Presidente ruso, Vladimir Putin, en China: “Es necesario fortalecer el mundo multipolar emergente”

Los días 16 y 17 de mayo de 2024, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizó una visita de Estado a China durante la cual Putin y el presidente chino, Xi Jinping, mantuvieron conversaciones, hicieron declaraciones a la prensa y firmaron un paquete de documentos. Los líderes de los dos países también participaron en un concierto de gala con motivo del 75º aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas bilaterales y el lanzamiento de los Años Cruzados de la Cultura de la Federación Rusa y la República Popular China. Por otra parte, Putin se reunió con el primer ministro del Consejo de Estado de China, Li Qiang, y depositó una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes del Pueblo en la Plaza de Tiananmen.

En el segundo día de la visita, Putin viajó a Harbin y participó en la ceremonia de apertura de la Octava EXPO Rusia-China y el Cuarto Foro Rusia-China sobre Cooperación Interregional, y recorrió los stands de la exposición. También se reunió con el vicepresidente de la República Popular China, Han Zheng. Putin depositó flores en el monumento dedicado a los soldados soviéticos caídos en las batallas por la liberación del noreste de China y visitó la Iglesia de la Intercesión. En el Instituto de Tecnología de Harbin, Putin vio las exhibiciones del museo y celebró una reunión con estudiantes y profesores chinos y rusos.[1]

Al comentar en un comunicado sobre la reunión, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló: «Tras haber durado tres cuartos de siglo, las relaciones entre China y Rusia fueron fortaleciéndose a pesar de los altibajos, y resistieron la prueba del cambiante panorama internacional. La relación se transformó en un buen ejemplo para que los países importantes y los países vecinos se traten unos a otros con respeto y franqueza, y busquen la amistad y el beneficio mutuo. A lo largo de los años, el presidente chino Xi y el presidente Putin se han reunido más de 40 veces y mantuvieron una estrecha comunicación, proporcionando orientación estratégica que ha asegurado el desarrollo sólido, estable y fluido de la relación. La relación China-Rusia hoy se plasma con esfuerzo, y las dos partes deben apreciarla y nutrirla».

Para concluir su visita de Estado de dos días a China, Putin respondió preguntas de los medios rusos. Durante la conferencia de prensa, Putin subrayó: «Es necesario fortalecer el mundo multipolar que está surgiendo. No hay absolutamente ninguna duda de que un nuevo mundo está tomando forma ante nuestros ojos y se está volviendo multipolar. Creo que todo el mundo es consciente de ello».

A continuación, se presentan extractos de la sesión de preguntas y respuestas con los medios rusos:[3]

«Rusia y China son componentes importantes de la civilización moderna»

Pregunta: «No sería exagerado decir que todo el mundo siguió su visita aquí, como lo demuestran una serie de noticias y publicaciones. Está claro que el futuro de un mundo que cambia rápidamente depende en gran medida de las posiciones de Rusia y China. Después de sus conversaciones en China, nos gustaría saber si Moscú y Beijing tienen un entendimiento común sobre cómo debería evolucionar el futuro sistema de seguridad y política internacionales».

Putin: «En primer lugar, me gustaría agradecer al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y a los dirigentes de China por esta invitación y por crear una atmósfera muy favorable y cálida para nuestro trabajo conjunto. Fue una visita de Estado muy significativa y muy sustantiva, pero también fue en gran medida un viaje de trabajo. Desde la mañana hasta la noche, pasamos prácticamente todo el día con el presidente de China y sus colegas”.

«Usted dijo que el futuro depende de Rusia y China, pero esto es sólo parcialmente cierto. El futuro de la humanidad depende de toda la humanidad. Ciertamente, Rusia y China son componentes importantes de la civilización moderna. Tenemos nuestras propias opiniones sobre cómo debemos desarrollarnos. Sin duda, nuestro avance influirá en el avance de todos los socios del planeta.”

«Creemos que el desarrollo debe ser constructivo y pacífico, de eso no hay duda. Además de nuestros intereses, debe atender a los intereses de todas las partes en la interacción internacional”.

«Por supuesto, es necesario fortalecer el mundo multipolar que está surgiendo. No hay ninguna duda de que un mundo nuevo está tomando forma ante nuestros ojos y se está volviendo multipolar. Creo que todo el mundo es consciente de ello. Es importante que aquellos que están tratando de mantener su monopolio en la toma de decisiones sobre todos los temas a nivel mundial se den cuenta de esto (creo que lo saben perfectamente). Entendiendo esto, deben hacer todo lo posible para facilitar este proceso natural. Repito, este proceso debe ser pacífico y libre de conflictos, y tener plenamente en cuenta las opiniones de todas las partes en el proceso internacional. Todos nosotros deberíamos buscar acuerdos mientras tomamos las difíciles decisiones que tenemos por delante”.

«Estamos comprometidos con este enfoque y precisamente con este tipo de trabajo. Lo he discutido repetidamente y el presidente de China también lo ha enfatizado: nuestra interacción, cooperación y asociación estratégica con China, la asociación Rusia-China, no está dirigida contra nadie. Nuestro objetivo es únicamente crear mejores condiciones para el desarrollo de nuestros países y mejorar el bienestar de los pueblos de China y la Federación Rusa».

«China se esfuerza sinceramente por resolver» la «crisis ucraniana»

Pregunta: «¿Cómo fue su reunión informal con Xi Jinping? Su asistente dijo que tuvo lugar en un formato muy reducido, pero que a ella asistieron el ministro de Defensa, Andrei Belousov, y el secretario del Consejo de Seguridad, Sergei Shoigu. ¿Hablaron sobre Ucrania? ¿Qué consideraría usted personalmente como prueba convincente de la disposición de Ucrania a entablar conversaciones? Anteriormente, tanto usted como el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, dijeron repetidamente que ya no se puede confiar en los socios occidentales».

Putin: «Sí, esta reunión tuvo lugar en un formato reducido. Hemos discutido muchos temas que son importantes para las relaciones bilaterales”.

«Discutimos la cuestión de la solución de la crisis ucraniana. El presidente de la República Popular China me explicó las principales tesis de lo que discutió durante su reciente visita a Europa. Expuso su posición relacionada con las iniciativas de paz chinas. Hemos dicho más de una vez que creemos que China se esfuerza sinceramente por resolver este problema, ofrece diferentes opciones y es muy flexible. Creo que se esfuerza sinceramente por resolver este problema”.

«En cuanto a contrapartes, digamos en este caso que son los líderes ucranianos y sus jefes europeos y extranjeros. Bueno, hemos hablado de esto muchas veces”.

«Cuando nuestras tropas estaban cerca de Kiev, nuestros socios occidentales nos dijeron: es imposible firmar documentos cuando el otro lado te pone un arma en la sien. ‘¿Qué se debe hacer?’ preguntamos. ´Es necesario retirar las tropas de Kiev´. Hicimos esto. Al día siguiente, tiraron todos nuestros acuerdos a la basura y dijeron: ‘Ahora lucharemos hasta el final’. Sus curadores occidentales ocuparon la posición que ahora es conocida en todo el mundo: derrotar a Rusia en el campo de batalla, infligirle una derrota estratégica”.

«No fuimos nosotros los que nos comportamos de esta manera. Eran nuestros socios. Los funcionarios ucranianos lo confirmaron, en particular lo dijo el jefe de la delegación ucraniana en las conversaciones en Minsk y más tarde en Estambul. El entonces primer ministro [de Gran Bretaña] Johnson vino a Kiev y aconsejó a Ucrania que continuara las hostilidades. El señor Arakhamia, jefe de la delegación ucraniana, que ahora dirige el partido parlamentario gobernante en el Parlamento ucraniano, dijo que de lo contrario todas las hostilidades habrían terminado en un año y medio. Creo que esto lo dijo en público en su reunión con los periodistas”.

«Entonces, resumamos esta parte de mi respuesta a su pregunta: nos engañaron nuevamente. Ahora necesitamos entender con quién y cómo debemos tratar, en quién debemos confiar y en qué medida”.

«Por supuesto, estamos analizando ahora todo lo que está sucediendo a este respecto. Obviamente, estamos observando lo que está sucediendo en torno a la reunión universalmente anunciada en Suiza, en Ginebra. Creo que este es el lugar de la reunión. Desde luego, no vamos a discutir ninguna fórmula de la que no sepamos absolutamente nada”.

«Pero, a diferencia de Ucrania, nunca hemos rechazado las conversaciones. Son ellos quienes abandonaron el proceso de negociación. Anunciaron que nos iban a infligir una derrota estratégica. Fueron ellos quienes dijeron que iban a «luchar hasta el final», en realidad no hasta el final sino hasta el último ucraniano. Hicieron todo con sus propias manos”.

«Tenemos una base para el proceso de negociación: lo que acordamos en Estambul y la firma del jefe de la delegación ucraniana en un extracto de este gran documento. Él lo rubricó. Tenemos este documento con su firma. ¿Cuáles son estos otros términos adicionales sobre los cuales nunca hemos oído y no sabemos nada?”

«El objetivo de este evento es claro. Quieren reunir a tantos países como sea posible, declarar que todo está acordado con todos y luego presentarlo a Rusia como una cuestión resuelta, como un ultimátum. Esto nunca sucederá».

Pregunta: «Siguiendo con el tema de Ucrania… Ayer Zelenski visitó Járkov y celebró allí una reunión del cuartel general. Al mismo tiempo, estamos envueltos en intensos combates cerca de Járkov y nuestras tropas parecen estar teniendo éxito».

Putin: «La palabra ‘parecer’ es errónea. Están teniendo éxito. Cada día avanzan en estricta conformidad con el plan.»

Pregunta: «¿De qué se trata el plan? ¿Vamos a apoderarnos de Jarkov? ¿O nuestro objetivo consiste en crear una zona sanitaria, como usted ha dicho antes? Gracias».

Putin: «No sé lo que decía el jefe del Estado ucraniano. Lo único que sé es que, en última instancia, ellos son los culpables de lo que está sucediendo. El origen de las actuales autoridades de Kiev es el golpe de Estado [que ocurrió en 2014]. Esta es la fuente de la autoridad actual en Ucrania. Este es mi primer punto”.

“En segundo lugar, los patrocinadores occidentales [de Kiev] permitieron que se produjera el golpe facilitándolo y orquestándolo. Crearon las condiciones para que un conflicto latente se convirtiera en conflicto armado. Ellos tienen la culpa de esto. Están intentando echarle la culpa a alguien y responsabilizar a Rusia de los trágicos acontecimientos actuales. Pero esto es el resultado de sus propias políticas”.

“En lo que respecta a los acontecimientos en el sector de Jarkov, ellos también tienen la culpa, porque bombardearon y, lamentablemente, continúan bombardeando zonas residenciales en territorios fronterizos [de Rusia], incluido Belgorod. Los civiles están muriendo allí, es claro para todos: disparan misiles justo en el centro de la ciudad, en zonas residenciales. Dije públicamente que, si esto continúa, nos veremos obligados a crear una zona de seguridad, una zona sanitaria”.

«En cuanto a [la toma de] Jarkov, no existen tales planes por ahora».

«Las élites políticas estadounidenses» se están «infligiendo un gran daño a sí mismas al socavar la confianza en el dólar norteamericano»

Pregunta: «Recientemente se informó que los bancos chinos dejaron de aceptar transferencias de pagos de los bancos rusos. ¿Habló usted sobre este tema con el líder chino? En caso afirmativo, ¿Ha llegado a un acuerdo? ¿Ha coordinado un posible plan de acuerdos que sería inmune a las sanciones occidentales? Gracias».

Putin: «Las sanciones impuestas a terceros países que participan en actividades económicas son doble o triplemente ilegítimas porque las sanciones son absolutamente ilegítimas cuando se adoptan sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto va más allá del sentido común cuando se trata de terceros países”.

«Por cierto, los norteamericanos o los europeos incluso aplican sanciones de este tipo contra sus propios aliados. Los europeos no las aplican contra los norteamericanos, pero los norteamericanos aplican tales sanciones contra los operadores económicos europeos y a menudo las aplican no sólo con respecto a Rusia, sino también contra otros países en otra situación. Es una práctica común, y los europeos lo soportan, demostrando una vez más su dependencia vasalla del soberano sobre el mar”.

«En cuanto a esas decisiones, ciertamente causan un daño directo a la economía global, no sólo a los países contra los cuales se adoptan o a sus operadores económicos, sino también a la economía global en su conjunto, incluida la energía y otras esferas de operación económica, y en primer lugar, las cuestiones de los acuerdos que discuten los operadores económicos. Las soluciones son posibles y, por supuesto, deben ser apoyadas a nivel de los gobiernos, y espero que así sea”.

«Las razones detrás del comportamiento de las grandes instituciones financieras son comprensibles: nadie quiere sufrir pérdidas debido a las acciones de Estados Unidos, incluso si son ilegales. Sin embargo, me gustaría repetir lo que dije antes: es una tontería y un gran error de las élites políticas estadounidenses, porque se están causando un gran daño a sí mismas al socavar la confianza en el dólar estadounidense. Están socavando gradualmente el estatus del dólar como moneda de liquidación y reserva global, aunque ahora están obteniendo enormes ganancias de esto. Adoptaron el sistema de Bretton Woods, luego abandonaron el patrón oro del dólar y [formalizaron un sistema de tipo de cambio flotante bajo] el Acuerdo de Jamaica. ¿En qué se basa? Depende completamente de la imprenta de dinero, o dicho de manera más galante, del poder y la calidad de la economía estadounidense Sí, así es exactamente como están las cosas”.

«Todos los países del mundo confían en la economía estadounidense, en su poder y estabilidad, y por eso aceptan dólares. Esto proporciona una ventaja enorme y aparentemente inexplicable a la economía y al sistema financiero estadounidense. Sin embargo, esto se puede presentar en cifras. Según Para nuestros economistas, equivale a más de 10 billones de dólares que no se han ganado, pero que son un regalo del cielo que proviene del uso del dólar como moneda de reserva global. En conjunto, las obligaciones del sistema financiero estadounidense para con el resto del mundo se han estimado en 53,4 billones de dólares”.

«Sin embargo, al socavar la confianza en el dólar por razones políticas, las autoridades estadounidenses debilitan el principal y más poderoso e importante instrumento de su poder: el dólar mismo. Se están causando un daño irreparable a sí mismos. Utilizando uno de los dichos populares, están peleando por su propio pan y mantequilla. Esto es irreflexivo, pero parecen incapaces de dejar de hacerlo”.

«La desventaja para nosotros es que tenemos que buscar otras soluciones. Sin embargo, también hay ventajas, porque es inaceptable que una parte utilice instrumentos financieros y económicos para imponer su voluntad al resto del mundo. En el escenario político, les aseguro que todos los países son conscientes de esto; sólo hay que mirar con qué rapidez están disminuyendo sus reservas denominadas en dólares. El mundo está respondiendo”.

«Comenzamos a hacer esto y es un proceso correcto. Implica ciertas deficiencias y problemas, pero es correcto en general cuando hablamos de realizar liquidaciones en monedas nacionales o crear otros instrumentos de liquidación conjuntamente con otros países. El proceso está en marcha; ha comenzado y no se puede detener».

«Han introducido sanciones contra diversos productos; ¿a qué conducirá esto? Inflación en EE.UU.»

Pregunta: «Esta semana, Estados Unidos impuso aranceles a una serie de productos chinos: chips, semiconductores, metales y baterías solares. Lo más importante es que aumentó los aranceles a los automóviles eléctricos chinos, creo, cuatro veces, hasta el 100%. ¿Pueden considerarse estas medidas sanciones contra China? ¿La cooperación entre Rusia y China ayuda a contrarrestar esos ataques?

Putin: «Por supuesto, en la superficie parecen sanciones, pero hasta cierto punto ya son elementos de una guerra económica. No es la primera vez que se utilizan. Por cierto, puedo asegurarles que la política, el carácter de las relaciones entre Rusia y China y la situación en Ucrania no tienen nada que ver con esto. Son sólo elementos de competencia desleal”.

«Estábamos fabricando un avión MS-21. Acordamos comprar ciertos componentes que teníamos que poner en sus alas. Estos componentes no tienen nada que ver con la producción militar. Simplemente nos los negaron incluyéndolos en una lista de sanciones. Esta lista estaba relacionada con la producción militar, mientras que los componentes que queríamos no tenían nada que ver con eso. Sí, perdimos tiempo y esta producción se retrasó aproximadamente un año y medio. Pero finalmente fabricamos estos componentes, estos aviones. Fabricamos remolques de ala de fibra de carbono y son incluso mejores que los norteamericanos en calidad y durabilidad. El resultado será el mismo en este caso”.

«Acabo de explicar en la reunión con los estudiantes por qué se introdujeron las restricciones contra la industria automovilística china, contra los coches eléctricos. Simplemente porque se han vuelto mejores y más baratos que los europeos o estadounidenses. Eso es todo. Sencillamente están matando a los competidores, en este caso, el rival chino y no le permiten entrar en su mercado. Se trata de una obligación prohibitiva. Lo mismo ocurre, por supuesto, en Europa”.

«Tan pronto como un país, un centro de desarrollo global, como solemos decir, se está desarrollando y volviéndose más competitivo, lo detienen y lo derriban”.

«¿Puede la cooperación Rusia-China contrarrestar esto de alguna manera? Para evitar que esto suceda, están creando problemas con los artículos financieros, porque podríamos comprar más. Pero tenemos restricciones en la compra de estos productos debido a problemas con la transferencia de dinero”.

«¿Es posible hacer algo al respecto? Sí, lo es. Desarrollaremos producciones conjuntas. Esto requiere tiempo, como ocurrió con los componentes de aviones, cuando tuvimos que retrasar su producción medio año. Es el mismo caso. Optaremos por la producción conjunta”.

«Ésta es la forma más errónea y estúpida de construir un sistema económico internacional. La idea correcta es que el mercado decide todo y nos lo han estado inculcando en la cabeza durante décadas, si se me permite decirlo de esta manera; perdonen el lenguaje elegante. Pero el mercado todavía los empujará hacia abajo. ¿Entiendes cuál es el punto? Ellos mismos se están creando este problema con sus propias manos”.

«Han introducido sanciones contra varios productos. ¿A qué conducirá esto? Inflación en Estados Unidos. Esto es lo que obtendrán. Porque intentarán fabricar estos productos ellos mismos, en sus propios sitios, pagando salarios a sus propios trabajadores, pagando por su costoso metal y su costosa energía. Este es el resultado: la economía alemana en Europa ya está operando casi en números rojos mientras que la economía francesa se tambalea al borde de la recesión. Si la economía alemana comienza a toser y se siente mal, toda la economía europea no se sentirá del todo bien, por decirlo suavemente. Esto es el resultado de tales decisiones. No son decisiones de mercado, son completamente estúpidas y no tienen ninguna perspectiva».

«La economía china está creciendo… Nada es más confiable (creo que esto está claro) que los suministros de Rusia»

Pregunta: «Mi pregunta es sobre China y el suministro de nuestros hidrocarburos. ¿Se ha llegado a un acuerdo de principio sobre el proyecto Power of Siberia 2? ¿Cuándo comenzará la construcción: este año o el próximo? ¿Se ha hablado de una posible aumento de los suministros?»

Putin: «Sí. No estoy dispuesto a hablar de detalles técnicos ahora, pero ambas partes han confirmado su interés en implementar estos proyectos. Dado que la economía china está creciendo, requiere, en consecuencia, más recursos energéticos necesarios para mantener este crecimiento. Nada es más fiable (creo que esto está claro) que los suministros de Rusia”.

«Tenemos una frontera común enorme, y nadie intervendrá aquí: ni sanciones contra la flota de petroleros, ni siquiera sanciones contra instituciones financieras. Compraremos y venderemos todo en monedas nacionales. Por lo tanto, se ha reafirmado el interés de ambas partes. Por un lado, hay interés en recibir volúmenes adicionales, por otro, hay interés en vender en el mercado chino. Este es siempre un proceso complicado, que implica la cuestión de los precios, la cuestión de quién ganará y cuánto. Sin embargo, estratégicamente estamos absolutamente interesados, ambos países, en implementar estos proyectos, y vamos a seguir adelante con ellos”.

«Seguramente Gazprom y nuestras compañías petroleras llegarán a un acuerdo. Hay diferentes rutas. Una de ellas pasa por Mongolia y en el mismo corredor se pueden tender gasoductos y oleoductos. Los especialistas tendrán que decidir cuál es la mejor manera de proceder. Es posible utilizar la Ruta del Mar del Norte. Podemos comprar buques cisterna adicionales y establecer suministros a través de la Ruta del Mar del Norte, que es casi lo mismo que el oleoducto. Todas estas alternativas son aceptables y económicamente convenientes. Es necesario elegir las mejores. Estoy seguro de que este trabajo también se completará».

