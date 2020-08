Diario Judío México - GPS FINANCIERO. El índice de precios y cotizaciones abrió la semana en 36,963 unidades y cerró el viernes en 38,016. (mil puntos arriba durante la semana, debajo de 50 mil que tuvo en 2018), los cetes de 28 días pagan 4.54% (en enero cotizaba 7.25%, cuando la tónica de los Bancos centrales no era cercana a cero) y el dólar anda en 23.00 (en enero costaba 19.50) dependiendo de Banco y monto. Es un retroceso lento que se ha situado en una banda entre 34 y 40 mil unidades, hasta que haya noticias duras para impulsarlo en cualquier sentido. Los cetes de 28 días siguen mandando señales de alerta para los inversionistas extranjeros que analizan estabilidad financiera, seguridad política y cotización del instrumento. El dólar sigue navegando por un precio que permite estar atentos a sus subidas y bajadas. Nada es para siempre.

PISO RESBALOSO. El petróleo WTI se cotiza en 41.52 lo que es una cotización temporal como todas en materia de hidrocarburos, PEMEX sigue dando de qué hablar a través de los señalamientos que se hacen en el caso Emilio Lozoya Austin, que va durar varios y quizá muchos meses, permitiendo además del señalamiento de corrupción en su caso, abrir una ventana de oportunidad para la paraestatal que está a punto de perder su grado de inversión, para efectos de las calificadoras Internacionales. Las consecuencias de esta nota o calificación mundial sería un mayor costo para los créditos y renovaciones. El sistema de Educación Educativa de México y la Educación a Distancia logró unir a las televisoras con el Estado, lo que da frescura a la relación empresas gobierno, más allá de la visión del siglo pasado que llamo un mal periodista en la mañanera:” caja idiota” lo que es un concepto arcaico, porque ahora cada día hay más televisoras, cable, internet y si le causa alguna molestia: puede cambiar de televisora o apagar el aparato. Hay una prueba irrefutable para los que vimos la TV desde un inicio, ninguno es más tonto debido sólo por el mencionado aparato. La capacidad de análisis de los ciudadanos del mundo está dada por múltiples factores, no sólo de lo que es una forma de entretenimiento y ahora educativa, si es que no lo hubiera sido antes.

ZONA DE CURVAS. La inflación sube a 3.62% durante julio, la mayor cifra en cinco meses. 21 millones 600 mil personas no tienen trabajo, de ellas 13 millones 800 mil se sumaron después del primer trimestre de 2020. El desempleo ha afectado principalmente a mujeres y jóvenes, afirmó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. En tanto, el presidente AMLO ha creado en agosto 15 mil empleos formales, anuncia que la cifra empieza a crecer. El PIB del 2020 será de menos 6.5% a 12 %. Así que tenemos un panorama difícil por decir lo menos, sumando los resultados del COVID, que aumentan día con día.

SEMÁFORO EN ROJO. La nueva Ley de adquisiciones permitirá comprar medicinas al extranjero, no sólo pone en peligro 100 mil empleos directos y 500 mil indirectos de esta industria; sino porque deben pensar en que tienen que crear un sistema de compras de varios cientos de medicamentos, distribuirlos en las diferentes regiones y distribuir al último consumidor. Que sería IMSS; ISSSTE, cadenas farmacéuticas y un largo etcétera. Es una empresa con toda la barba y no es fácil la distribución, porque falta considerar empleados especializados, camiones y demás medios de entrega. Suena fácil, pero los que hemos tenido contacto con alguna industria por ejemplo galletera, sabemos que son muchos los llamados y pocos lo escogidos para resolver este problema. La experiencia con las empresas paraestatales ha sido siempre muy mala, no recuerdo una buena, y suponiendo que así fuera, falta el periodo de aprendizaje: les deseamos suerte.

CRACK. Grupo Famsa presentó su concurso mercantil y otro de quiebra o bancarrota en EUA, Lo que recuerda a todos que hay una gran cantidad de bancos normales, cuasi bancos y empresas que dan crédito (ropa, autos, motos) que tendrán problemas con su cartera de clientes, ya han dado una prórroga, misma que va a vencer. ¿Qué harán?

<Cree en ti> Pero, además cuídate.

Las opiniones expresadas aquí representan el punto de vista particular de nuestros periodistas, columnistas y colaboradores y/o agencias informativas y no representan en modo alguno la opinión de diariojudio.com y sus directivos. Si usted difiere con los conceptos vertidos por el autor, puede expresar su opinión enviando su comentario.