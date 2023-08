Sovre la Prensa Djudia en Turkia

Fina la meatad del siglo XX, aparte de un segmento de los Djudios ke sus edad avia favorizado una edukasion eskolaria primera en Turko, el uzo del Turko en un nivel akademiko, era kuaji inegzistente entre los Sefardis. Esto derivo del fakto, ke los Djudios fueron konsiderados en tanto ke una entidad etnika i kulturala separada de la mayoria muslumana, determinada por el statuo de dhimmi o zimmi – nasion protejada – en uzo en el mundo islamiko. Este statuo akordava una sierta otonomia de vida tradisionala i fina los anyos 50, los djudios bivian lo mas en aglomerasiones mas o menos distinktas.

Fina la meatad del siglo XX, el Dj-.Esp. kontinuo a ser la lingua maternala de la grande mayoria de los Sefardis de la Turkia, i prezervo su pozision dominante en tanto ke la lingua de komunikasion verbala, eskrita i jurnalistika.

El Dj.-Esp. fue la lingua del ensenyamiento reliojozo en las eskolas de Talmud Tora, partikularmente kon el uzo del Meam Loez, un rekolio ansiklopediko en Dj.-Esp. de tekstos de orden relijiozo kompozado por una dozena de otores en los siglos XVIII i XIX. En munchas kazas se topava egzemplarios de esta ovra, permetiendo en un linguaje popular, la transmision i la difuzion de la erensia relijioza a grupos de estudio a los kualos i las mujeres kon sus ijas partisipavan, al lado de los ombres.

Un konsiderable numero de Djudios, esansialmente aparteniendo a las jenerasiones aedadas, i sovre todo mujeres, kontinuaron a uzar el Dj.-Esp. fina la segunda meatad del siglo XX, teniendo una konosensia muy minimala i superfisiala de la lingua lokala, limitada a la komunikasion orala kon el environmente en la vida de kadal dia.

En este konteksto, el uzo del Dj.-Esp. konstituo la kondision dominante, para la difuzion de los muevos konseptos, ke fueron la fuente de inspirasion en la kreasion de la prensa djudia.

Un otro faktor ke kontribuo al uzo del Dj.-Esp. fue el apoyo de los Djudios sosialistos, ke revendikaron ke esta lingua sea la lingua de la masa sefardi i sostenieron su prezervasion i la nesesidad de su uzo en tanto ke lingua del enseniamiento en las eskolas djudias.

Moshe David Gaon, en su livro Ha-Ittonut be-Ladino – “La Prensa en Ladino” – sita una lista de 296 jurnales ke fueron publikados entre 1845 i la Segunda Gerra Mundial, la grande majoritad seando publikada en los Balkanes i en el Serkano Oriente, kon Saloniki en tanto ke su mas importante sentro.

Entonses, el Dj.Esp. fue, fina la segunda meatad del siglo XX, la lingua prinsipala, uzada por la prensa. Este fakto no empidio ke esta lingua se adapta a las nesesitades del proseso de la emansipasion en inkorporando byervos i terminos prinsipalmento del Fransez, para anchear su poder de ekspresion de konseptos modernos.

Fina la adopsion del alfabeto latino por la Republika Turka, El Dj.-E. fue prinsipalmente uzado en su transkripsion a la grafia Rashi. El uzo de esta grafia derivo del fakto ke fina la primera meatad del siglo XX, esta grafia fue la prinsipala grafia uzada en la edukasion relijioza i tradisionala.

Portanto, la grafia Rashi no era adekuata para la ekspresion fonetika del Dj.-Esp. i munchas vezes byervos diferentes eran redijidos kon las mismas letras. Esto provoko la konfuzyon i una distorsion de su vokabulario i la korupsyon de las reglas gramatikales del Espaniol.

Akodraremos ke la inkonvenensia del uzo de la grafia Rashi, avia provokado ainda en 1885, la publikasion del primer jurnal en karakteres latinos. Publikado por Elia Krespin i teniendo por titolo El Luzero de la Paciencia, este jurnal aparesio en la sivdad de Turnu Severin en Romania fina 1889.

La grafia Rashi fue uzada en la prensa fina los anyos 1930. Fue trokada kon la grafia latina, despues ke la Turkia la avia adoptado en el konteksto de las reformas de la Republika. Las jenerasiones ke fueron edukadas en las eskolas de l’Alliance, eran familiaras a esta grafia. Para las jenerasiones ke las segieron, la edukasion primera en establisimientos uzando un programo de ensenyamiento moderno del Turko i de otras disiplinas en Turko, seando obligatorio, la grafia en la prensa se adapto a este fakto en adoptando la grafia latina.

Un otro faktor ke influenso la deteriorasion del Dj.-Esp. fue la tendensia de adaptarlo al Espaniol moderno. La konosensia del Dj.-Esp. otentiko avia empesado a mankar entre los jurnalistos. Para kompensar a esta mankura, fueron uzados byervos i formas gramatikalas del Espaniol kontemporano. Lo ke provoko una mikstura de linguaje eterojena, i non bastante konosido i integrado. Los Sefardis no eran prontos a dezertar sus lingua tradisionala i kastilianizarla. Entonses, este koriente no fue adoptado por el puevlo. De otra parte, el Fransez aziendo parte de la edukasion de los Sefardis i reprezentando el progreso i el aklaramiento, las prononsasiones de munchos byervos fueron influensados por el Fransez.

En mizmo tiempo, el establisimiento de las Eskolas de l’Alliance Israélite Universelle, akselero la regresion del Dj.-Esp.. L’alliance fue fondada en 1860 en Paris, en el buto de edukar las komunidades djudias non favorizadas, de desvelopar la solidaridad i la rejenerasion espirituala, i de defender los diritos de los Djudios. Estas eskolas promotaron la edukasion en la edad eskolaria, en akordando una edukasion fomala en el modelo evropeo, aparte del ensenyamiento del Turko, del Ebreo, de profesiones komo la kontabilidad, la kustura i la istoria djudia. De este modo, la edukasion en las eskolas de l’ Allianca fue un manadero de emansipasion i de fiertad, favorizando una identifikasion pozitiva kon la kultura franseza i la adopsion de su lingua.

La prensa sefardi en Turkia es i markada por la publikasion de jurnales en diferentes linguas, prinsipalmente komo el Fransez, el Turko, el Ebreo, i en vezes en una mikstura de estas linguas. El Fransez, reprezentando la modernizasion; El Turko reprezentando la aspirasion por la integrasion al environmente; i el Ebreo, seando la lingua de la relijion mozaika.

Entre los jurnales publikados en Fransez, Le Journal de Salonique, publikado entre 1895 – 1910 fue remarkado por su nivelo alto i su influensa en la difuzion de la kultura franseza entre la komunidad djudia de Saloniki.

La ideolojia de Otomanismo akordando diritos i ovligasiones iguales a los sujetos non-muslumanos, i anulando las limitasiones egzistentes fue inisiada en la primera meatad del siglo XIX, i en 1856 fue proklamado la determinasion del governo por reformas de sekularizmo. Esta konsepsion tuvo su impakto i en la minoritad djudia del Imperio, ke su numero en akeos tiempos de 150,000 almas arivo a 250,000 almas en los empesijos del siglo XX.

Esto fue a la baza de la partisipasion de los sefardis en los estabisimientos de edukasion del payis. De este modo se formo una elita limitada de intelektuales, prinsipalmente de profesiones liberales o de ensenyantes eskolares dominando el Otomano, portanto, sin ke su uzo sea transmetido a los miembros de sus famiyas, ke ainda no eran familiarizados kon el Turko.

En 1869 fue publikado en Saloniki, El Sharkiyye – sinyifikando “El Oriental” – el primer jurnal en Turko i en Dj.-Esp. En 1899, paresio en Estambol el jurnal Djeridie-i Lisan – sinyifikando “El Jurnal de la Lingua” – en Turko i en Dj.-Esp., en el buto de desvelopar la konosensia i el uzo del Turko entre la populasion djudia.

Otrun jurnal ke merese de ser sitado es El Meseret – “La Festividad” en Otomano – ke paresio en Izmir entre 1897 i 1922 en Dj.-Esp. i en Turko, en uzando la grafia otomana por tekstos en Dj.-Esp.

Mizmo ke fue limitado en los empesijos, el proseso de uzar el Turko se akselero i se desvelopo kon el tiempo, i el uzo del Turko fue kuaji kompletamente integrada a la prensa en la sekunda meatad del siglo XX.

Una de las konsekuensas del Sionismo, fue el espertamiento del Ebreo en tanto ke lingua de komunikasion. El Ebreo fue uzado allado del Dj.-Esp., asigun el egzemplo del jurnal El Progresso, publikado en Adrianople i Karmi publikado en los Balkanes, i el egzemplo del jurnal Hamevaser – “El Pregonero” en Ebreo – publikado solo en Ebreo en Estambol.

Un otro jurnal, Salonik, aparesyo el mizmo anyo, no solo en Dj.-Esp. i en Turko, ma en mizmo tiempo en Grego i en Bulgaro. Kon la promosion de las ideas sosialistas defensores de la amistad entre los puevlos, paresio en Saloniki, Sahifei Amel – sinyifikando “la Pajina del Ovrero”, en kuatro linguas: el Dj.-Esp., el Turko, el Grego i el Bulgaro.

A estos jurnales, se pueden adjustar otros ke paresieron en Dj.-Esp. i en Turko, o en Dj.-Esp. i en Fransez.

El Umor

Unos de los karakteristikos del jurnalismo sefardi en Turkia, es el lugar sinyifikante i evidente del umor. El numero de jurnales teniendo un titolo umoristiko komo El Kirbach, El Maymun, El Grasiozo, El Burlon, La Gata, La Trompeta, El Soytar? i munchos otros, son la prova konkreta de esta tendensia.

El numero de los jurnales umoristikos publikado en los Balkanes ariva a 43. Sus proporsion alta al total de todos los jurnales de diferentes ordenes, merese de ser analizado.

Esto se pude eksplikar en tanto ke la konsekuensia de la aktidud ofisiza enverso las komunidades non-muslumanas, ke devian abstenerse de eksprimir libramente sus ideas politikas i de krikitar los aktos del governo. De mizmo, los dirijentes de la komunidad no eran ni eyos dispozados a render publiko sus ideas en estos domenos. El umor, en favorizando la ekspresion indirekta o metaforika de ideas en estos domenos, fue un kompromiso para konfrontar estas limitasiones.

La Kontribusion en el Domeno Kultural i Politiko.

La aparision del jurnalismo fue el rezultado de un proseso de tranzision de una vida komunitaria kuaji segredada, stagnante, esensialmente tradisionala i lo mas limitada jeografikamente, al progreso en los domenos de la edukasion, de la ekspresion i de la komunikasion. Kon su orientasion i kontenido sekular, el jurnalismo tuvo una influensa efisiente i ancha en el desvelopamiento del proseso de emansipasion.

Esta influensa fue markada en mizmo tiempo, en sus primeros pasos, partikularmente en las masas ke achakes sus edad avian depasado la edad eskolaria para inskrivirsen a las institusiones de ensenyamiento ke se estavan formando, de mizmo ke en las klasas menos privilejiadas ke, achakes de sus kondisiones sosiales i ekonomikos no fueron favorizadas a edukarsen en estas institusiones.

Los jurnales tuvieron una influensa bazika en el desvelopamiento de la kultura jeneral del puevlo entero, en kombatiendo la inyoransa, el arierizmo i las superstisiones. Fueron el vehikulo de la difuzion de konosensyas i konseptos kontemporanos en diversos kampos komo las syensias, la salud i la sekularizasion.

La diversidad de los sujetos, estilos de redaksion, puntas de vista i ideolojias eksprimidas en la prensa sefardi favorizaron la formasion de una sosietad pluralista, permetiendo de esta manera el intereso, el aserkamiento i la aksesion a muevas orizones en diversos domenos.

David Fresko – aparte d’El Tyempo – fue i el editor de El Sol en Estambol en 1879. Un bi-mensual sientifiko i literario. Edito de mizmo El Amigo de la Familia en 1899.

Una de las kontribusiones del jurnalismo fue su influensa pozitiva al developamiento i la promosion del estado de la mujer en la sosiedad, ke fue deklanshado por el enseniamiento sekular, liberandola de su estado tradisional de mujer limitada a los echos de kaza i al elevaje de las kreaturas.

Otruna kontribusion del jurnalismo fue su rolo en el involvamiento del puevlo en los desvelopamientos politikos i komunitarios. El puevlo era informado en estos domenos de una manera selektiva, tendensioza i parsiala por una oligarshia elitista de dirijentes. Kon el jurnalismo, esta bariera fue forsada i traversada, en ancheando la partisipasion i influensa del puevlo, en la aktidud i los aktos de la komunidad verso el governo, la edukasion i los desvelopamientos politikos.

De mizmo, el jurnalismo en Dj.-Esp. favorizo la komunikasion entre los Sefardis del Imperio i en segito, kon akeos ke emigraron a diferentes payizes de la Evropa i de las Amerikas, kontribuendo de este modo al mantenimiento del sentimiento de apartenensia al mundo sefaradi i a su erensia, i ansi a la konservasion de la identidad sefardi.

La prensa fue el prekursor i el eksponente de la ideolojia sosialista, en la komunidad djudia i en el Imperio. Entre los jurnales ke propajaron a esta ideolojia, Avanti – “Adelantre” en Italiano – es el jurnal el mas importante. Su primer editor fue Avram ben Aroya. Empeso su publikasion en Saloniki en 1911, teniendo por nombre La Solidaridad Uvradera. Kontinuo a pareser fina 1935.

I la emerjensia del Sionizmo topo una ekspresion evidente en el jurnalismo djudio del payis. El jurnal, El Avenir ke fue publikado en Dj.-Esp. durante 20 anyos en Saloniki, empesando de 1897, fue uno de los reprezentantes proeminentes del Sionizmo. De mizmo el jurnal El Judio, editado en 1909 en Estambol, fue un otro jurnal ke merese de ser sitado. Su editor David Elnecave, fue un idealisto konosido en este domeno. Fue ovligado de kontinuar su publikasion en Varna i en segito en Sofia, fina 1931. Despues de esta data, emigro a Buenos Aires ande publiko el jurnal La Luz. Despues de su muerte, fue releyado por su ijo Nissim.

* Adaptado de La Prensa Sefardi en Turkia, konferensia prezentada en las Sextas Jornadas Sefardíes en la Rioja, Fundación San Millán de la Cogolla, Noviembre 10-13, 2008, Logroño, Espanya.