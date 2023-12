Secretario del Consejo de Conveniencia iraní Mohsen Rezaei: @La solución de dos Estados [Israel-Palestina] ya no es relevante; Se debería establecer un ejército islámico para controlar la seguridad en Medio Oriente”

En dos entrevistas televisivas recientes, Mohsen Rezaei, secretario del Consejo de Conveniencia del régimen iraní – el cuerpo de altos funcionarios designados por el líder supremo iraní Ali Khamenei[1] – pidió el establecimiento de un ejército islámico para controlar la seguridad en Medio Oriente después de que las fuerzas estadounidenses se retiren de la región.

Rezaei, un ex comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, subrayó la visión de la Revolución Islámica de establecer un nuevo orden mundial y dijo que los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel fueron una señal de la derrota de todas las fuerzas occidentales en la región. También reiteró el llamado de Irán a expulsar a Estados Unidos de Medio Oriente y lo acusó de complicidad en los «crímenes de Israel» contra el pueblo palestino, que, según dijo, están avivando el antisemitismo en todo el mundo.

Al igual que otros altos funcionarios iraníes, Rezaei repitió la posición del régimen iraní de que Irán no estuvo involucrado ni informado sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre, pero al mismo tiempo expresó orgullo por las operaciones que está llevando a cabo el eje de la resistencia islámica. El funcionario se refería a los ataques llevados a cabo por este eje –las milicias chiítas que el régimen estableció, armó y utiliza para sus propios fines– contra bases estadounidenses en Irak y Siria debido a la presencia «ilegítima» de las bases en la región. .

Rezaei también llamó a las fuerzas de resistencia a «prepararse» para la acción: «En este momento, cuando muchos grupos de resistencia se están volviendo [para entrar en la guerra en Gaza], nuestro consejo es: mantengan la preparación… Hoy es importante preparar las fuerzas, antes de llevar a cabo la operación.»

Con respecto a la situación política tras la actual guerra entre Israel y Hamás, Rezaei destacó, en ambas entrevistas, la posición del régimen iraní de oposición a la solución de dos Estados propuesta por Occidente.

Como reflejo del recelo de Irán respecto de una intensificación de la presencia militar estadounidense en Medio Oriente, Rezaei afirmó que Irán no está involucrado en los ataques a bases estadounidenses llevados a cabo por sus representantes, las milicias chiítas en Irak y Siria. Al mismo tiempo advirtió que la guerra podría expandirse a otros ámbitos. De esta manera, Irán está tratando de disuadir a Estados Unidos de responder a los ataques contra sus fuerzas y, al mismo tiempo, instarlo a forzar un alto el fuego contra Israel para salvar a su representante Hamás.

Los siguientes son los puntos principales de las entrevistas televisadas de Rezaei, en Al-Jazeera el 31 de octubre y en la televisión iraní el 1 de noviembre de 2023:

Rezaei en entrevista con Al-Jazeera, 31 de octubre de 2023: «Estados Unidos e Israel no ganarán contra el Eje de la Resistencia y sus métodos innovadores; El mundo debe detener a Netanyahu y Biden»

En su entrevista con Al-Jazeera, la red pro-Hamás con sede y financiación en Qatar, el 31 de octubre, Rezaei advirtió que la cuestión de Gaza «podría extenderse por toda la región e incluso convertirse en un desafío internacional». A continuación agregó: «Israel declaró que ésta es una guerra fatídica, y Estados Unidos está junto a estos criminales con todas sus fuerzas. CENTCOM y el comandante de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente están en una base israelí en el sur de Tel Aviv, y juntos están librando la guerra contra los residentes de Gaza”.

«Israel es responsable de la actividad aérea y terrestre, y Estados Unidos construyó un escudo marítimo para Israel en el Mediterráneo. Esta es una guerra enorme, que podría durar mucho tiempo y tener dimensiones regionales, incluso internacionales. La razón de esta crisis es la insistencia de Estados Unidos e Israel en continuar esta guerra y rechazar un alto el fuego».

“¿Ha logrado Israel sus objetivos? ¿Destruirá a Hamás?”

Rezaei: “Los comandantes israelíes no tienen conocimiento ni experiencia en guerras populares, y su derrota [en la lucha contra Hezbollah] en el sur del Líbano lo demuestra. Para encubrir el escándalo [la invasión de Hamás en Israel el 7 de octubre y la masacre de civiles] , están tratando de intensificar la guerra, y los residentes del mundo que sean sabios deben detener a estos dos rebeldes, [el primer ministro israelí Binyamin] Netanyahu y [el presidente estadounidense Joe] Biden. En última instancia, Estados Unidos e Israel no ganarán contra el eje de la resistencia y sus métodos innovadores.»

«Irán no sabía acerca de esta operación [del 7 de octubre], y la resistencia palestina decidió actuar por su cuenta. Irán no desprecia a sus amigos, como lo hace Occidente, y está repleto de estima por ellos [es decir, todos los miembros del eje de resistencia], por su carácter y por su libertad [de acción que les otorga Irán]”.

“Desde el comienzo de la Revolución Islámica [en 1979], hemos mantenido una postura firme y seria sobre la cuestión palestina [es decir, el rechazo de la existencia de Israel], mientras todo el mundo es testigo del hecho de que, en el período reciente, algunos de los líderes de los países islámicos albergan intenciones de acercamiento y normalización con Israel. Nuestra posición permanente, y nuestra propuesta, es crear un Estado palestino a través de un proceso democrático, mediante la celebración de elecciones y la elaboración de una constitución.[2] Pero mientras no se logre este objetivo, los palestinos deben defenderse [por la fuerza] y ahora Irán está en primera línea política para apoyarlos”.

“Ahora, tres divisiones [de las FDI] fueron capturadas por Hezbollah en el norte del Líbano, tres divisiones en Cisjordania, y tres divisiones mixtas en el sur, en la guerra en Gaza. Los grupos palestinos y Hezbollah han creado una sala conjunta que creen debe liderar la resistencia contra el régimen sionista.»[3]

«¿Habrá actividad y participación militar iraní en respuesta a los crímenes sionistas en Gaza?»

Rezaei: “El problema no es sólo Gaza. Estados Unidos está buscando excusas y explotando este problema para regresar a Asia occidental [es decir, Medio Oriente]. Ellos [los estadounidenses] fracasaron en Irak y Siria, y sienten que han perdido Asia Occidental. Al parecer se distanciarán de los otros dos frentes, es decir, Ucrania y Taiwán, y darán prioridad al tercer frente, o sea, Asia Occidental. Incluso podrían aspirar a establecer nuevas bases en Jordania, el Sinaí, Irak y el Golfo Pérsico. Son los estadounidenses quienes están ampliando la guerra. No podemos tolerar que exploten la cuestión de Gaza de esta manera para este propósito, y esto [la entrada de Irán en la guerra de Gaza] dependerá de los estadounidenses y sus movimientos. Y de si [Estados Unidos] quiere ir a la guerra con los países islámicos, que ya no son lo que alguna vez fueron [es decir, ya no son débiles]».

«¿Estados Unidos ha enviado un mensaje directo a Irán sobre la guerra?»

Rezaei: “Los estadounidenses tomaron varias medidas y no tienen ningún derecho a enviar ningún mensaje, mientras que ayer [30 de octubre] nos informaron que los drones y la Marina estadounidense estaban ayudando al ejército israelí en el Mediterráneo, y parece que no tienen intención [de aceptar] un alto el fuego».

«¿Continuará la participación de Estados Unidos en la región y conducirá a que Irán entre en la guerra?»

Rezaei: «Estamos tratando de cooperar con los países amigos y vecinos, como Irak, Siria, Arabia Saudita, Qatar y Egipto, y mi propuesta es establecer un ejército islámico para controlar la seguridad en la región».

Rezaei: «La era de normalización de las relaciones [con Israel] ha terminado y se creará un nuevo orden en la región; si Estados Unidos abandona Siria e Irak, no será atacado»

Mohzen Rezaei comentó la declaración del entrevistador de Al-Jazeera de que algunos países creen que la guerra con Israel no tiene sentido y están buscando una solución de dos Estados para la causa palestina. En este sentido, el funcionario dijo:

“Hablar de dos estados [Israel y Palestina] se acabó. Una vez que Israel quiera entrar en Gaza, esta cuestión ya no es relevante [es decir, además de negar el derecho de Israel a existir, Rezaei está hablando de un único estado palestino establecido sobre las ruinas de Israel]. ¿Pueden los gobiernos árabes permanecer en silencio durante un levantamiento de la nación islámica? La era de normalización de las relaciones [con Israel] ha terminado y se creará un nuevo orden en la región. La pregunta es si este nuevo orden se construirá mediante Estados Unidos o China y Rusia o los países de la región. En nuestra opinión, los países de la región pueden administrar la región y garantizar su seguridad por sí mismos».

Sobre los ataques llevados a cabo por las facciones de resistencia del eje iraní contra bases estadounidenses en la región, Rezaei dijo: «No estamos involucrados en esos ataques. Esta es la represalia del propio frente de resistencia, una respuesta a la creación de problemas en la región y la ocupación de zonas ricas en petróleo en Siria, y la ayuda a los crímenes en Gaza. Si Estados Unidos abandona Siria e Irak, no será atacado”.

Mohsen Rezaei, Tasnim (Irán) 31 de octubre de 2023.

«La meta de la presencia estadounidense es [garantizar] el éxito de la guerra de Israel, y ellos quieren lograr incluso una pequeña victoria en Gaza. Pero en última instancia [esta presencia] tiene como objetivo garantizar [su] presencia continua en Asia occidental. La resistencia en Gaza no puede ser destruida, y ellos [la resistencia] pueden defenderse. Israel se está lanzando a la boca del león con su ataque terrestre [a Gaza], y estoy seguro de que Hamás y la Yihad Islámica Palestina [YIP] pueden derrotar al régimen sionista.»

«¿Existe la posibilidad de que Hezbollah entre en la guerra?»

Rezaei: «No sé nada sobre esto, pero todo es posible. Los problemas recientes y los demenciales ataques de Israel en Gaza y el comportamiento posterior afectarán este asunto».

Rezaei: «Consideramos que Hamás y la Yihad Islámica en Palestina son organizaciones oficiales, populares y legítimas que deberían ser reconocidas por la comunidad internacional. Les besamos las manos»

Sobre las declaraciones del primer ministro Netanyahu en una conferencia de prensa en la que llamó a Irán y Hamás el eje del mal, Rezaei dijo: «Esas palabras de Netanyahu nos recordaron las declaraciones de [presidente estadounidense George W.] Bush después de que ordenó el ataque a Afganistán e Irak, cuando los líderes militares estadounidenses se opusieron a sus órdenes de atacar a Irán y le impidieron hacerlo. Estados Unidos sabe que Irán no es Afganistán ni Irak, y Biden tampoco puede hacer nada [contra Irán]”.

«No podemos tolerar la ocupación de otra parte de Palestina, y esta es una de nuestras líneas rojas fundamentales. Consideramos que Hamás y la Yihad Islámica son organizaciones oficiales, populares y legítimas que deberían ser reconocidas por la comunidad internacional. Besamos las manos [de miembros de la resistencia] que defienden la vida, la propiedad y el honor del pueblo palestino”.

“A medida que esta tendencia continúe, el futuro de la región será caótico, y aquellas personas [es decir, los estadounidenses] que ignoran los asuntos militares y políticos deben saber que nuestro mundo es muy diferente al que era hace 50 años. No tenemos limitaciones cuando se trata de proteger a nuestro país y a nuestra nación, como lo hemos demostrado muchas veces. Hoy en día, la capacidad de defensa de Irán es mayor que hace cinco años, y tenemos armas que aún no han sido reveladas. Sugiero a Estados Unidos y a Netanyahu que acepten el alto el fuego…»

En cuanto a las dudas y los rumores sobre la «avaricia» de Irán en la región, Rezaei dijo: «Hemos demostrado nuestra buena voluntad durante los últimos 45 años, y estos rumores son lo que Estados Unidos e Israel dicen a unos pocos países árabes amigos para impedir el parentesco y la unidad entre los musulmanes en la región.»[4]

Rezaei en entrevista en la TV iraní, 1 de noviembre de 2023: «A medida que continúe la Intifada palestina, seremos testigos del surgimiento de un ejército islámico»

En una entrevista realizada el 1 de noviembre de 2023 en el programa «To Palestina’s Horizon», Rezaei – vestido con uniforme militar – dijo que surgirá un movimiento antisionista internacional debido a los crímenes cometidos por Estados Unidos e Israel contra el pueblo palestino. El funcionario agregó que, a medida que continúe la intifada palestina, se establecerá un ejército islámico. Al tiempo que afirmaba que el antisemitismo está aumentando en todo el mundo debido a la defensa estadounidense de Israel, señaló que «ni siquiera Hitler» cometió los «crímenes» que comete Israel. También subrayó que llevar su uniforme «significa que estamos preparados para la guerra y no le tememos, pero tampoco aspiramos a la guerra».

Sus puntos principales fueron los siguientes:

«Establecer un ejército islámico es ciertamente posible, pero hace 10 años no existía tal posibilidad. Los acontecimientos en Gaza y la violencia de los israelíes están impulsando a los países islámicos a tomar medidas”.

«Los estadounidenses tienen mucho miedo de que China, Rusia o Irán llenen el vacío en Asia occidental, y hay tres caminos posibles en este asunto. El primero es que Estados Unidos abandone la región mientras Rusia y China entran [en su lugar]. El segundo es que se quede y se enrede con estos países. La tercera opción es encontrar otra solución [es decir, que Irán tome el control, en nombre del islam y la Revolución Islámica]”.

«El mayor error de Biden y Netanyahu fue pensar que los países islámicos son los mismos que antes. Si bien [los países islámicos] no dieron [a Estados Unidos e Israel] una respuesta definitiva, su posición es mejor que antes. Mientras la Intifada palestina continúe, seremos testigos del surgimiento de un ejército islámico”.

«Los acontecimientos en Gaza no tienen que ver sólo con Gaza. Gaza es la clave para acontecimientos secuenciales en toda la región, en los años venideros. Ahora todos los ojos están puestos en ese territorio de 300 kilómetros cuadrados, o dos millones de personas».

Rezaei: «Predigo que los estadounidenses fortalecerán sus bases en el este de Siria, el oeste de Irak, Jordania y el desierto del Sinaí»

Mhsen Rezaei señaló: «Biden y Netanyahu unieron fuerzas para salvar a Israel y a Estados Unidos. El propio Netanyahu dijo que si ellos [Israel] fracasan [en esta guerra] están acabados. Estados Unidos apoya a Israel para salvarse también a sí mismo. Si Estados Unidos se retira, y si esta guerra llega al Golfo de Omán desde Asia occidental, su industria colapsará”.

«Durante 80 años, los estadounidenses no abandonaron esta región. El único lugar donde no permitieron que terminara la ocupación después de la Segunda Guerra Mundial es esta zona exacta de Palestina…”

«Una de las razones importantes por las que Estados Unidos acudió en ayuda de Israel es el petróleo, y si los países de la región se industrializan, no tendrán petróleo para exportar. Por lo tanto, se les debe impedir [progresar], y la principal fuente de vida de la industria occidental es el petróleo de Asia occidental”.

«La siguiente cuestión que impide que Estados Unidos abandone la región de Asia occidental es la presión que Estados Unidos y Gran Bretaña pueden ejercer sobre China y Rusia. Los estadounidenses se retiraron avergonzados de Irak y Afganistán. Ahora quieren probar suerte nuevamente y regresar. Yo predigo que los estadounidenses fortalecerán sus bases en el este de Siria, el oeste de Irak, Jordania y el Sinaí, porque a menos que permanezcan en Asia occidental, Estados Unidos no será lo que alguna vez fue”.

« Hoy en día, en Gaza, hay dos guerras. Una guerra contra el pueblo [palestino] y una guerra contra las fuerzas [de la resistencia palestina]. En la guerra contra el pueblo [de Gaza], 9.000 [civiles] han sido asesinados, y unos pocos de los combatientes [palestinos] murieron. En las últimas horas, 140 israelíes murieron en la lucha con los combatientes [palestinos], y si la guerra termina ahora, ¿Israel volverá a ser como antes?”

«La entrada de Israel en una guerra terrestre contra las fuerzas de la resistencia es una tontería. Quedará atrapado en el atolladero de las fuerzas de la resistencia popular palestina. La filosofía general de la guerra popular es que Israel quedará atrapado en un gran pantano. ¿No están ellos [los rehenes israelíes] retenidos por los palestinos dentro de tanques y detrás de barricadas? Por lo tanto, al entrar en una guerra terrestre, Israel fracasará vergonzosamente y enfrentará un gran desastre en la guerra con los combatientes [palestinos], los cristianos y los no cristianos. Los países musulmanes no podrán hacer nada…»

Rezaei: «Ni siquiera Hitler hizo tales cosas… El antisemitismo está aumentando; bueno, la razón de todo esto son los propios estadounidenses»

«Un movimiento antisionista internacional despertará en el mundo, y el pueblo será su organizador. Este movimiento se creará en todas las naciones debido a los tremendos crímenes que tuvieron lugar; ni siquiera Hitler hizo tales cosas. Informes recientes de las últimas semanas dicen que el antisemitismo está aumentando. Bueno, la razón de todo esto son los propios estadounidenses. Entonces, ¿Cómo pueden pretender defender a los judíos?”

«En este momento, cuando muchos grupos de resistencia están recurriendo [a entrar en la guerra en Gaza], nuestro consejo es: mantengan la preparación. Por supuesto, celebrar conferencias es algo bueno, y también [el presidente iraní Ebrahim] Raisi ha adoptado posturas positivas obedeciendo las instrucciones del líder [Khamenei]. Hoy es importante preparar las fuerzas antes de llevar a cabo la operación”.

«Cuando liberamos [la ciudad de] Khorramshahr [en 1982], Israel atacó el sur del Líbano. Viajamos con el mártir Sayyad Shirazi [comandante militar en la guerra Irán-Irak que fue asesinado por la organización Mujahideen Khalq en 1999] y con Motevaselian [uno de los diplomáticos iraníes que desapareció en Beirut en 1982] a Siria y hubo una reunión con [el presidente sirio Hafez] Al-Assad. Cuando regresamos [a Irán], el Imam [Khomeini] dijo: ‘No queremos entrar en una guerra porque [mientras] el camino hacia [la liberación] de Jerusalén pase por Karbala, es necesario estar capacitado.’

«[Estados Unidos y sus aliados] afirman que Irán es la causa de la inseguridad [en el mundo]. Obviamente aspiran a otro objetivo. Quieren salvar a Netanyahu con la excusa de que la región no es segura y que Irán es una amenaza. … [Por lo tanto,] Estados Unidos necesita reforzar sus bases en la región.»[5]

Mohsen Rezaei, Tasnim (Irán), 1 de noviembre de 2023.

[1] El Consejo de Conveniencia, establecido en 1988, es un órgano supremo para resolver disputas entre el Majlis (la autoridad legislativa) y el Consejo de Guardianes (que tiene la autoridad para derogar la legislación del Majlis). También sirve como órgano asesor del líder supremo y es otra herramienta de control a su disposición.

[2] Irán propone la eliminación de Israel como Estado mediante un voto «democrático» de todos los palestinos dentro de Israel y en la diáspora palestina, y del pequeño número de judíos que vivieron allí bajo el Mandato Británico antes de 1948.

[3] Cabe señalar que, según el diario saudita con sede en Londres Al-Sharq Al-Awsat, fue Irán quien decidió establecer una sala de control conjunto para las diversas milicias en el eje de resistencia. Según ese informe, Irán gestiona una sala de operaciones conjuntas para las milicias respaldadas por Irán en Siria, Irak y Líbano, así como para Hamás, y ha elaborado un plan de ataque a Israel cuyos detalles aún no son conocidos por todos sus socios. El informe sobre el establecimiento de la sala de operaciones conjuntas fue confirmado por el diario libanés Al-Akhbar, afiliado a Hezbollah, y por el medio de comunicación Arabpost. Véase MEMRI Despacho Especial No. 10888, Sitios de noticias árabes: Irán administra la sala de operaciones del Eje de la Resistencia Conjunta; Planes para abrir el frente sirio contra Israel; Milicias chiítas en Irak amenazan con intensificar los ataques contra objetivos estadounidenses en Irak y Siria, 19 de octubre de 2023.

[4] Tasnimnews.com/fa, 31 de octubre de 2023.

[5] Tasnimnews.com/fa, 1 de noviembre de 2023.