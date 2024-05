Lector amigo, hemos recopilado arbitrariamente una serie de testimonios de personajes que habitan en el caótico Medio Oriente. Trecientos proyectiles disparó Irán contra Israel de una manera inusitada y sin precedente.

¿Cuál será la respuesta?

¿Vamos a caer en un espiral de violencia que, puede arrastrar al resto del mundo a la tercera guerra mundial? ¿O las aguas volverán a su cauce e intentaremos crear un mundo de paz y prosperidad para sus habitantes?

Okif está en el hospital Tel-HaShomer de Israel. Tiene 24 años. Le ha sido amputada la pierna derecha de la rodilla para abajo. Está contento. Me acerco a él y le pregunto ¿Por qué te veo alegre si perdiste una pierna? Me contesta: “Soy efectivo del ejército de Israel con 20 soldados a mi cargo. Cuando salimos a combatir a Hamas, en Gaza, prometí a las mamás de mis soldados que se los regresaría sanos y salvos.” “Los oficiales de Israel vamos al frente de nuestra tropa. Me hirieron en la pierna y finalmente retorné con mis soldados a salvo. Sólo se perdió mi pierna, pero no perdí a ningún soldado. Con prótesis y terapia, en unos meses podré caminar. No perdí a ningún soldado y no podre jugar futbol. Seré abogado y continuaré mi vida normal.”

Malka. Nací en Alemania, donde soy cantante. Vine a Israel al Festival de la Paz el 7 de octubre. Pasé esa noche cantando y bailando hasta que me capturaron los terroristas de Hamas. Ya prisionera me violaron dos veces. Conseguí tierra y lodo y me lo puse en mis partes púbicas. Cuando llegó el terrorista a violarme de nuevo, le di asco y no lo han vuelto a intentar más. Espero pronto salir de aquí. De alguna manera recuperaré mi vida y mi ilusión es volver a estar en un Festival de Paz y cantaré. Odio la guerra.

Fui Mohamad Reza Zahedi. Iraní. Jefe de las fuerzas Quds, auspiciadas por Irán, en Líbano y Siria. Con el Estado Mayor Iraní planeamos atacar simultáneamente a Israel desde diferentes frentes: por la frontera de Gaza, con Hamas. Por el norte, Hezbolá inundaría de proyectiles a Israel, destruyendo Leviatán, la zona de gas en el Mediterráneo (propiedad de Líbano e Israel) y atacaría las instalaciones marítimas de Haifa.

Por el noreste, los ataques desde Siria, la zona de Galilea y las alturas del Golán, a cargo de mercenarios entrenados por mí. Al este de Israel, desde Irak, saldrían tropas también entrenadas por nosotros. Y desde el sur, proyectiles sobre Eilat y Beerseba a cargo de los Hutíes del Yemen.

Probablemente habría levantamientos internos de palestinos en Israel mismo. En dos días este ataque simultáneo derrumbaría a Israel y lo borraremos de la faz de la tierra. Nuestra genial planeación de un ataque sorpresivo se equipararía al ataque de Al Qaeda contra las Torres Gemelas de Nueva York.

Los líderes de Hamas precipitaron el ataque. Temían que Arabia Saudita e Israel hicieran la paz, y atacaron solos y así evitaron cualquier acuerdo entre Arabia e Israel. Ala hu Akbar (Dios es grande). Un dron israelí me mató en Siria, con mis cinco lugartenientes.

Me llamo Samia, tengo 7 hijos, trabajaba diario en el lado israelí de Gaza, la mitad del dinero que gano se lo entrego a Hamas como impuesto y para apoyar su esfuerzo bélico. Uno de mis hijos, Ibraim, cruzó la frontera en “glider” y mató a doce israelíes. Me llamó por teléfono y me dió la buena nueva: ¡Por fin una victoria! Lo bendije. Diez minutos más tarde pereció. Ahora es un martir ¡ay! cómo me duele. Llevo seis meses de sufrimiento, mi casa ha sido destruida porque estaba junto a una mezquita que a su vez era cuartél de Hamas. No tememos casa. Sufrimos hambres. Queremos paz. No estoy trabajando. NO puedo alimentar a los seis hijos que me restan.

Me llamo Jorge Rodríguez, soy voluntario de World Central Kitchen. Voy por el mundo dando de comer bajo el liderazgo del chef Jose Andrés a todos aquellos lugares donde por diversas crisis pierden la capacidad de alimentarse. Cuidé a los acapulqueños que sufrieron la violencia del huracán Otis y les di de comer. Vine a ayudar a Gaza y junto con siete amigos fui muerto por un proyectil de Israel. ¿Quién dará de comer a los que lo necesiten?

Soy Arun Alzahad, líder de Hamas. Vivo en Catar, junto con otros líderes. Tenemos abundancia. Catar es rico. Los cataríes nos quieren y desde aquí estamos dando instrucciones a los grupos que pelean y negocian con los israelíes el cese de fuego.

El cese de fuego significa una victoria. Los israelíes no nos han derrotado. Aún tenemos cuatro brigadas (cuatro mil) bien entrenados soldados en Rafah esperando escondidos entre un millón doscientos mil civiles. Estamos augurando la batalla final. Causaremos la mayor cantidad de víctimas a los israelíes y sabemos que van a perecer decenas de miles de nuestros hermanos y hermanas civiles junto con nuestros soldados. Será una victoria hermosa. Hemos marcado la conciencia de la humanidad… Bendito Catar que nos da refugio, dinero y armas.

Soy James Newton, soy negro, gay, estudiante de arte en Berkeley, siempre he odiado a los opresores por mi raza y apoyado a los débiles. Hoy sin entender bien la historia ni las causas ni las consecuencias apoyo a los palestinos en campamentos vociferantes: “from the river (jordan) to the sea (mediterranean), Palestine we’ll be, Nor Jew Nor Israeli”

Soy Abdul Hasan, comandante de Hezbolá. Aunque hemos visto deshacerse la economía del Líbano, mis tropas y yo vivimos bien. No quiero participar en guerras, ni quiero morir. Recibo recursos y armamento de Irán. Tenemos miles de proyectiles que debemos lanzar y lanzaremos hacia Israel pero quiero evitar la guerra directa pues en el dulce Líbano vivo feliz y la situación de mis hermanos palestinos me es lejana. Sigo las sabias enseñanzas de mi sabio líder Nasrallah, que sabe cuándo meterse al fuego y cuándo no. Ya somos parte del gobierno de Líbano.

Soy Marion Cohen, estudio en Harvard. Han ocurrido una serie de manifestaciones antisemitas en el campus universitario. Me han agredido, me han insultado, me han lastimado por el único hecho de ser judía. Me he preparado para discusiones y análisis con mis compañeros pero no me siento preparada para recibir la agresión torpe pero que lastima de algunas facciones dentro del claustro universitario. He pensado en salirme de la escuela pero por otro lado mis padres y mis amigos me estimulan a continuar para terminar la carrera para la que tanto me he preparado. Mi respuesta va a ser estudiar mas y ser mejor alumna.

Soy Ema Shuster, nací en Polonia. De niña fui internada en el campo de concentración de Auschwitz. Cuando logramos salir emigré a Israel. Cuando Ben-Gurión declaró el Estado judío, siete ejércitos árabes atacaron simultáneamente al naciente Estado. No teníamos armas, no sabíamos pelear. Con uñas y dientes los combatimos y logramos establecer el primer Estado judío después de dos mil años.

He visto crecer y engrandecer el país. He visto multiplicarse escuelas y sembrar en el desierto. He visto y participado en las guerras periódicas. Hoy me quedan pocos años de vida y la guerra de Gaza quizás será la última que vea, pero después de tantas y terribles vicisitudes nadie podrá terminar con el Estado judío. Mientras, cocino para mandar alimentos a los jóvenes soldados en el frente.

Aun soy útil. Seré útil al Estado de Israel hasta el último día de mi vida.

Somos triates; Abdul, Laila y Omar, nacimos en Gaza, desde chicos cantamos juntos, hace un año la televisión de El Cairo nos entrevistó, nuestra ilusión es participar en Eurovisión pero Omar quien toca los timbales fue lastimado en el pecho y apenas puede respirar por la caída de una pared del edificio donde vivíamos, causada por un bombardeo, no es fácil cantar con los pulmones lastimados, ¿que nos depara el destino?¿ La gloria o la obsolescencia?

Soy Tzvi Shuster, estudio en una sinagoga en Jerusalén. Anhelo ser sabio como el rabino Moshe que admiro y dedicarme a estudiar la Torá toda mi vida. Me llaman a pelear. Tengo que alistarme en el ejército de Israel. No quiero. No estoy predestinado a pelear y creo en los diez mandamientos, en el No matarás… pero no hay alternativa. O tomo las armas o nos matan Shema Israel Adonai Eloheinu…

Soy Frederrik Hamilton, he trabajado por treinta años en las Naciones Unidas. He visto condenar una y otra vez a Israel por sus acciones. Ha sido amonestado más de 40 veces. Todos los países del mundo juntos han sido amonestados sólo seis veces en total. Pesa el voto de los países musulmanes y de los países árabes. Sólo el veto de los Estados Unidos defiende a Israel, veto que se tambalea ante las presiones de las elecciones de los Estados Unidos.

Soy Augustus Macao, nací en Sudáfrica, en la Sudáfrica de la Apartheid. Estuve con Mandela en la cárcel junto con muchos blancos judíos que nos apoyaron en la lucha. En la cárcel estudié leyes.

Recibí la instrucción de ir al Tribunal Mundial de La Haya a presentar un juicio contra Israel por la hambruna en Gaza. Me pagan 40 mil dólares al mes para que mantenga y gane el juicio, que no ganaremos pero que marca un hito en la ley internacional.

Soy Ibrahim Husni, estudié en Eton Inglaterra. Trabajo en Israel para Al Jazeera que es la unidad de prensa más grande del mundo pagada por el gas de Catar. Tengo instrucciones de atacar con mi pluma constantemente a Israel, denunciando cualquier actividad que pueda manchar su nombre. Siento que por primera vez estamos ganando la victoria mediática. El antisemitismo surge con fuerza en el mundo donde hemos logrado el consensuar la opinión publica en contra de Israel haciendo olvidar que Hamás fue el atacante. Mostrando fotos trucadas o no, que “reseñan” los acontecimientos. Mi oficina estaba en Jerusalén. Me acaban de expulsar del país.

Soy Sami Behar, periodista estadounidense. Aquí tengo algunos de los testimonios que muestran los diferentes ángulos y matices del enfrentamiento conjunto entre Hamas, Hezbolá, Siria, Irán, Yemen y Catar contra Israel, el único Estado judío en el mundo, quien se enfrenta a un nuevo Holocausto, a una nueva batalla como las que acontecieran en tiempo de los romanos o en la actividad terrible de los nazis. Si Hamás pierde esta guerra no pasa nada. Si Israel pierde esta guerra, desaparece. Conocemos la fuerza y la resiliencia del pueblo judío, conocemos su desesperación. Conocemos el mandato divino de Tikun Olam, de cuidar el mundo, pero en esta ocasión ein breira (no hay alternativa). O ganar o desaparecer bañando de sangre. Esta es la historia de la humanidad. Sigamos el grito de los Macabeos Jazak VeEmatz! (fuerza y voluntad).

Inshallah. Ojalá. Dios quiera.

Soy Gustav Maher, músico ruso. Vine a vivir a Israel y toqué mi violín en las calles. Hoy soy el primer violín de la Orquesta Filarmónica del país. A ratos tuve que tomar un fusil para defender esta nación que ahora es mía. Es curioso, en la paz los jóvenes entierran a sus viejos, en la guerra los viejos enterramos a nuestros hijos. Mi nieto Igor está en los extraños túneles de Rafah puesto que fue capturado el 7 de octubre por los terroristas de Hamas.

Yo soy Alí Jamenei, odié al Sha Reza Pahleví y a su policía secreta Savak. Los israelíes eran aliados del Sha de Irán y son un estorbo para la consolidación de una lucha final contra el demonio de occidente y sus vicios. Intento cumplir los sueños de Hitler y poner una solución final a la existencia del pueblo judío. Hemos creado grupos de proxy army (ejércitos aliados y subvencionados) que rodean Israel con la intención de destruirlo totalmente. Pronto tendremos armas atómicas y la destrucción será fácil. Allahu Akbar, Dios es grande.

Paz en la tierra a los hombres y a los pueblos de buena voluntad. ¿Cuáles son esos hombres y cuáles son esos pueblos?

Yo soy José Galicot, tengo 86 años. He vivido toda mi existencia observando, estudiando y admirando al pueblo judío al que pertenezco. He aprendido que no hay movimiento humano positivo sin la participación de los judíos, como el socialismo, el comunismo, el liberalismo y el capitalismo entre otros. Con personajes como Stefan Zweig, Sigmund Freud, Albert Einstein y mil sabios más, con un altísimo número de premios Nobel.

He visto nacer y crecer el Estado de Israel en la tierra desierta y derruida. Surgir árboles en el desierto, y edificios en las ciudades. Hoy una vez más nos encontramos ante la pregunta de Shakespeare “ser o no ser. Esa es la cuestión.” Podemos desaparecer por luchas intestinas o por ataques foráneos, pero la humanidad perderá un faro de luz, creatividad y amor.

Am Israel Jai.