“Lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá; el resto es comentario…:

Rabino Hillel, Talmud de Babilonia, Shabat 31a

El continuo apoyo de Israel a Donald J. Trump representa una sombría ironía de la historia judía. Incluso antes de las últimas revelaciones sobre los arrebatos antisemitas de este expresidente (es decir, sus denuncias de los judíos estadounidenses que se atreverían a votar en su contra), Trump hizo causa común conspicua con varias organizaciones e ideales antijudíos. Con entusiasmo y sin desgana perceptible, Trump se alineó con una variedad de grupos de odio virulentos, socavó una tradición estadounidense que alguna vez fue sagrada de dar la bienvenida a los refugiados, una que definió la biografía de su propia madre, respaldó las separaciones de familias de refugiados mediante un “hermoso” alambre de púas , convirtió un ojo ciego a crímenes similares al genocidio en Siria, y convirtió a Estados Unidos en cómplice de los atroces crímenes de lesa humanidad de Vladimir Putin en Siria.

El 6 de enero de 2021, cuando los partidarios de Trump llevaron a cabo su insurrección antiestadounidense y antisemita en el Capitolio de los EE. UU., este presidente elogió abundantemente a los conspiradores sediciosos. Incluso los criminales que vestían camisetas con la inscripción “Camp Auschwitz” fueron incluidos en este elogio. Sobre tales malos comportamientos, hubo muchos detalles pertinentes.

Desde 1945, un orgulloso mantra judío ha sido “Nunca más”. Desde un punto de vista talmúdico, este encomiable mantra debe aplicarse a todos los pueblos, no solo al pueblo judío. Hacer lo contrario representaría la reductio ad absurdum de la justicia judía. Entre otros errores del razonamiento correcto, ignoraría el compromiso central inmutable del judaísmo con una ley superior , con la universalidad de las especies y con la “ unidad ” humana . Como todos deberíamos aprender nuevamente del Talmud, “El polvo del que se hizo el primer hombre se recogió en los cuatro rincones de la tierra”.

Sigue siendo una metáfora adecuada.

Todavía hay más para que los israelíes consideren. Durante su sórdida presidencia, Donald Trump celebró activamente el rencor de “cada quien por sí mismo” como una filosofía tanto personal como nacional, una filosofía que es inherentemente depredadora y ajena a todo lo judío. Después de todo, en el judaísmo, cualesquiera que sean las fuentes normativas, las relaciones humanas dignas deben basarse en la cooperación y la colaboración, no en la acritud gratuita, la beligerancia interestatal o el conflicto de suma cero.

El curioso afecto de Israel por Donald Trump

¿Cómo “ocurrió” realmente esta asociación israelí profanadora con la mendacidad del liderazgo de un presidente estadounidense? ¿Fue “simplemente” el resultado de una Realpolitik equivocada o de una política de poder en Israel? Después de todo, desde el comienzo de su administración anticientífica y antiintelectual , Trump se había presentado como un “amigo de Israel”. ¿Y no tiene también una hija y un yerno judíos?

Lógica o intelectualmente, sin embargo, estas nunca fueron explicaciones o justificaciones convincentes. ¿Por qué una nación cosmopolita fundada sobre los principios judíos de dignidad humana y educación superior declararía su apoyo a un presidente estadounidense que odiaba tan abiertamente la empatía humana y la virtud cívica en cualquier forma? Aunque los partidarios de Trump siempre se apresuran a identificar los Acuerdos de Abraham como ejemplo tangible del mantenimiento de la paz y la coexistencia internacional respaldados por Trump, estos acuerdos artificiales hicieron poco más que codificar las relaciones no beligerantes con los gobiernos árabes sunitas que nunca habían desafiado tales relaciones. Al mismo tiempo, estos acuerdos exacerbaron las relaciones israelíes y estadounidenses con un liderazgo recalcitrante en Irán, un liderazgo que claramente considera los Acuerdos de Abraham como un movimiento cínico de Washington/Jerusalén para aislar y debilitar aún más al chiíta Teherán.

Curiosamente, debido a que Israel es generalmente un país de personas racionales y orientadas a la educación , esta reciprocidad degradante fue ampliamente aceptada entre los ciudadanos israelíes, por lo demás reflexivos. Ahora, sin embargo, en el futuro, en términos de supervivencia moral, legal y pragmática, habrá que pagar un precio continuamente alto por la complicidad de Jerusalén con la ingenua Realpolitik de Donald Trump y su omnipresente crueldad. También sería irónico que Israel se convirtiera en una potencia militar más potente en Oriente Medio solo abandonando su razón de ser, es decir, su razón de ser subyacente como Estado judío. En un lenguaje más convencional, todos deberían preguntarse ahora lo siguiente: “¿Qué propósito puede haber para que Israel sobreviva como estado a expensas de su ‘alma’ misma?”.

Significados centrales del 6 de enero

Mirando hacia atrás, entre tantos abandonos particulares, la administración Trump respaldó y buscó replicar las peores características del gobierno autoritario. Si bien un cargo tan grave podría parecer irrazonable, este ya no será el caso después del 6 de enero de 2021. En ese día de insurrección visceralmente febril y con un apoyo desvergonzado y abierto a la supremacía blanca , un presidente estadounidense se centró más en dominar las calles de su nación. que en mantener hasta el más delgado barniz de justicia . Políticamente, ¿cómo se podría haber justificado esta postura bárbara como “conservadora”?

Cuando, en los últimos días de su ahora aspirante a dictadura, Trump generó un levantamiento violento contra su propio gobierno, estaba apoyando el principio más atroz del propagandista nazi Joseph Goebbels. Este fue el mensaje sumamente retorcido de que una vez que una mentira se vuelve lo suficientemente monstruosa y absurda, puede, si se le da forma “adecuadamente”, volverse más creíble. “El intelecto pudre la mente”, declaró el ministro nazi Goebbels en un mitin del partido en Nuremberg en 1934. “Amo a los que tienen poca educación”, repitió el entonces candidato Donald Trump ante una audiencia en un mitin estadounidense en 2016.

Obligaciones judías de una ley superior

El juicio moral e intelectual nunca debería haber sido dejado de lado tan fácilmente en Jerusalén. Desde el principio, los israelíes deberían haber sabido mucho mejor que alinear sus intereses e ideales fundamentales con los crímenes y desórdenes indefendibles de Trump. Picantemente irónico también es que un remanente principal sobreviviente del pueblo judío, es decir, el Estado judío legítimo nacido directamente de las cenizas del asesinato genocida, pudiera identificar sus intereses e ideales con un ser humano tan gravemente deshonrado. “¿Nunca más?” Tiene sentido, por supuesto, pero no solo para un grupo en particular. Judicialmente, cualquier insistencia en la exclusividad judía en tales asuntos es indigna y autocontaminante. En el mejor de los casos, también es un oxímoron.

Hay más. Ciertos errores tangibles deben reconsiderarse y tenerse plenamente en cuenta. Con orgullo, Donald Trump se mantuvo sólidamente detrás de múltiples grupos de odio que vilipendian tanto los derechos humanos universales como los ideales específicamente judíos de la Ley Superior. Cuando este expresidente adoptó posiciones crueles e ilegales sobre la inmigración (es decir, posiciones que socavaron varias obligaciones legales perentorias relativas a los derechos legítimos de los refugiados) y separó deliberadamente a miles de niños pequeños y bebés de sus familias en las fronteras de los EE. UU., los delitos estadounidenses identificables fueron más que “simplemente” ilegal. También representaron una bofetada en la cara de un pueblo que había sufrido durante mucho tiempo una historia singularmente espantosa de expulsiones forzadas y exclusiones internacionales. Este era, por supuesto, el pueblo judío.

Stephen Miller, el “arquitecto” personal de exclusión de inmigrantes de Trump, es nieto de refugiados judíos de pogromos antisemitas en Europa. Un principio clave de su sombrío estándar para la admisión de refugiados en los Estados Unidos había sido el “mérito”. Al igual que Trump, Miller estipuló pomposamente que solo debían admitirse “los buenos”.

Se pone peor. En casos que antes eran inimaginables, los delitos de inmigración creados por Trump y los criterios corolarios de selección de inmigrantes apestaban a daños anteriores perpetrados contra judíos europeos indefensos . Las ironías son indescriptibles, pero vale la pena señalarlas.

Para aquellos israelíes que estaban dispuestos a cultivar el apoyo presidencial de EE.UU. a toda costa y sin importar las concesiones morales/legales, los detalles relevantes deberían ser dolorosos de contar. Hasta el amargo final, bajo la égida indiferente de Donald J. Trump y su camarilla de aduladores dedicados, un patrón oficial de ilegalidad de los Estados Unidos incluía deportaciones forzadas de niños menores y expulsiones forzosas de los más desfavorecidos. No es un patrón que debería haber sido pasado por alto o adoptado por un “Estado judío”. “Dadme vuestras masas cansadas, pobres, amontonadas…” palabras de mando inscritas en el pedestal de la Estatua de la Libertad, palabras de la autora judía estadounidense Emma Lazarus.

Presunciones falsas sobre Trump y la paz

Otros problemas serios estuvieron involucrados en la voluntad de Israel de traicionar sus ideales sagrados en un intercambio “realista” por el patrocinio de Trump. Los más desconcertantes y preocupantes eran los asuntos que se centraban en los ámbitos siempre clave de evitar la guerra y hacer la paz. En asuntos tan esenciales, la falta de una visión informada y coherente de los asuntos exteriores por parte de este presidente estadounidense fue obvia y consecuente. ¿Cómo pudieron estas irremediables debilidades haber sido tan ignoradas en Jerusalén? ¿Cómo pueden seguir siendo ignorados por un “Estado judío”?

Al preferir la planificación visceral desde el asiento de los pantalones (“actitud, no preparación”, declaró Trump) a cualquier forma enfocada de creación de políticas, el ex presidente buscó “recompensar” a Israel con una serie de “victorias” marginales, por ejemplo, trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, un acuerdo demostrablemente faustiano para armar a los Emiratos Árabes Unidos con F35 estadounidenses como quid pro quo para el reconocimiento diplomático de Abu Dhabi y los ” Acuerdos de Abraham “. En el mejor de los casos, sin embargo, estos supuestos “regalos” a Israel representarán victorias pírricas . Carecen absolutamente de cualquier indicio de sustancia.

Hay más. Todos los supuestos beneficios otorgados por Trump a Israel ignoran o exacerban los problemas de seguridad más auténticamente críticos que aún están en juego en el “vecindario”. Lo más obvio y persistentemente problemático aquí son las esperadas antipatías continuas de los palestinos y la nuclearización aún acelerada de Irán. En este sentido, la retirada unilateral de Trump de EE. UU. del pacto JCPOA con Irán y su posterior mejora de los estados árabes sunitas seleccionados solo empeoraron las cosas. Sin duda, marginar aún más a Irán difícilmente podría haber señalado un resultado de seguridad propicio para Jerusalén.

En el futuro, los diversos elementos palestinos que buscan la soberanía con un premio de conciencia determinado , con una conciencia despierta, no solo permanecerán fijos en lograr su objetivo estratégico primordial. Es plausible que, aún buscando un futuro palestino basado en una nación, se preparen para las próximas rondas de violencia entre comunidades. Todo esto sugiere, con la mayor urgencia y con los cumplidos de facto de Donald J. Trump, otra intifada .

¿Qué pasa con los tan cacareados Acuerdos de Abraham? En todos los niveles de evaluación, estos acuerdos, negociados a través de los “buenos oficios” del ex presidente estadounidense, y también acuerdos similares con Marruecos y Sudán, carecen de cualquier sustancia lucrativa . En esencia, elogiar estos Acuerdos por mejorar la seguridad de Israel es un poco como elogiar la invasión de Granada del presidente estadounidense Ronald Reagan en octubre de 1983 sobre la base de que los estadounidenses no han tenido que enfrentar desde entonces ninguna agresión catastrófica de Granada. Es un elogio caricaturizado.

Cuando se tienen en cuenta las relaciones entre Israel y Palestina y las relaciones entre Israel e Irán, el “todo” de los resultados negativos para Israel podría resultar más dañino que la simple suma de sus respectivas “partes”. Aquí, como sinergias auténticas , los costos netos de los acuerdos negociados por Trump superarían significativamente las ganancias netas de Israel. Por definición, esto significa que, al menos mientras podamos suponer una capacidad israelí para estimar los costos y beneficios de cursos de acción alternativos, la participación de Jerusalén en estos acuerdos elaborados políticamente fue efectivamente irracional.

Incluso en el mejor de los casos, nadie podría describir razonablemente el Medio Oriente como una región de estabilidad o seguridad colectiva inminente. En el peor de los casos, esta región infinitamente volátil podría descender rápidamente a una condición de caos de mayor alcance . Tal descenso potencialmente letal podría tener su origen precipitante en una confrontación nuclear con Irán, una confrontación que se hizo más probable debido a la retirada anterior de Trump del pacto con Irán de la era de Obama (JCPOA) y por sus consultas a mediados de noviembre de 2020 sobre el lanzamiento de un primer ataque militar estadounidense. .

Una vez más, por definición, el “todo” calculable de los efectos nocivos tangibles sufridos por Israel sería mayor que la simple suma de las “partes” que lo componen.

Desde sus comienzos predeciblemente inconexos, la presidencia de Trump estuvo separada de cualquier consideración identificable de historia, derecho o diplomacia .. Hasta el amargo final, cargado de abrumadoras y autoinfligidas debilidades, el expresidente estadounidense “avanzó” desvergonzadamente hacia posturas cada vez más conspicuas de anti-razón. Estas posturas no analíticas incluían teorías de la conspiración tan morbosamente vacías y escandalosas que harían que incluso los tontos más ingeniosos se sonrojaran con una vergüenza bien merecida. Si esto no fuera suficiente humillación por la que preocuparse, todas esas críticas ignoran la falta de respeto no oculta de Donald Trump por la lógica y la ciencia elementales, lo que es más lamentable, sus absurdas correlaciones de las pruebas de Covid19 con el aumento de la enfermedad y su correspondiente recomendación de que los ciudadanos estadounidenses deberían considerar tomar desinfectantes domésticos por ingestión o inyección.

Hay poco aquí que esté sujeto a cualquier disputa fáctica. La política inconexa del virus Corona del expresidente Trump resultó en la muerte innecesaria de muchos estadounidenses confiados. Aunque carecía de la “intención” o mens rea que es parte integral del crimen codificado formalmente de genocidio , el efecto de la política Covid19 del presidente sobre las poblaciones civiles de EE. UU. fue efectivamente genocida .

Desde el punto de vista de las víctimas estadounidenses y sus familias, la sutileza jurídica aquí es irrelevante. Es un poco como la parábola de las ranas que mueren cuando los niños pequeños les tiran piedras. Es posible que los niños no hayan tenido la intención de causar tales daños, pero las ranas siguen muertas, no obstante.

Desde el comienzo de la Era Trump, Israel había sido advertido. En todos los asuntos complejos de la política mundial y la política exterior, este presidente estadounidense siempre había operado por el “asiento de los pantalones”, sin ningún plan considerado, sin amarras analíticas sólidas . Cualquiera que sea el tema, Trump siempre navegó precipitadamente, ad hoc, saltando salvajemente de una crisis a otra, siempre sin una base elemental de teoría, ideología o ciencia. Al igual que sus subordinados designados y uniformemente obsequiosos, Trump no leyó nada, nada en absoluto.

Para el deleite eterno de sus seguidores estadounidenses, había tres lugares que este expresidente nunca accedería a visitar: un museo, el teatro o una biblioteca. ¿Es este un presidente estadounidense de quien Israel debería haber esperado sabiduría palpable o una guía informada? ¿Es esta una persona con la que razonablemente se podrían haber asociado los ideales judíos clásicos de aprendizaje y erudición?

Para Jerusalem, aunque ya se encuentra muy tarde en el “juego”, las consecuencias de seguridad acumulativas de cualquier desorden regional inducido por Trump (Trump dijo en varias ocasiones: “Me encanta el caos”) pueden ser de gran alcance y al menos parcialmente irremediables. Al suponer, sin ninguna razón verificable, que este presidente de los EE. UU. alguna vez tuvo en mente los mejores intereses de Israel o que posiblemente podría haber descubierto cuáles podrían haber sido realmente esos intereses nacionales, Israel pronto se encontrará lidiando con crisis regionales que de otro modo serían evitables. . En los peores escenarios pertinentes, tales crisis podrían tener una dimensión expresamente nuclear.

Trump, Putin y “Westfalia”

Ahora deberían surgir otras preguntas básicas en los círculos de formulación de políticas estadounidenses. Cualquiera que sea el tema específico en cuestión, Donald Trump, como presidente, permaneció en deuda con Vladimir Putin . Nunca habría considerado hacer algo que no se ajustara primero a las presuntas preferencias personales del dictador ruso. Hoy, en este sentido, nada ha cambiado.

¿Por qué?

No es una pregunta tonta.

Merece una respuesta adecuada.

A Donald J. Trump no podría importarle menos el bienestar nacional de Israel o incluso su seguridad física. Siempre, su alcance cínico hacia los israelíes y los judíos estadounidenses tuvo un solo objetivo egoísta. Este objetivo era reelegir a Donald Trump y obtener un homenaje entusiasta (y dinero) para el “ emperador ” reinante de Estados Unidos .

Eso fue todo.

Ahora, más que nunca, la historia merece un lugar de honor apropiado. Desde el siglo XVII, la estructura de la política mundial ha sido consistentemente anárquica o “westfaliana”. Pero la anarquía significa “solo” la ausencia de un gobierno central autoritario. Para desentrañar completamente los efectos aún significativos de la desestabilizadora presidencia de Trump, Israel necesitaría prepararse más sistemáticamente para varios desarrollos de política exterior “centrífugos”. El objeto de tal desorden geoestratégico desenfrenado sería identificable como caos .

Quo Vadis? Para Israel, una verdadera condición de caos podría resultar mucho más amenazante que la “mera” anarquía. Prácticamente en cualquier forma aún expresable, esta desconcertante condición podría causar estragos incluso en los mejores planes de la nación. Desde el punto de vista particular de la preparación militar de Israel, el caos representa una “ correlación de fuerzas ” constantemente impredecible, profundamente aterradora y siempre cambiante. De repente o de manera incremental, esta correlación podría afectar todos los preparativos de seguridad nacional “normales” (y potencialmente indispensables).

Hay más. Tal impedimento podría llegar repentinamente, como un ataque enemigo “repentino”, o menos perceptible y menos dramático, en incrementos diversamente tangibles pero imprevisibles. Cualquiera que sea su modo de llegada, tales resultados para Israel podrían ser intolerables. En gran medida, estos resultados habrán sido generados por el pensamiento presidencial estadounidense (es decir, Trump) mal concebido y manipulador.

Se avecina un nuevo caos. Para los estrategas y académicos, este nuevo caos debe diferenciarse del desorden más “normal” asociado con la “fricción” de Carl von Clausewitz (el estratega militar prusiano del siglo XIX) y su correlativa “ niebla de guerra ”. En esencia, este caos impulsado por Trump describe un nivel profundo y sistémico de incertidumbre, que podría crear formas de conflicto internacional sin precedentes y residuales. De ello se deduce, para Israel, que el caos regional podría sofocar de manera rápida y concluyente cualquier esperanza aún latente de algún “Efecto Trump” acumulativamente lucrativo.

En esencia, nunca hubo ninguna razón legal o estratégica defendible para que Israel diseñara sus pactos o entendimientos formales con un presidente estadounidense que violaba la ley; es decir, traicionar sus intereses nacionales y sus ideales judíos al mismo tiempo.

En el mejor de los casos, incluso cuando se consideran juntos, la mudanza de la embajada de EE. UU. y los Acuerdos de Abraham demostrarán un consuelo o beneficio limitado para Israel. En el peor de los casos, estas “recompensas” (diseñadas originalmente solo para el beneficio político interno de Trump) serán responsables de acelerar las pasiones y políticas antiisraelíes, incluidas nuevas oleadas de terrorismo palestino en Judea. Samaria (Ribera Occidental) e Israel propiamente dicho. Cualquier instancia revivida de terror árabe-suní podría acelerar, en lugar de obstaculizar, la creación de un estado palestino , un resultado plausiblemente portentoso para Israel que podría acelerar sinergias ominosas con el desarrollo de armas nucleares iraníes. Además, una vez que dicha creación se haya convertido en un hecho consumado, es probable que Israel experimente nuevos incentivos para iniciar varias opciones de “autodefensa anticipatoria”.

A sabiendas, muchos estados en la política mundial, no solo Israel, deberían reconocer pronto los riesgos cada vez mayores de una variedad de formas de conflicto nuclear. En este sentido, la incapacidad flagrantemente evidente de Donald Trump para gestionar una crisis nuclear compleja y/o controlar cualquier escalada militar más o menos relacionada es difícil de discutir. Si este ex presidente de los EE. UU. no hubiera podido evitar una sola escalada de una crisis en curso a una guerra nuclear abierta, los efectos corolarios podrían haber impactado en varias otras partes del mundo. Estos efectos habrían llegado en forma de bajas físicas prontas, inmediatas o latentes, y menos dramáticamente, como la causa probable de ciertos infortunios sociales y económicos singulares .

Una geometría del caos

La política mundial no es geometría. En estas complejas esferas de interacción, en las que a menudo intervienen complejas sinergias , el todo puede llegar a ser mayor que la suma de sus partes. Para Israel, en el futuro, los peligros más obvios generados por el caos podrían referirse a (1) una escalada simultánea de violencia en Irak, Afganistán, Líbano, Yemen, Sudán, Libia y/o Siria; (2) deterioros casi simultáneos en un esfuerzo de nuclearización iraní aún en curso y/o en la insurgencia palestina multifacética; y (3) nuevas escaladas de la agresión rusa contra Ucrania, especialmente si se cruza el umbral nuclear .

Al enfrentarse a tales peligros que se entrecruzan prospectivamente, Jerusalén ya es muy consciente de que la monarquía hachemita en la vecina Jordania sigue siendo vulnerable a una variedad de nuevas formas de radicalismo islámico. También es evidente para los tomadores de decisiones en Jerusalén que un régimen militar de el-Sisi continuamente autoritario en El Cairo podría no ser capaz de controlar indefinidamente a la Hermandad Musulmana que vuelve a aspirar. Nada de lo que hizo la administración Trump abordó ninguno de estos problemas clave continuos.

En principio, al menos, la “Hermandad” o sus organizaciones afines podrían intentar en algún momento poner sus manos en patógenos armados o incluso explosivos nucleares . Con respecto a los componentes de la “guerra de gérmenes”, habría grandes incertidumbres sobre los efectos plausibles del uso durante cualquier pandemia viral ya en curso. ¿Entonces que?

Hay más. A propósito de cualquier “efecto Trump” derivado sobre la seguridad nacional de Israel, Pakistán exhibe otro sitio crítico de desintegración de área más amplia, uno que podría transformar repentinamente un Medio Oriente “simplemente” volátil de la anarquía básica de Westfalia en un caos genuinamente insondable. A saber, si el régimen ya nuclear en Islamabad cayera en algún momento en manos de los yihadistas, todas las demás fuentes regionales de desintegración caótica podrían palidecer rápidamente hasta convertirse en una insignificancia comparativa. En este sentido, no hay evidencia de que la administración Trump haya logrado siquiera un mínimo de planificación estratégica adecuada.

En el peor escenario esperado para Israel, una variedad de yihadistas, envalentonados por expresiones anteriores de confusión e indecisión de la administración Trump, tomarían un control singular o “híbrido” en uno o varios de los gobiernos árabes sunitas y/o del norte de África más claramente inestables. En última instancia, estos líderes “impulsados ​​por el martirio” podrían adquirir ciertas armas de destrucción masiva revolucionarias. Esta preocupante perspectiva, incluso si todas las armas adquiridas siguieran siendo no nucleares, debería traer a la mente el temible escenario correlativo de un ” bombardero suicida en el macrocosmos “.

Un “híbrido” yihadista podría ser una amalgama de grupos terroristas (es decir, sin un componente estatal directo) o reflejar una alineación asimétrica entre grupos terroristas particulares y un estado o estados afines.

Con el avance aún esperado de un caos anterior mejorado por Trump en el Medio Oriente, Israel podría tener que enfrentarse en algún momento a ciertos enemigos nucleares e ideológicamente islamistas tanto en el frente iraní (chiíta) como árabe (suní). Incluso en ausencia de viejos enemigos con nuevas armas atómicas, los materiales nucleares y biológicos podrían llegar a Hezbolá en el Líbano y/oa Hamás en Gaza. En el camino, Jerusalén, quizás aún siguiendo las políticas inciertas e inconexas del expresidente Trump, podría verse obligada a tomar partido por uno u otro grupo de enemigos mortales.

Allá por el siglo XVII, el filósofo inglés Thomas Hobbes ya había reconocido que aunque las relaciones internacionales existen indefinidamente en un “estado de naturaleza”, una condición de anarquía (no de caos genuino), estas relaciones descentralizadas son, sin embargo, más tolerables que la condición de seres humanos individuales que viven en circunstancias similares de “cada uno para sí mismo”. Este es el caso, argumentó Hobbes, porque las naciones, a diferencia de los individuos, carecen de la capacidad de destruirse mutuamente por completo.

Pero hoy esta distinción que alguna vez fue tranquilizadora ya no tiene sentido . Thomas Hobbes fue incapaz de conceptualizar un mundo con armas nucleares. Ahora bien, la proliferación de estas armas, especialmente en Oriente Medio, podría reducir rápidamente la anarquía westfaliana ortodoxa y relativamente tolerable de las relaciones internacionales a un caos auténticamente hobbesiano, un “estado de naturaleza”, una condición que normalmente sólo podría existir entre individuos.

Aquí, a medida que más y más naciones compartían lo que Hobbes había llamado ingeniosamente “igualdad terrible”, una capacidad más o menos simétrica para infligir una destrucción mortal, el presagio de una calamidad nuclear regional podría volverse más probable.

“… la marea atenuada por la sangre se ha desatado…”

En su clásico moderno, “La segunda venida”, William Butler Yeats escribió sobre una época en la que ” la marea empañada por la sangre se suelta, y en todas partes se ahoga la ceremonia de la inocencia “. Sucintamente, el célebre poeta irlandés luego reveló lo que continúa eludiendo a historiadores, diplomáticos, estadistas y eruditos: en un futuro no muy lejano, podría llegar un momento en el que no habría seguridad en números, tratados o armamentos; ninguna ayuda de las “civilizaciones”; ningún consejo de la autoridad pública; y ningún rescate de última hora de la ciencia . Tal “momento” apocalíptico, más probable debido a los efectos residuales del expresidente estadounidense mal preparado y profundamente corrupto, podría continuar durante mucho tiempo, tal vez hasta que cada flor de la cultura humana haya sido pisoteada y cada comunidad humana que alguna vez estuvo intacta. había sido molido insidiosamente en polvo.

De esta oscuridad medieval resucitada , no habría escapatoria ni santuario. Al igual que el analfabetismo de “Estados Unidos primero” o “no saber nada” que el Sr. Trump había defendido en los Estados Unidos, esa oscuridad podría envolver regiones enteras de nuestro sufrido planeta en un paño mortuorio sofocante. ¿Entonces que? ¿Qué habrán aprendido los estadounidenses de los costos aún perdurables de las declinaciones de la era Trump?

Para Israel, el principal heredero del Génesis , el caos trumpiano auguraba formas severas y paradójicas de fragilidad nacional. Como un microestado continuamente asediado, Israel aún podría convertirse (dependiendo de la medida precisa en la que se haya dejado manipular por las “recompensas” prometidas por Trump) en la principal víctima de un desorden regional aún más rampante. En vista de la interrelación de gran alcance de toda la política mundial —siempre, todo es “sistema”— esta victimización podría surgir incluso si los eventos precipitantes reales de la guerra y el terror ocurrieran en otro lugar.

Por extraño que parezca, un caos global triunfante podría revelar tanto el sentido como la forma. Generadas por explosiones de mega-guerra y mega-terror que se refuerzan mutuamente, cualquier desintegración adicional de la autoridad mundial podría asumir una forma reveladora. Pero, ¿cómo debería descifrarse adecuadamente y entenderse a propósito en Jerusalén una forma tan singular, una “geometría” del caos tan aleccionadora? Como una pregunta relacionada y similarmente vital, los líderes de Israel tendrían que preguntar:

“¿Cómo debemos tratar con adversarios nucleares potencialmente irracionales, enemigos dedicados que operan tanto dentro de grupos estatales como terroristas ?”

Hay más. Entre otras cosas, el mundo entero, al igual que los estados-nación individuales que lo componen, se entiende mejor como un sistema. Por definición, por lo tanto, lo que sucede en cualquier parte de este mundo siempre afecta lo que sucede en algunas o en todas las demás partes. Cuando, por ejemplo, el deterioro global es marcado y comienza a extenderse de un país a otro, estos efectos podrían socavar la estabilidad internacional en general. Cuando el deterioro es repentino y catastrófico, como sucedería después del inicio de cualquier guerra no convencional y/o acto de terrorismo no convencional, los efectos devastadores podrían volverse más inmediatos y abrumadores.

El Estado de Israel, un sistema de partes interdependientes e interpenetrantes como cualquier otro estado, existe precariamente en nuestro sistema mundial más grande. Conscientes de que cualquier colapso de las estructuras de autoridad regional inspirado por Trump (más plausiblemente, en incrementos) había impactado, de una forma u otra, a sus pocos amigos así como a sus muchos enemigos, los líderes del Estado judío ahora deberían presentar expectativas o escenarios informados de diversas maneras. de colapso Esto se haría con el fin de preparar mejor las formas adecuadas de respuesta. En última instancia, reconocer que cualquier colapso global rápido y de gran alcance podría generar un retorno más o menos completo a “cada quien por sí mismo” en la política mundial, o lo que el filósofo Thomas Hobbes había llamado en Leviatán un bellum omnium contra omnes , un “guerra de todos contra todos ”, los líderes de Israel deben considerar cómo deben responder a cualquier vida nacional futura en un “estado de naturaleza” global.

Estas consideraciones no presentarían formas alentadoras o agradables de esfuerzo analítico. Aun así, representarían medidas prudenciales de política nacional y, por lo tanto, deben emprenderse. Tales consideraciones de última hora podrían ser críticas en la medida en que el mecanismo desencadenante del colapso se originaría dentro del mismo Medio Oriente, a partir de ataques masivos químicos, biológicos y, en el futuro, nucleares contra Israel. En estos tiempos continuamente inciertos de “plaga” biológica, las acciones específicas de cualquier ataque microbiano serían en gran medida impredecibles pero muy importantes.

Cualquier desintegración caótica del sistema regional o mundial, ya sea lenta e incremental o repentina y catastrófica, impactaría en el sistema israelí. En consecuencia, tras la presidencia de Trump intelectual y moralmente deficiente, Israel tendrá que orientar sus doctrinas de planificación militar más expresamente hacia las peores posibilidades. Al final, los israelíes, no solo los estadounidenses, tendrán que librarse de varias desgracias diseñadas por Trump.

Para evitar juicios o errores similares en el futuro, los líderes israelíes nunca deberían volver a calcular que los extravagantes deseos de un presidente estadounidense coinciden ipso facto con los mejores intereses de su propia nación. El presidente Donald Trump infligió daños profundamente corrosivos a los Estados Unidos, pero también preparó el escenario para crear continuamente daños corolarios o correspondientes a Israel. Ahora, estos daños significativos, si no se resuelven, no solo podrían poner en peligro la seguridad física del Estado judío, sino también sus convicciones aún residuales sobre la justicia internacional y los derechos humanos.

Una pequeña nación que anteriormente optó por seguir a un presidente estadounidense falso y deshonesto debería esperar un futuro de lamentaciones multiplicadas y desesperación potencial.

Para Israel, desde el principio, cualquier trato hecho por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, “en su nombre” fue esencialmente un mal trato. La “prueba” de este resultado que alguna vez fue prevenible ya es evidente en los ámbitos moral y legal; Pronto quedará igualmente claro en materia de estrategia nacional y autodefensa. Estos asuntos implicarán acciones adversarias que surjan de varios sectores del mundo árabe sunita (incluidos algunos que se han beneficiado de los acuerdos de Trump) y el Irán chiíta (incluidos ciertos elementos cooperantes de al-Qaeda sunita y Hezbolá chiíta).

Para Israel, el Estado judío, no debería tener que terminar de esta manera. Recordando al rabino Hillel, el estándar aplicable de comportamiento correcto es antiguo, claro y convincente. “Lo que es odioso para ti”, instruye el Talmud, “no se lo hagas a tu prójimo”.

Prima facie, no es complicado. Nada ha sucedido para minimizar o abrogar esta antigua instrucción. Para los judíos en Israel o en cualquier otro lugar, representa un mandato integral para evitar la autocontaminación. El resto es “comentario”.

Louis René Beres se educó en Princeton (Ph.D., 1971) y es autor de doce libros importantes y varios cientos de artículos de revistas que tratan sobre relaciones internacionales y derecho internacional. Algunas de sus publicaciones han aparecido en The Harvard National Security Journal (Harvard Law School); Seguridad Internacional (Universidad de Harvard); El Atlántico; Noticias de EE. UU. e Informe mundial; El Interés Nacional; e-Global (Universidad de California, Santa Bárbara); Yale global en línea; Política Mundial (Princeton); El Diario Marrón de Asuntos Mundiales; El Diario de Asuntos Exteriores de Israel; JURISTA; Los New York Times; La revisión de Hudson; Revista de Ciencias Políticas Estadounidenses; Revista Americana de Derecho Internacional; diario de Princeton; Boletín de los Científicos Atómicos; El Diario Americano de Derecho Internacional; El Atlántico; Revista Internacional de Inteligencia y Contrainteligencia; Parámetros: Revista de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU. (Pentágono); Diplomacia Moderna; Revisión de Operaciones Aéreas y Espaciales (USAF); Guerra Especial (Pentágono); La Sala de Guerra (Pentágono); Instituto de Guerra Moderna (West Point); Defensa de Israel (Tel Aviv); Perspectivas BESA (Israel); INSS (Tel Aviv); Horasis (Zúrich); y Oxford University Press. Es colaborador habitual del Anuario Anual de Derecho Internacional y Jurisprudencia de Oxford University Press. El profesor Beres nació en Zürich, Suiza, al final de la Segunda Guerra Mundial. INSS (Tel Aviv); Horasis (Zúrich); y Oxford University Press. Es colaborador habitual del Anuario Anual de Derecho Internacional y Jurisprudencia de Oxford University Press. El profesor Beres nació en Zürich, Suiza, al final de la Segunda Guerra Mundial. INSS (Tel Aviv); Horasis (Zúrich); y Oxford University Press. Es colaborador habitual del Anuario Anual de Derecho Internacional y Jurisprudencia de Oxford University Press. El profesor Beres nació en Zürich, Suiza, al final de la Segunda Guerra Mundial.

