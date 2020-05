SiActitud

El día de hoy tuve oportunidad de tomar una clase con un gran maestro. Clemente me dejó reflexionando sobre una circunstancia milenaria pero que estamos viviendo hoy. Esta situación que vemos día a día, que vivimos a cada minuto, que sufrimos a cada instante, no es algo nuevo. Se ha repetido a través de la historia. Pero aún así estoy seguro que para todos se ha convertido hoy en algo que ni en nuestros sueños más remotos pudimos haber imaginado llegaríamos a vivir.

Todos estamos saturados de escuchar malas noticias y ver la negatividad que, aunque humana, nos envuelve y nos lleva por un camino que pinta obscuro … muy obscuro.

Decidí hace semanas tomar decisiones y actuar para reducir mi angustia: dejé de ver noticias que en lugar de informar me llevan y me pasean por la negatividad de los intereses. Decidí girar mi mente hacia cosas más positivas, pero sobre todo enfocarme en lo que Clemente comentaba en su clase: “debemos ser positivos, propositivos, y no dejarnos llevar por el miedo y la incertidumbre”.

Es fundamental identificar lo que sí está en nuestras manos y lo que no, trabajar en idear desde nuestra mente el futuro que sí podemos crear y poner de frente nuestra mejor versión, tener la mejor actitud; eso sí está en nuestro control. Nadie dice que sea fácil. Nadie pretende que las cosas se resuelvan por arte de magia. Me refiero a poner corazón, cabeza y disposición para hacer que aquello en que creamos pueda decretarse.

Trabajemos en crear todos una mente positiva, proactiva, enfocada en aquello que sí podemos cambiar y luchemos por sacar adelante a nuestra familia, a nosotros mismos y a nuestro país. Estoy convencido! La única solución mágica se llama “Actitud”.

Avi Bleier

