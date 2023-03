Fue una noche difícil los fuertes accesos de tos me impedían dormir… Al siguiente dia en la mañana, fui hacerme la prueba del covid 19… Afortunadamente salió bien.

Lo he escuchado frecuentemente: LA SALUD NO TIENE PRECIO…. Estar sano es estar pleno, es ser capaz de avanzar, es poder acariciar una meta, es alimentar una ilusión… Es ser rico muy rico.

Finalmente es un don de DIOS para nosotros los seres humanos.