Nunca pensé que vería imágenes de terroristas decapitando a niños”: Biden dice tener pruebas “confirmadas” de la “crueldad” de Hamas

WASHINGTON.- Este miércoles, el presidente estadounidense Joe Biden, enfatizó ante los líderes de la comunidad judía en Estados Unidos que el ataque de Hamás, un grupo islamista palestino, contra Israel fue un acto de “pura crueldad” y que jamas imaginó que observaría imágenes de terroristas “decapitando a niños“.

Es importante que los estadounidenses vean lo que está pasando. Llevo haciendo esto mucho tiempo y nunca pensé que vería y tendría confirmadas imágenes de terroristas decapitando a niños”, resaltó en el encuentro, desmintiendo la postura de Hamás.

Este día, el grupo islamista rechazó haber “matado a niños, decapitado y atacado a civiles” en su ataque a Israel el sábado, en respuesta a lo que señaló de “acusaciones inventadas” de soldados de Israel sobre masacres llevadas a cabo en kibutzs por parte de estos milicianos.

Por su parte el Jerusalem Post tambien confirmo la noticia y en un post en sus redes sociales menciono

The Jerusalem Post can now confirm based on verified photos of the bodies that the reports of babies being burnt and decapitated in Hamas’s assault on Kfar Aza are correct.