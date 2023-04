Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar: “Qatar continúa la mediación entre Irán y Estados Unidos por un avance en la cuestión nuclear. También mantiene su oposición a la normalización con el régimen sirio de Assad y su regreso a la Liga Árabe”

En la conferencia de prensa semanal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar del 28 de marzo de 2023, Majed Al-Ansari – portavoz del ministerio y asesor del primer ministro de ese país – habló sobre los esfuerzos de mediación de Qatar entre Irán y Estados Unidos, sobre el programa nuclear de Irán. El funcionario dijo que Qatar sigue adelante con estos esfuerzos y vincula a las dos partes en negociaciones indirectas, con el objetivo de acercar posiciones y llegar a un acuerdo nuclear. Al-Ansari agregó que, a pesar de los grandes desafíos en esta materia, Qatar está dispuesto a desempeñar cualquier papel para avanzar en dicho acuerdo, y que lograrlo contribuiría a la estabilidad regional y global. También explicó que las frecuentes visitas de funcionarios qataríes a Teherán están relacionadas con estos esfuerzos de mediación entre Occidente e Irán sobre el tema nuclear.

En sus comentarios sobre el reciente acercamiento de muchos estados árabes al régimen de Bashar Al-Assad en Siria, y sobre los informes acerca de la readmisión pendiente de Siria a la Liga Árabe después de que fuera suspendida en 2011, [1] Al-Ansari señaló que Qatar no ha cambiado su postura sobre este asunto. El portavoz de la Cancillería señaló que en esta etapa no hay consenso árabe sobre la normalización de relaciones con el régimen de Assad y su regreso a la Liga Árabe, y aclaró que Qatar se mantuvo firme en su posición. Esta posición, agregó, solo cambiaría con hechos claros y positivos en la arena siria, que no son evidentes en este momento, y enfatizó que Qatar no traicionará la sangre siria que se ha derramado por estas causas.

Además, en una entrevista en el canal Al-Jazeera de Qatar, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, expresó su agradecimiento por el papel de Qatar en el apoyo a las negociaciones de Irán con Occidente, y especialmente con Estados Unidos. [2]

Este informe presenta traducciones de las declaraciones de Al-Ansari:

Las frecuentes visitas de funcionarios qataríes a Teherán se hacen para mediar entre Irán y Occidente sobre la cuestión nuclear

El diario qatarí Al-Quds Al-Arabi, con sede en Londres, informó el 29 de marzo de 2023 que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, comentó sobre el tema de la mediación de Qatar entre Irán y Estados Unidos sobre la cuestión nuclear y le dijo a los periodistas presentes en la rueda de prensa semanal que Qatar está llevando a cabo esfuerzos para acercar posiciones entre Teherán y los países occidentales.

El informe detalla: «Al-Ansari reveló que los contactos mantenidos por el Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Muhammad Bin ‘Abd Al-Rahman Aal Thani [con las partes relevantes] continúan, con el objetivo de llegar a un avance en la cuestión nuclear iraní, de modo tal que los esfuerzos internacionales conduzcan a la paz». Qatar, dijo el funcionario, está actuando para acercar a las partes iraní y occidental con la creencia de que un acuerdo apoyará el camino de la paz en la región y en el mundo.

Al tiempo que reveló que Qatar medió en las conversaciones indirectas entre Teherán y los países occidentales, Al-Ansari dijo que hasta la fecha no ha realizado ningún contacto directo u oficial entre ellos y que está dispuesto a desempeñar cualquier papel para llegar a un acuerdo nuclear. También afirmó que las conversaciones telefónicas que sostuvo ese día, 23 de marzo, el primer ministro, jeque Muhammad Bin ‘Abd Al-Rahman Aal Thani, con el asesor de Seguridad Nacional norteamericano Jack Sullivan y – por separado – con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, forman parte de los esfuerzos de Qatar para mediar en las negociaciones. De acuerdo con este funcionario, las conversaciones se centraron en la cooperación de Qatar con Estados Unidos e Irán, respectivamente, y en una serie de asuntos regionales e internacionales de interés común». [3]

Además, según un informe de la agencia de noticias de Qatar Qna.org.qa, «Al-Ansari dijo que las frecuentes visitas de los funcionarios de Qatar a Teherán están relacionadas con los esfuerzos de su país por acercar las posiciones y ofrecer sugerencias a Occidente y a Irán sobre el tema nuclear. Al-Ansari señaló que hay grandes desafíos [que obstaculizan] un acuerdo, pero que los esfuerzos y los contactos con los funcionarios iraníes continúan».

La agencia también informó: «Al-Ansari expresó su esperanza de que estos esfuerzos produzcan buenos resultados, ya sea en relación con el acuerdo nuclear iraní o con respecto a otros asuntos en los que también hubo un intento de acercar posiciones. Asimismo destacó… que Qatar había albergado negociaciones indirectas entre las partes y ayudó con la mediación europea, y que este papel [de Qatar] continuaría sin cambios con el objetivo de alcanzar un acuerdo nuclear, debido a la influencia positiva que un pacto así tendría en la estabilidad en la región y en el mundo. El portavoz qatarí [también] aclaró que el apoyo de Qatar a estos esfuerzos es prioritario en su agenda de política exterior».[4]

“Nuestra postura con respecto al régimen sirio no ha cambiado; Todavía no hay consenso árabe para normalizar las relaciones”

Al-Quds Al-Arabi informó que, sobre el tema de Siria, Al-Ansari dijo que «la posición de Qatar para resolver la crisis siria no ha cambiado». Cuando el diario le preguntó sobre la normalización árabe con el régimen sirio y el cambio en las relaciones de algunos países con Damasco, afirmó: “Qatar apoya todas las iniciativas que apuntan a traer la paz a Siria y cumplir con las ambiciones del pueblo sirio; [Qatar] también apoya los esfuerzos árabes e internacionales en este sentido».

Al-Ansari insistió en la «estabilidad de la posición de Qatar» y enfatizó que «en esta etapa, no existe un consenso árabe para normalizar [las relaciones] con el régimen». Agregó: «Las señales no apuntan a ningún cambio en la arena siria… La posición de Doha es clara, estable y no se ve afectada por respuestas [externas], a menos que haya cambios dentro de la arena siria». Según el portavoz de la Cancillería de Qatar, no hay señales que apunten a un retorno a las relaciones diplomáticas entre Doha y Damasco; el tema no fue discutido y no se ha emitido ninguna decisión, y Qatar no «traicionará» la sangre de las víctimas de la crisis siria.[5]

La agencia oficial de noticias de Qatar Qna.org.qa informó que «Al-Ansari enfatizó que todavía no hay un consenso árabe sobre el regreso del régimen sirio a la Liga Árabe, y que la posición de Qatar permanece sin cambios; por lo tanto, no habría normalización con el régimen hasta que desaparezcan las razones por las que se lo boicoteó. Al-Ansari dijo que Qatar considera que el problema sirio es una prioridad árabe y, por lo tanto, el consenso árabe en este asunto es importante. Tal consenso podría alcanzarse si se producen cambios positivos en el ámbito sirio, “que no estamos viendo actualmente; por lo tanto, no creo que haya ningún cambio en la posición de Qatar”. “Nuestra posición es estable y no se ve afectada por lo que sucede a nuestro alrededor mientras no haya cambios reales dentro de Siria, que cumplan las ambiciones del pueblo sirio, y mientras no haya un consenso árabe basado en cambios positivos en la arena siria. En la etapa actual, no hay motivos para el optimismo con respecto a una próxima normalización con el régimen sirio y su readmisión en la Liga Árabe”.

“Al-Ansari enfatizó que Qatar da la bienvenida a todos los esfuerzos árabes para resolver la crisis siria y los apoya, y señaló que dicha resolución debe basarse en cambios positivos y una respuesta real [del régimen sirio] a las demandas populares. Por último afirmó que habrá traición [qatarí] a la sangre de los sirios que se derramó por estas causas”. [6]

