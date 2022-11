El líder supremo iraní Ali Jamenei dijo en un discurso pronunciado el día 19 de noviembre del presente año 2022 el cual fue transmitido en el Canal 1 de la televisión iraní que el hecho de que Irán esté avanzando y floreciendo es «intolerable e insoportable» ante las perspectivas de Occidente y para los «arrogantes» Estados Unidos. Este dijo que toda la presión que Irán enfrenta se debe a que ha ido avanzando y porque ha confrontado las acciones de «intimidación» por parte de Occidente y criticó a todos los presidentes estadounidenses desde Jimmy Carter por oponerse a Irán. Jamenei también se refirió al presidente estadounidense Joe Biden como el «demente» y le dijo a la audiencia que «dirigieran» todos sus gritos en contra de los Estados Unidos. El público coreó al unísono: «¡Muerte a Estados Unidos!»

Para ver el video del líder supremo iraní Ali Jamenei, pulse aquí o debajo:

La República Islámica «avanza y florece… todo esto es intolerable e insoportable para Occidente»

Ali Jamenei: «El problema que Occidente y los arrogantes Estados Unidos poseen con la República Islámica es que esta avanza y florece. Todos han visto este avance y lo reconocen. Esto es prácticamente intolerable e insoportable para Occidente. Su problema es que Irán está avanzando. Si no hubiésemos hecho ningún progreso, si no hubiésemos demostrado una fuerte presencia en la región, si nuestras voces temblaran al enfrentar a Estados Unidos y al arrogante Occidente y si hubiésemos estado dispuestos a aceptar su intimidación y agresión, entonces toda esta presión sobre Irán hubiese disminuido. Obviamente, en tal caso, ellos hubiesen llegado aquí y hubieran tomado el control, pero las sanciones, la presión, etc., hubiesen disminuido.

[…]

«Estados Unidos está al frente de esta campaña del enemigo.

[…]

Todos los presidentes estadounidenses desde Carter, «sin excepción alguna, han confrontado a la República Islámica»

“Todos los presidentes estadounidenses, en las décadas que han pasado desde que comenzó la revolución, han luchado contra la República Islámica en dicho frente. No importa dónde estén ahora. Algunos de ellos se han muerto y otros han sido echados al cesto de basura de la historia, aunque todavía estén vivos: comenzando con los demócratas Carter, Clinton y Obama y ??terminando con los republicanos Reagan y Bush.

“Esto incluye al drogadicto anterior Trump y a este pobre individuo demente que lo que desea es salvar a Irán y a los iraníes. Todos ellos, sin excepción, se han enfrentado a la República Islámica.

[…]

“Cualquiera que no vea los deseos del enemigo y coopere con este, debe ser despertado”

“Cualquiera que no pueda ver los deseos del enemigo y que coopere con este debe ser despertado y se le debe decir: Asegúrense de no convertirse en vocero del enemigo. Tal como dijo el imam Jomeini: Dirijan todos sus gritos en contra de los Estados Unidos”.

Multitud: «¡Muerte a Estados Unidos! ¡Muerte a Estados Unidos!»

