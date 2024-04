Tmol Shilshom” la conocida y querida institución cultural y cafetería de Jerusalén celebra su 30 aniversario y lanza una nueva serie de eventos culturales y nuevo Chef y menú “

Antes de las fiestas visitamos el #Restaurante “Tmol Shilshom” en #Jerusalén

Tmol Shilshom es, desde sus inicios en 1994, una institución cultural que acoge a los mejores escritores y poetas. Los invitados anteriores incluyen a Yehuda Amichai y Amos Oz, David Grossman, Orly Castel-Bloom, Batya Gur, Zeruya Shalev, Meir Shalev y muchos más.

En pasados eventos también han participado músicos y artistas de todo tipo.

El restaurante celebra sus 30 años con nuevos platos, nuevo chef y “EventosCulturales

” El restaurante, una institución cultural, con excelente comida, un lugar súper romántico, se está renovando.

Tmol Shilshom, la conocida y querida institución cultural y cafetería de Jerusalén propiedad de Dan Goldberg celebra su 30 aniversario y lanza una nueva serie de eventos culturales y nuevos platos en el menú creado por la nueva chef Naomi Giat.

Desde el día en que fue inaugurado hace 30 años, por el fallecido David Erlich, el café/restaurante ‘Tmol Shilshom’ (basado en el libro de Shai Agnon) en Nachalat Sheva en Jerusalén se convirtió en una institución cultural única y especial.

El objetivo del fallecido Ehrlich, periodista y escritor, y de su socio Dan Goldberg, que se unió a él dos años después, era establecer en Jerusalén un lugar especial como las cafeterías del mundo que combinara cultura, buena comida y buen ambiente. De hecho, es un lugar único que combina bajo un mismo techo cafetería, restaurante y cultura, un lugar ideal para reunirse y conversar. Su especial ubicación en el centro peatonal de Nachalat Sheva en un antiguo edificio que se conserva del siglo XIX, junto con su atmósfera única y romántica lo han convertido en una atracción que atrae a visitantes y parejas de todo el país y como lo demuestran más de 250 parejas que se casaron después de conocerse en ‘Tmol Shilshom’.

El poeta Yehuda Amichai fue el invitado la primera noche de la inauguración del lugar y a lo largo de los años han sido invitados cientos de escritores y poetas de todos los matices. Aún hoy, los visitantes de ‘Tmol Shilshom’ disfrutan de eventos de poesía y literatura, conferencias, música en vivo y exposiciones. Entre los antiguos arcos y muros se encuentran estanterías llenas de libros y exposiciones de arte cambiantes que añaden valor a la experiencia de visitarlo.

Con motivo del 30º aniversario se inaugurarom una nueva y emocionante serie de eventos culturales, que incluyen espectáculos de poesía como una velada sobre humor y poesía.

En el centenario de Yehuda Amichai, 13 poetas de Alemania e Israel se reunieron durante aproximadamente un año en Würzburg, la ciudad natal de Amichai, y crearon un tributo de amor a los escritos y la vida de Yehuda Amichai.

El 1.5 se lanzará la antología que contiene estos gestos, junto con nuevas traducciones de Amichai: lectura festiva, juego y canto. Al evento asistirán los editores de la antología: Eran Shasha Evron y Yona-Dvir Shalem y los escritores de la antología Kim Midan, Nitai Kelly, Tal-Shahar Kanul, Ofir Ashari e Iti-Nathan Tahori On 2.5 la cantante Flora. será presentada para una actuación en solitario con una guitarra clásica en preparación para el lanzamiento de su cuarto álbum “The Little Moments” These”. Flora es una cantante, creadora y productora que colaboró con los principales artistas de Israel (Yuval Banai, Assaf Avidan, Rona Keenan y más), compositora de danza y teatro y profesora en Rimon College. Su cuarto álbum “These Little Moments” está a punto de ser lanzado en 2024 y hasta el momento se han lanzado tres sencillos del mismo, el tema principal “These Little Moments” y “Believe” y “My Child”.

9.5 – Rotem Bar Or (The Angelcy) actuará en un espectáculo acústico. Rotem es un músico único en el panorama israelí, sus actuaciones acústicas se consideran una experiencia musical para los oídos y el alma 23 de mayo – Intimate Kobari – Después de lanzar “High Dial”, un nuevo sencillo de su próximo sexto álbum, Abigail Kobari (. originario de Jerusalén!) llegará el martes, acompañado por el productor musical Ziv Zek Her, para una actuación acústica e íntima con canciones de todos los álbumes, incluidos “Iylot”, “Breaking It Down”, “Elul”, “Dryer” y más El 3.6 la poeta Rivka Miriam y el poeta Eliaz Cohen vendrán ayer martes para una velada conjunta, el 17.6 se inaugurará la exposición ‘Alguien con quien correr’ con la curadora Liora Wise.

Además, el 20 de junio Rona Keenan aparecerá con una variedad de guitarras, instrumentos de percusión, cajas de ritmos y una armónica, con canciones que han pasado a formar parte de la banda sonora israelí. También habrá veladas literarias durante junio, en las que se celebrarán. Los escritores Eshkol Nevo, Etgar Keret y más serán invitados. Culinaria Recientemente, la chef Naomi Giat (anteriormente Restaurante Zemach y Grupo Mahniuda) se unió al equipo y, con motivo del 30 aniversario, Giat preparó una serie de exquisitos nuevos platos que se agregaron al menú del restaurante

El restaurante, que fue renovado justo antes de la guerra y en el que se construyó un techo para el balcón, tiene capacidad para unos 80 asientos y una superficie de unos 120 metros cuadrados, que se divide en tres espacios: dos salas cerradas. , y un espacio abierto que permite sentarse en un balcón tranquilo y luminoso en el aire claro de Jerusalén. Cada mesa y rincón Sentarse en el restaurante se llama una historia entre la multitud de historias acumuladas en la gloriosa historia del lugar, los menús del restaurante. presentado en forma de libro encuadernado, y los utensilios para servir descansan sobre “manteles individuales” ilustrados en la atmósfera del lugar.

Tmol Shilshom- Calle Yoel Moshe Salomon 5, Jerusalén, calle peatonal Nachalat Sheva, teléfono: 02-6232758

Kosher – Rabinato de Jerusalén Gush Katif Halab Israel.

Horario de apertura: domingo a jueves de 8:30 a 23:00, viernes de 8:30 hasta aproximadamente una hora antes del Shabat.

¡Es muy recomendable! Para reservar plaza 026232758

https://www.facebook.com/TmolShilshomcafe

https://www.facebook.com/TmolShilshomcafe/

https://www.instagram.com/tmolshilshom

Fotos Silvia G Golan

http://www.silviagolan5.023.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=21247