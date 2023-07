Conoce la experiencia de Jessy Lepe y Sam Rodríguez, equipo The Voice of the Silence, en el viaje de educación sobre el Holocausto Marcha de la Vida en el que participamos este año 2023.

Una experiencia que marcó nuestras vidas y una oportunidad increíble para conocer más lo que sucedió y nunca olvidar.

Ven a escuchar nuestra experiencia por zoom el siguiente domingo 16 de julio a la 1pm hora CDMX 🇲🇽

Diario judío y The Voice of the Silence te invitan en este foro también tendrás la oportunidad de hacernos una pregunta sobre el viaje o nuestro proyecto.

OTRAS ZONAS HORARIAS:

HORA ARGENTINA / PAR / URUGUAY 🇦🇷 🇵🇾 🇺🇾 : 4pm

CDMX / CENTRO AMÉRICA 🇸🇻 🇪🇨: 1pm

COLOMBIA 🇨🇴 : 2pm

EUROPA 🇪🇸 🇫🇷 : 9pm

UK 08:00PM

ISRAEL 🇮🇱 : 10:09pm

ET 03:00 PM

PST 12:00 PM

*Este evento será bilingüe con interpretación en vivo para poder escucharlo en inglés o español