de independencia (es decir, están amañados) y los tribunales fallaron sobre tecnicismos para el gobierno, porque no se atreven a analizar los hechos.

En todos mis años de abordar la negación, el revisionismo, la distorsión y el fraude del Holocausto por parte del gobierno de Lituania, no he logrado ningún progreso dentro de Lituania. Lo que he hecho, y continúo haciendo, es registrar a todas las ramas del gobierno lituano como cómplices de este fraude. Ya no responden; las no respuestas son, de hecho, respuestas. Ignorar deliberadamente hechos claros es una declaración.

Tanto la IHRA como el Departamento de Estado de EE. UU. han confirmado ahora a Lituania como un país revisionista del Holocausto. La Red de Acción Cívica Estadounidense Israelí y el Centro Simon Wiesenthal se han mostrado activos para abordar estos problemas, mientras que muchas de nuestras ONG están en la cama con el gobierno lituano y les dan cobertura para sus engaños sobre el Holocausto.

También adjunto un monumento lituano que declara al Padre Borevicius “Justo entre las Naciones”. La respuesta de Yad Vashem está dentro de mi reclamo legal. Simplemente, si el gobierno de Lituania se está comunicando sobre el Holocausto, asuma que está mintiendo, a menos que se demuestre lo contrario.

Una vez más, aquí está el sitio web del gobierno lituano donde me amenazan con cargos penales y constitucionales por informar sobre su fraude: http://genocid.lt/centras/lt/ 2969/a/

Estas amenazas permanecen abiertas.

Aquí está el artículo reciente de Silvia Foti sobre la íntima relación familiar entre Borevicius y su abuela: https://blogs.timesofisrael. com/jonas-noreika-savior-or- slayer-of-jews/

El gobierno de Lituania queda desnudo en su flagrante fraude del Holocausto.