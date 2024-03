Sobre las perspectivas bélicas de Rusia: Putin no teme una guerra nuclear masiva

Ahora que las «elecciones» presidenciales rusas finalmente han terminado, los expertos y los responsables políticos están tratando de determinar cuáles podrían ser los próximos planes del presidente ruso Vladimir Putin, tanto para Ucrania como para Occidente en general. El apoyo del 87% –aunque parece obviamente falso– se produjo, como muchos creen, por alguna razón además de simplemente complacer al anciano dictador: indica la omnipotencia de Putin y el apoyo público que legitima cualquier medida que quiera tomar en los próximos años. Por lo tanto, algunos analistas creen que ahora cualquier opción parece posible, como el ataque ruso a los países vecinos. En Rumania y Polonia las autoridades comenzaron a financiar la construcción de nuevos refugios antiaéreos y líneas de defensa. [1]

(Fuente: Twitter)

Una intensificación de los ataques rusos en Ucrania es más probable que una agresión contra Polonia o las naciones bálticas

En mi opinión, aunque el presidente Putin no es una persona muy racional y tiene cada vez más signos de trastornos mentales, [2] Rusia no comenzará ninguna nueva guerra muy pronto. La mayoría de los observadores occidentales sostienen que al ejército de Putin le tomará de seis a diez años restaurar su capacidad de combate [3] (y agregaré que incluso si vuelve a los niveles de principios de 2022, todavía sería insuficiente para invadir cualquiera de las zonas de los países de la OTAN). Cuando veo predicciones aún más audaces, como las que admiten que Rusia podría atacar en cinco a ocho años o antes, [4] siento dudas aún mayores.

Pero nadie debería creer que la gente del Kremlin cree que ha logrado sus objetivos tomando Avdiivka [5] o realizando cualquier otro pequeño avance en territorio ucraniano. El presidente Putin acaba de empezar a revelar la agenda de su próximo mandato y lo que escuchamos de Moscú no puede generar optimismo. El propio Putin anunció una amplia campaña para erradicar a los «traidores» dondequiera que se encuentren, [6] por lo que se puede esperar una caza de los disidentes emigrados y de los rusos que luchan del lado de Ucrania. Su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, presentó planes para reforzar dos nuevos ejércitos, hasta 14 divisiones y 16 brigadas, lo que significa que hasta 200.000 nuevos militares podrían unirse al ejército ruso. [7] En los últimos días, muchas noticias y filtraciones desde Moscú sugieren que los preparativos para una nueva movilización de alrededor de 300.000 reservistas están en marcha,[8] con las autoridades actuando con los mismos pasos que en 2022, y se habla de que Kharkiv ya fue elegida como nuevo objetivo.[9] En los últimos días, Rusia reanudó sus brutales ataques contra ciudades e instalaciones de infraestructura ucranianas, mientras que los aliados occidentales de Kiev aconsejaron al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que se abstuviera de atacar con aviones no tripulados las refinerías de petróleo rusas.[10]

Por lo tanto, prefiero esperar una intensificación de los ataques rusos en Ucrania que una agresión de Moscú contra Polonia o las naciones bálticas.

«Ucrania no es Rusia»

En retrospectiva, la guerra en Ucrania parece parte de una larga historia que comenzó a principios de la década de 2000, cuando Putin dio sus primeros pasos para «reensamblar», en cierto sentido simbólicamente, la ex Unión Soviética. Ucrania ha rechazado continuamente casi cualquier forma de integración con Rusia. Ni siquiera había ratificado el tratado sobre el establecimiento de la Comunidad de Estados Independientes que firmó a finales de 1991. [11] Se ha negado a participar en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, rechazó cualquier opción de cooperación con Rusia dentro de la Unión Aduanera, y en 1997 se convirtió en una fuerza líder detrás del bloque GUAM [12], una organización que abarca a las naciones que no se sumaron a los proyectos integracionistas inspirados por Rusia. Después de 2004, se hizo casi obvio que el país se volvió hacia Europa y decidió firmemente que «Ucrania no es Rusia», como tituló uno de sus líderes su famoso libro. [13]

Desde entonces, el Kremlin tomó un camino de colisión que se manifestó muchas veces y finalmente condujo a una agresión a gran escala en 2022. Putin había pasado casi 20 años fortaleciendo su retórica anti-ucraniana, convenciendo a sus súbditos de que la Ucrania independiente es un «error histórico» y preparándose para la guerra de agresión contra Kiev. Aunque a finales de 2021 eligió las disputas entre Rusia y la OTAN para legitimar el ataque de Rusia, esto fue causado por su deseo de reintegrar a Ucrania (en cierto sentido por las razones mencionadas por Zbigniew Brzezinski, quien una vez escribió que «sin Ucrania, Rusia deja de ser un imperio euroasiático»[14] y de alguna manera impedir el desarrollo de Ucrania como una sociedad europea libre y democrática, ya que de lo contrario los rusos seguirían el mismo camino hacia la democracia, ya que Putin afirma que ambas naciones «son un solo pueblo, un todo único». ).[15] Estos 20 años transformaron tanto la visión del mundo de Putin como la del pueblo ruso hasta un punto que hizo posible y deseable la guerra con Ucrania.

Yo diría que no se puede decir nada parecido sobre otros estados fronterizos con Rusia. Por supuesto, la obsesión imperial rusa exige venganza conquistando Polonia, [16] o los Estados bálticos, o Finlandia, pero hay al menos dos obstáculos que creo que impedirán que se produzcan esos ataques, incluso si esto no se puede considerar una firme garantía contra una guerra a gran escala entre Rusia y la OTAN.

Las razones ideológicas de la política de Putin

Putin logró convencerse a sí mismo y a sus súbditos de que Ucrania es parte de la «Rusia histórica», que conserva algunos elementos cruciales de la identidad rusa y constituye una parte natural del mundo ruso. [17] Me gustaría mencionar una vez más que Putin no habla tanto de los rusos que están «oprimidos» por las autoridades ucranianas (esta retórica casi desapareció después de 2015) sino de los ucranianos que están tratando de no estar de acuerdo con el «hecho» de que son igualmente rusos.

Este tipo de pensamiento definitivamente no se puede aplicar a los polacos, ni a los estonios y lituanos, y ningún otro argumento tiene la misma fuerza. Tal vez Putin pase un par de décadas más ideando una nueva doctrina geopolítica, pero a día de hoy no veo cómo justificaría una invasión rusa a esos países, que no puede describir como habitados por «los rusos». Le recordaría al lector que habría sido extremadamente fácil para el Kremlin tomar Kazajstán bajo su control en enero de 2022, pero nadie intentó hacerlo. Así pues, el ataque de Rusia a Europa me parece irracional no sólo por razones militares, sino también por profundas razones ideológicas que pueden estar en la base de la política de Putin.

Pero, debido al menguante apoyo a Ucrania procedente de sus aliados occidentales, Putin todavía confía en que podrá finalizar su guerra «local» con una victoria, sea lo que sea que esto signifique (ya sea la plena incorporación de Ucrania a Rusia, o simplemente la elaboración de una nueva frontera a lo largo del Dnieper, o simplemente conservar los territorios actualmente ocupados), ya que cualquiera de estos resultados le permitirá presentarse como el defensor de las tierras rusas. Dado que 2023 fue un año perdido respecto de Ucrania, lo más probable es que intente lograr tantos avances como sea posible en 2024, aprovechando la desesperada falta de municiones en Ucrania y la necesidad de que muchos soldados sean reemplazados por nuevos regimientos surgidos de la nada. Yo diría que esas tácticas pueden convertirse en la clave del éxito de Rusia.

Los líderes rusos hablan más activamente sobre una guerra Rusia-OTAN en suelo ucraniano

Sin embargo, aquí llegamos a una discusión sobre la posibilidad de que Rusia se encuentre en guerra con la OTAN. Esto sucedería si las fuerzas de la OTAN fueran enviadas a Ucrania y lucharan con las fuerzas rusas. ¿Qué tan realista parece este escenario?

No puedo decir nada más sobre este asunto excepto citar al presidente francés Emmanuel Macron, quien recientemente admitió que podría ser necesario enviar tropas francesas a Ucrania si los rusos llegan a Odessa o Kiev. [18] El jefe de Estado Mayor de Francia, general Thierry Burkhard, reiteró que Occidente debe estar preparado para una guerra en Europa que incluirá la tradicional guerra de trincheras junto con los combates modernos con el uso de drones y armas de alta precisión gestionados desde mando remoto. [19] El ministro polaco de Relaciones Exteriores, Radosław Sikorski, también expresó su opinión sobre la posibilidad de que las tropas polacas entren en el conflicto, [20] sin proporcionar detalles sobre cuál podría ser el pretexto para esa acción. Esos acontecimientos, si se producen, pueden ser extremadamente peligrosos para la arquitectura de seguridad global; en primer lugar, porque a los ojos de Putin serían el comienzo de la guerra entre Rusia y la OTAN, en la que Moscú también podría utilizar sus armas nucleares.

En mi opinión, Putin está bien preparado para un enfrentamiento con las fuerzas de la OTAN, pero no en su propio territorio. Como dije antes, parece que sería bastante difícil persuadir a los rusos de que una invasión de Polonia o Finlandia es ahora de su interés, pero cada vez más personas creen que la «operación militar especial» en Ucrania debería alcanzar sus objetivos. [21]

Si uno sigue la retórica del Kremlin, parece claro que los líderes rusos están hablando más activamente sobre la próxima guerra Rusia-OTAN en suelo ucraniano. [22] El Sr. Dmitry Peskov, el infame secretario de prensa de Putin, había dicho la semana pasada que «nos damos cuenta de que Rusia está en guerra», [23] mientras olvidaba toda la amada frase engañosa de «operación militar especial». Yo diría que Rusia ahora considera todo el territorio ucraniano como su posesión (el ex presidente Dmitry Medvedev escribió recientemente que Moscú ahora estará satisfecho sólo con la capitulación del régimen de Kiev y la incorporación completa de la actual Ucrania a la Federación Rusa) [ 24] porque Occidente aparentemente no tiene intención de obligar a los ucranianos a llegar a un acuerdo de paz.

Si Rusia tiene éxito en una nueva ronda de movilización, su avance se vuelve inminente y la participación directa de Occidente será considerada casi como un ataque al territorio ruso. Putin, insisto, no teme una guerra nuclear masiva desde que sus amigos más cercanos (muy probablemente Mikhail Kovalchuk, que es físico y desde 2005 ha sido director del Centro Nacional Ruso de Investigación «Instituto Kurchatov») le presentó una serie de resultados de investigaciones contra la llamada teoría del «invierno nuclear». [25] Esta teoría fue moldeada en la década de 1970 por académicos estadounidenses y soviéticos, que intentaron convencer a sus gobiernos de que la guerra nuclear no se puede ganar, ya que inevitablemente destruye todo el entorno humano, provocando una reducción en la proporción de radiación solar que llega a la superficie de la Tierra. Los académicos rusos dijeron a Putin que la teoría fue descartada inmediatamente después de que terminó la Guerra Fría y supuestamente argumentaron que el uso de ojivas nucleares que causen explosiones equivalentes a menos de 200 a 300 megatones [26] no provocará resultados tan terribles, [27] siendo que desde la erupción del volcán Krakatoa en 1883, que se estima en aproximadamente la misma magnitud, no cambió significativamente el clima global. [28] Teniendo en cuenta que hoy en día las ojivas más poderosas tanto en Rusia como en EE.UU. no superan los dos megatones cada una, significa que se podrían realizar cientos de intercambios nucleares sin causar la destrucción final de la Tierra. Por tanto, se deberían considerar seriamente las palabras de Putin acerca de que Rusia «tiene cierta ventaja en varias armas de vanguardia [y] en este contexto, nadie debería tener dudas de que cualquier agresor potencial enfrentará la derrota y consecuencias siniestras si ataca directamente a nuestro país». [29]

Los responsables políticos europeos están empezando a darse cuenta de que deberían aumentar su ayuda a Ucrania

Así pues, las naciones occidentales se enfrentan ahora al desafío de varios acontecimientos nuevos. Por un lado, no están preparados para librar una guerra con Rusia ni siquiera para defender sus propios territorios. Las historias sobre la debilidad de las fuerzas armadas europeas y la mala postura de la industria militar europea se están multiplicando y haciéndose públicas, agradando bastante a Putin y sus ayudantes.

El gobierno estadounidense está preocupado por las próximas elecciones y no quiere molestar al Kremlin, sugiriendo que sería mejor que Ucrania se abstuviera de atacar territorio ruso. Los rusos son muy conscientes de todo esto y, en mi opinión, ahora están esperando los resultados de las elecciones estadounidenses y aprovecharán este tiempo para incursiones más profundas en Ucrania, no en los países bálticos.

Por otro lado, los responsables políticos europeos están empezando a darse cuenta de que deberían aumentar su ayuda a Ucrania (la Unión Europea parece dispuesta a revisar su legislación de manera que permita el apoyo de programas militares con cargo al presupuesto de la UE) [30] tanto como sea posible. Y ésta es la razón más probable (pero no la más previsora) por la que algunos políticos europeos están asumiendo una participación militar directa en la crisis ucraniana. En mi opinión, la disposición a ayudar no debería causar una intensificación del conflicto que pondrá al mundo al borde de un desastre nuclear.

Conclusión

Entonces, ¿cuál se puede sugerir como nueva estrategia para el bloque occidental? En primer lugar, existe una urgente necesidad de aumentar la producción militar europea. Europa ha economizado en recortes de su gasto militar desde 1992 en –dependiendo del país– al menos 1,6 billones de dólares y hasta 8,6 billones de dólares, [31] y este tiempo parece haber terminado. Los gobiernos europeos deberían asignar entre un 2 y un 3% del PBI a programas militares para 2025, ya que esto no dañará la economía europea, pero puede contribuir mucho a la seguridad de Europa.

En segundo lugar, se debe llegar a un acuerdo firme entre los aliados occidentales y Ucrania sobre la localización de todos los esfuerzos militares ucranianos dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas del país y la interrupción de cualquier ataque al territorio ruso, tanto por tierra como por aire. Si se llega a un acuerdo de este tipo, Occidente debería suministrar a Ucrania las armas más avanzadas que tenga para intensificar la resistencia a los rusos. Supongo que, si se produjera una nueva ola de movilización, asestaría otro golpe significativo tanto a la economía rusa como a la moral de los rusos, por lo que es crucial aniquilar la mayor cantidad posible de personal y equipo militar ruso sin permitirles infiltrarse más en territorio ucraniano.

En tercer lugar, se debe detener la retórica sobre el envío de tropas europeas a Ucrania y esas tropas nunca deben aparecer allí porque ahora parece ser la mejor manera de involucrar a Putin en una guerra nuclear con Occidente, que él cree que podría ganar.

Terminaría diciendo que no hay duda de que 2024 se convertirá en un año crucial para la guerra ruso-ucraniana, y ni Ucrania ni el mundo occidental en general pueden permitirse el lujo de que continúe incluso hasta 2025, y mucho menos durante más tiempo.

*El Dr. Vladislav Inozemtsev es asesor especial del Proyecto de Estudios de Medios Rusos de MEMRI y fundador y director del Centro de Estudios Postindustriales con sede en Moscú.

