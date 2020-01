Diario Judío México - Hay cosas que nunca pasan de moda: la belleza de un amanecer, la tranquilidad de estar en contacto con la naturaleza, la satisfacción de rodearse de un entorno hermoso y armónico con el estilo de vida que nos gusta. Son estos detalles los que nos llenan de felicidad y nos hacen sentirnos satisfechos, y es precisamente lo que nos ofrece QUIMERA, una oportunidad para concretar nuestros sueños de tener una casa de vacaciones en un ambiente natural, donde el aire es puro y el brillo del sol nos llena de libertad.

QUIMERA es la materialización de las ilusiones que alguna vez nos han albergado a todos. Se trata de un proyecto que combina los beneficios de ser propietario de una casa en San Miguel con privilegios de golf, comodidades de clubes de campo, servicios de resort y oportunidades de intercambio de casas.

Su innovador concepto es el primero que ofrece ser parte de una propiedad fraccionada en San Miguel de Allende, y cuyo proyecto arquitectónico estuvo a cargo de Arquitectos Legorreta & Sepúlveda, quienes diseñaron el hotel Four Seasons Punta Mita. Cada 10 fracciones por cada casa compartida, se ubican dentro del Club de Golf Ventanas de San Miguel, que cuenta con un campo de golf par 70 diseñado por Nick Faldo.

La idea detrás de este sueño, es llevar el confort exquisito y delicado de sus casas a quienes aman vivir bonito, y que además se sienten orgullosos por sus logros. Es parte del programa de Intercambio Clubs Residenciales Elite Alliance, que pone a la disposición de los propietarios más de 180 propiedades de gran lujo alrededor del mundo.

Como miembros de Elite Alliance, se tiene la oportunidad de experimentar nuevos y emocionantes destinos intercambiando o comprando vacaciones en clubes residenciales de lujo y comunidades de resorts, desde viajes donde los deportes como el esquí y el golf son las estrellas, escapadas a la playa y muchos destinos codiciados en todo el mundo.

En QUIMERA no sólo se está adquiriendo un título, sino un estilo de vida en el que reinan la tranquilidad y la paz, por saber que la propiedad no estará sola y que no les dará preocupaciones. Se ubica en la cuarta calle del campo de golf Ventanas de San Miguel, con la casa club de golf y todas sus instalaciones están a pocos pasos, y con la bella ciudad de San Miguel de Allende a solo cinco minutos en auto.

Este modelo de casa de vacaciones es una utopía convertida en realidad, que con una llave nos abre las puertas del mundo, con San Miguel como punto de partida. Quimera es el entorno perfecto para tener una casa elegante y crear tradiciones familiares y recuerdos para toda la vida.