OJO escenas y videos FUERTES ¿Esto realmente debe importarte? ¿NO HEMOS APRENDIDO NADA?

OJO ESCENAS FUERTES

Imagina estar viendo un partido de futbol, de pronto empiezas a oír gritos, desesperación, gente corriendo por todos lados, unos tratan de huir, los otros, cientos de ellos los persiguen.

NO ESTAS EN ESE ESTADIO, pero ves todo con claridad mientras los comentaristas no saben ni que decir, están absortos con lo que está pasando, mientras en las tomas del estadio alcanzas a ver la batalla campal, en medio de la cual hay familias enteras, niños atrapados en esa vorágine

Después te llegan los videos, personas atacando a otras personas porque tienen la camiseta de otro equipo, les arrancan la playera, la ropa entera, los golpean indiscriminadamente, aun estando ya inconscientes, o quien sabe si ya fallecidos, los siguen golpeando, es la diversión del momento.

Ahí quedan tirados los cuerpos inmóviles, ensangrentados, desnudos, y junto a ellos muchos que pasan y nadie mueve un dedo por ayudarles, otros hasta fotos les toman, algunos seguramente lo promoverán en las redes sociales, no dudo que hasta quien haga memes al respecto

Y por supuesto hubo quien se felicitó por la gran "victoria" en las tribunas, ¿en qué cabeza cabe realmente estar orgullosos de esta masacre?

Vendrán las recriminaciones de todos lados, fue culpa de.., deberían hacer esto, en 15 días seguramente estará en el olvido y será cosa del pasado; lo que no debemos permitir es que esto suceda nuevamente, no solo la violencia, debemos luchar contra ese sentimiento de alguien contra otro, ese odio, esas ganas de querer matar asesinar a un "RIVAL"

Peor aún debemos LUCHAR, lógico pacíficamente, por educar a los que piensan o dicen: "paso ni modo", "NO es mi problema", "no es nuevo, siempre pasa" "para que me meto", "no lo hagan mas grande", "hay cosas mas importantes"

Mis respetos, desde acá, al portero y algunos jugadores de Querétaro, que mientras esto sucedía, no se fueron a su vestidor a protegerse, Nadie los hubiera criticado, al contrario, se mantuvieron en la cancha, trataron de calmar a la gente y seguramente sin importarles su integridad, solo pensando en los demás

Ese puede ser un buen ejemplo, debemos acabar con la indiferencia, si uno o miles se paran a detener lo que acontecía, a lo mejor no pasa nada de esto, si alguno se hubiera acercado a ayudar a esos cuerpos tendidos en el piso, a lo mejor podrían salvar una vida

Seguiremos preguntando ¿DE QUIéN ES LA CULPA? Por supuesto habrá muchos culpables de esta tragedia de un sábado en la tarde, espero se les castigue ejemplarmente, a todos y cada uno, que no se busque a solo algunos

Pero debemos entender que la CULPA es de TODOS los que permiten promueven o son indiferentes a que una persona pueda atacar a otra hasta matarla por una camiseta, una manera diferente de pensar, por el color de la piel, por sus preferencias, por su religión o simplemente porque se LE ANTOJA

Parece como si años de luchas, asesinatos, genocidios, no han servido para que el mundo cambie, será que ¿NO HEMOS APRENDIDO NADA?

a CONTINUACIÓN un resumen de lo acontecido

Tragedia sin precedentes en México: número de muertos y heridos tras Querétaro - Atlas

Las hinchadas de Querétaro y Atlas se enfrentaron el sábado en una batalla campal en La Corregidora que va dejando hasta el momento segun se comenta 22 heridos y 17 muertos, no oficiales