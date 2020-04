No es novedad decir que este Pesaj es diferente de todos los demás. Pero aunque el distanciamiento social obligatorio impidió que familias pudieran desplazarse para celebrar con otros parientes y amigos el Seder de este miércoles de noche, quedó claro que hay otros recursos para estar juntos. Y no sólo por Zoom.

En Israel, decenas de miles de personas salieron a los balcones a cantar juntas “Ma Nishtana”, que probablemente podamos presentar como la canción central y más tradicional de Pesaj, en la que precisamente preguntamos “¿en qué se diferencia esta noche de las demás noches?”. Y luego, otras canciones de la Hagadá.

La iniciativa circuló por las redes sociales, y de la exhortación a salir al balcón a cantar a las 20.30, se hicieron eco el propio Presidente de Israel Reuven Rivlin y el ex Gran Rabino de Israel, el Rav Israel Meir Lau, al que oímos en una entrevista en la radio pública israelí formulando el llamado a toda la ciudadanía.

Y sin duda, mucha gente respondió. Fue una hermosa forma de estar acompañados a pesar de la distancia, y de compartir una de las más lindas tradiciones del calendario judío, esta vez de forma muy singular.

Y hubo quien tuvo una singular iniciativa individual, que contó con una hermosa respuesta.

Algo más que también puede darse sólo en Israel, es un saludo de soldados de Tzahal, en diferentes idiomas, por Pesaj.

Pesaj también para los enfermos de Corona

Es interesante que mientras toda la ciudadanía israelí debe mantener distancia, los únicos que no lo necesitan son los enfermos de Corona. Así como dos enfermos de Corona pueden estar en la misma pieza durante su aislamiento, también podían compartir la mesa del Seder con normalidad-bueno, relativa por cierto- en los hospitales y hoteles destinados a las cuarentenas.

En los diferentes hospitales en los que hay departamentos de Corona, hubo Seder organizado para los pacientes. En el Rambam de Haifa recibieron Hagadot y matzá de Jabad.

También en el Hadassah de Jerusalem prepararon menú especial kasher para Pesaj. Y para todos, claro está, lo principal fue la reunión. Aquí, horas antes, estaba todo pronto, aunque sólo uno de los pacientes aceptó tomarse fotos.

Foto: Hadassah

Saludos desde “afuera”, con significado especial

Que recibamos en Pesaj saludos de nuestros familiares y amigos más cercanos o hasta virtuales, es lo más común. Y nos llena el corazón. Pero es oportuno también destacar aquellos que cruzan fronteras, lo cual en Israel puede darse también dentro del mismo país.

Hace corto rato, recibí un saludo de Jag Sameaj de un querido amigo que es oficial en la Marina, el primer Teniente Coronel cristiano en las Fuerzas de Defensa de Israel. Acompañó sus palabras con unas fotos del Seder de anoche en la base, con sus soldados. No publico las fotos que compartió conmigo ya que no le he pedido permiso y por su cargo no se puede publicar ni su foto ni su nombre. Pero la situación en sí es muy israelí.

Ayer, también me llegó un mensaje de Jag Sameaj medio en hebreo y medio en árabe, de Youseph Haddad, árabe cristiano, gran defensor de Israel, orgulloso de su identidad, tanto como árabe como en su condición de israelí.

Y por la noche, casi al comenzar el Seder, llegó otro saludo, desde Gush Halav, una aldea de numerosa población cristiana en el norte de Israel. Lo compartió también en forma colectiva por las redes sociales.

“Amigos queridos, en esta oportunidad, quiero desear en mi nombre personal y en nombre de mis compañeros en el Centro de Legado Arameo Maronita en Israel y la Asociación Aramea, que tengan una Fiesta de la Libertad y un Pesaj con felicidad”, decía el mensaje de Shadi Khaloul. “Deseamos al pueblo de Israel y a nuestro Estado judío y democrático Israel, mucha fortaleza, especialmente frente a los numerosos y duros desafíos a los que nos enfrentamos en estos tiempos”, agregó.

Shadi, como siempre, conectó entre sus propias raíces y el destino común con el pueblo judío. “Todo arameo maronita que conoce su legado arameo y lucha por preservarlo hasta hoy, entiende la firmeza de nuestros hermanos judíos en su justa lucha en la tierra de sus antepasados. Somos dos minorías autóctonas de la región, luchando por nuestra existencia, con la esperanza que pronto la humanidad toda goce de libertad, que el bien se sobreponga al mal y la justicia salga a la luz”.

Y terminó su mensaje con estas palabras: “En este tiempo de fiestas, en que los judíos celebran Pesaj y los arameos maronita celebran la Pascua, deseo al Estado y pueblo judío una fiesta plena de felicidad y salud, y que salgamos del Corona en paz y seguridad”. Agregó en idioma arameo, con traducción al hebreo, la bendición final: “Que Dios esté con vosotros, Jag sameaj y buen año”.

O sea, que por más que hayamos tenido que celebrar solos y separados, eso no significa que seamos o estemos solitarios.

Un mensaje especial en este sentido, muy relevante en este tiempo de Corona, lo recibimos de Haim Rafalowski, Coordinador nacional de Gestión de riesgo en Magen David Adom, que fue quien hace pocas semanas se contactó en video conferencia con varios países latinoamericanos para compartir la experiencia acumulada por Israel en el manejo de la crisis del Coronavirus.

“En esta fiesta, ustedes no están solos”, dice el saludo que Magen David Adom compartió con todo el pueblo de Israel. “Nosotros estamos con ustedes”.

¡Jag Sameaj a todos!