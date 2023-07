Quien calla otorga

Por eso no callaremos.

Un comentario con las aclaraciones necesarias, de un artículo publicado en la prensa bajo el título “Yenín: Los ocho objetivos de Netanyahu en su nueva ronda de ‘palestinicidio’” de una persona que firma Nazanín Armanian*

Desconocemos la intención detrás de subtitular con una frase de un profeta judío Ezequiel, que nada tiene que ver con el artículo porque: A) es un profeta bíblico, o sea que intentaba adivinar el futuro, y según el texto hablaba con Dios; B) escribió parte de la Biblia hebrea entre los años 586 y 538 antes de la era cristiana, y cuando gran parte del pueblo hebreo era prisionero del imperio babilónico; C) el libro de Ezequiel fue escrito por varias personas, para una situación especial y en una época que nada tiene que ver con los actuales sucesos entre Israel y terroristas musulmanes.

Pero ya que la autora puso una frase de ese libro, por qué no puso la siguiente que también es de Ezequiel?:

“20 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: «Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. 22 Dirás: “Así ha dicho Jehová, el Señor: »”He aquí yo estoy contra ti, Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová cuando ejecute en ella juicios y en ella me santifique. 23 Enviaré a ella peste y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados. Y sabrán que yo soy Jehová.

O esto? 5 »”Así ha dicho Jehová, el Señor: Cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. 26 Habitarán en ella seguros; edificarán casas y plantarán viñas. Vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores. Y sabrán que yo soy Jehová, su Dios.”»

VERDADES (pocas) EN EL ARTÍCULO: “… destruir las carreteras con excavadoras” Días atrás ya hemos explicado que máquinas del ejército de Israel levantaron el pavimento en trozos de la entrada a Jenín porque sabían que debajo del pavimento los terroristas habían puesto fuertes explosivos que explotarían al paso de cualquier vehículo, sin distinguir si eran vehículos israelíes o palestinos. En estos días, retirado el ejército israelí (estuvo dos días) topadoras palestinas levantaron también el pavimento de muchas calles de Jenín para que Mahmud Abbas pudiera visitar el lugar sin volar por los aires.

“Mataron a 12 hombres (cuatro de ellos menores) y dejaron a su paso un centenar de heridos.” Es cierto, hubo varios enfrentamientos con grupos fuertemente armados, o sea que los muertos y la gran mayoría de heridos eran terroristas. En cuanto a los menores que estaban tirando a matar con metralletas, era para ganar premios en algún parque de diversiones infantil? Omitieron decir que en el ejército israelí hubo un muerto y algunos heridos, porque fue una batalla, ambos bandos armados, pero uno era un ejército regular de defensa de un país, y el otro un conjunto de terroristas que ya habían cometido atentados terroristas con víctimas civiles e iban a cometer otros.

“… los miles de residentes del campamento de refugiados de Yenín – en su mayoría niños, ancianos y enfermos…” Esa zona, de acuerdo a lo pactado en Oslo, está gobernada por la Autoridad Palestina, por lo que habría que preguntarle a Mahmud Abbas por qué no se mejoró la situación de esa gente con los miles de millones de euros que recibe de países europeos, árabes y Estados Unidos. También habría que preguntarle por qué permite que haya allí tantos terroristas y con tanto armamento de guerra, entreverados con “niños, ancianos y enfermos”.

“respaldados por francobordos y helicópteros que lanzaban ataques aéreos sobre la desesperada población, lo invadieron.” Aclaramos: los ataques aéreos fueron exclusivamente contra los terroristas que estaban utilizando su armamento contra el ejército israelí. Población desesperada no, terroristas desesperados, sí porque no se lo esperaban.

“sin permitir que las ambulancias accedieron al lugar” : mentira total comprobada, cuando terminó el intercambio de balas, llegaron ambulancias a recoger a los heridos.

“unas 4.000 personas huyendo ¡de un campo de refugiados!” Otra mentira. El día anterior el ejército israelí avisó a los habitantes de Jenín que iba a haber peligro y aconsejó que no salieran de sus casas. No obstante, unos 2.800 se fueron de allí por propia voluntad y volvieron al terminarse la balacera, la gran mayoría hizo caso y se quedaron en sus casas.

«Matar a los terroristas», y masacre ordenada por Benjamín Netanyahu y el visto bueno de Joe Biden,” Hay aquí dos contradicciones fundamentales. En primer término al ejército no le conviene matar terroristas sino hacerlos prisioneros para así poder interrogarlos porque de esa forma generalmente se logran datos que evitan futuros actos de terrorismo. En segundo término, en la prensa de todo el mundo aparecen comentarios sobre la situación actual entre Netanyahu y Biden, por lo que el mundo entero sabe que Biden no quiere ver a Netanyahu en Washington, no lo invita, que es una clara forma de desprecio, y a la vez Biden declara que está en contra de la forma de gobernar del actual primer ministro de Israel y su gabinete.

“Los colonos judíos les echaron una mano, incendiando hogares, granjas y automóviles de los palestinos.” Este episodio no es parte del enfrentamiento de Jenín. Ante el asesinato de varios israelíes por mano de terroristas palestinos, un grupo de vecinos furiosos se quiso tomar justicia por mano propia. Pero a diferencia de la Autoridad Palestina que premia a los asesinos, todo Israel, pueblo y gobierno, repudió este hecho y los sospechosos están siendo juzgados con todo el rigor de las leyes vigentes.

“La represalia palestina dejó un muerto israelí y varios heridos en el atropello con un coche en Tel Aviv, mostrando el abismal desequilibrio del poder entre las partes: determinen ahora quién es el terrorista. En lo que va de año, al menos 112 palestinos y 18 israelíes han sido asesinados, víctimas de las políticas de Tel Aviv.” Nos estamos enterando ahora gracias a esta señora autora del artículo, que terrorista es quien mata más que otro, o que terrorista es un ejército de defensa de un país, que actúa defendiendo a civiles ciudadanos que son atacados por asesinos bien armados y aleccionados. La definición de terrorismo de la Real Academia Española dice “ Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos.”

“Operación Casa y Jardín (macabra denominación, ya que Yenín significa «jardín»)” El nombre de la operación fue puesto por quienes la dirigieron, o sea israelíes, dándole nombre en hebreo “casa y jardín” (Bait ve gan) que es el nombre bíblico de la ciudad. Una prueba más de que esa zona era del pueblo judío desde la época bíblica. Macabra es la forma de actuar de la autora de esa frase.

“Yenín, de unos 40.000 habitantes, integra un gueto de refugiados de medio kilómetro cuadrado donde alrededor de 16.000 palestinos viven hacinados desde 1953” . La culpa de que allí vivan y que lo hagan “hacinados” es de quien la gobierna que es la Autoridad Palestina. Y podríamos decir que “gobierna” es en este caso un eufemismo, porque la gente de la Autoridad Palestina tiene miedo de entrar allí, miedo de los palestinos terroristas que están mejor armados que la AP.

También toca otros temas: “Luego está la falta de propuestas viables y realistas por parte de los dirigentes octogenarios de la Autoridad Palestina en Cisjordania y la derecha islamista de Hamas en Gaza, que impide un estratégico plan de liberación y unas tácticas que conduzcan hacia este objetivo, ahora que la idea de un Estado binacional democrático israelí con ciudadanos de pleno derecho palestinos ha sido descartado …” En este trozo estamos totalmente de acuerdo, la Autoridad Palestina y sus dirigentes octogenarios (Mahmud Abbas) hace años que no acepta sentarse a discutir con Israel la forma de que exista un país palestino como debiera ser, y que tendrían que haberlo hecho en 1947 o 1948 como lo decretó la ONU y como lo efectivizó Israel. En cuanto a la derecha islamista de Hamas, entendemos muy delicada forma de mencionar al Hamas terrorista asesino, pero también estamos de acuerdo en su culpabilidad. Hamas se dedica a asesinar civiles tanto israelíes como palestinos que no sigan su línea, y la mejor prueba es que Mahmud Abbas y sus socios tienen prohibido pisar Gaza.

En cuanto a un estado binacional, nunca fue buena idea de nadie, tampoco es lo que decidió la ONU en 1947, fue solamente una idea de algunos árabes para que ese estado binacional se llenara de árabes palestinos y se transformara en un país musulmán más con una minoría judía. Y ya hemos visto qué sucede con las minorías en todos los países musulmanes.

Dejemos otros temas ridículos del artículo y hablemos de su autora.

Esta señora es iraní y musulmana, que vive actualmente exiliada en Barcelona. Nos preguntamos ahora:

Por qué no está en su patria Irán? Si da clases sobre el islamismo y escribe libros, y no es asesinada o perseguida por el régimen iraní, es porque está a favor de ellos? Si no está a favor de los ayatollahs, por qué no es perseguida como Salman Rushdie? Si no es perseguida, no será que es un instrumento en manos del régimen nefasto de Irán? Por qué eligió Barcelona para vivir, que está considerada el centro más importante del antijudaísmo español y europeo? Por qué no se preocupa más en atacar al régimen iraní y defender a las mujeres iraníes que no se pudieron exiliar?

En resumen: esta señora está absolutamente inhabilitada para hablar sobre el problema palestino y sobre todo otro tema que tenga relación con Israel, los judíos, incluso los musulmanes entre sí ante su situación de mujer iraní musulmana. Agregamos que el término inventado por ella de “palestinicidio”es muy aplicable a quienes matan más palestinos, que da la casualidad que no es Israel sino que son los propios palestinos entre ellos y algunos países árabes que los desprecian al punto de tratarlos como habitantes de tercera y ni siquiera les permiten ciertos oficios o profesiones ni les dan ciudadanía.

Cuando Israel firmó la paz con Egipto, le devolvió todo el Sinaí (tres veces la superficie de Israel). Pero cuando Menajem Begin le dijo a Anwar El-Sadat que se lleve toda Gaza, el inteligente Sadat contestó: no, gracias.