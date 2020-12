Diario Judío México - El próximo sábado por la noche, el primer ministro Benjamín Netanyahu será el primero en Israel en recibir la vacuna Pfizer, contra el COVID-19. Al día siguiente, le tocará el turno al presidente Reuven Rivlin y luego harán lo mismo con Aviv Kochavi, jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Israel (DFI) y el ministro de Salud, Yuli Edelstein, según una publicación recogida del Jerusalem Post.

La vacunación de Rivlin y Netanyahu será filmada y fotografiada en un intento por ayudar a generar confianza pública en la vacuna Pfizer. Israel recibió 300.000 dosis en una etapa inicial y luego se sumarán 4 millones más antes de fin de año. Para los primeros días de enero se estima que el gobierno recibirá las 4 millones de dosis de vacunas Pfizer restante de las casi 9 millones que adquirió recientemente.

Se espera que el personal de blanco sea vacunado entre el domingo y el lunes, después de que las vacunas lleguen desde su instalación de almacenamiento en el Centro Logístico de Teva en Shoham. Los hospitales dicen que están preparados y que miles de empleados ya se han ofrecido como voluntarios para vacunarse.

Orden de vacunación

Netanyahu reiteró que un comité profesional determinó el orden de prioridad para la vacunación y el Ministerio de Salud anunció formalmente el miércoles que comenzará con el personal médico en hospitales, fondos de salud y clínicas privadas y dentales.

También se dará prioridad a quienes trabajen en hospitales geriátricos y psiquiátricos, a los residentes médicos y de enfermería y a los miembros de Magen David Adom (La Estrella de David Roja) y otras organizaciones de rescate. Una vez vacunadas, las personas mayores de 60 años y aquellas con enfermedades crónicas que las pongan en riesgo de desarrollar casos graves de COVID-19 podrán vacunarse.

Luego, se vacunará a las personas con afecciones preexistentes menores pero también peligrosas, como las que padecen diabetes o presión arterial alta. Al mismo tiempo, quienes entren en contacto regular con el público, como maestros y trabajadores sociales, guardias penitenciarios y presos y otros socorristas, también podrán vacunarse, al igual que miembros de las FDI y otras agencias de seguridad.

Estoy listo para vacunarme mañana

Si llegan suficientes vacunas a Israel, el resto del público no debería tardar más de tres o cuatro semanas en poder vacunarse, si así lo desea, manifestó Edelstein. Por su parte durante un discurso ante la Knesset, el líder opositor Yair lapid dijo: “Es bueno tener vacunas. Me alegro de que haya vacunas. Pensé que tomaría meses pero Pfizer se adelantó a lo previsto. La Administración de Alimentos y Medicamentos ha acelerado los procedimientos y les pido a todos que se vacunen. Estoy listo para vacunarme mañana por la mañana”.

Muchas otras pandemias, como la viruela, la poliomielitis y el sarampión fueron casi erradicadas con la vacunación, dijo el miércoles Galia Rahav, jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico Sheba, donde se vacunará Netanyahu. Ella habló durante un seminario sobre vacunación y agregó que “la única estrategia de salida que realmente puede poner fin a esta crisis es la vacunación”.

Mensaje para antivacunas

“Si no quieren vacunarse, no se vacunen, pero no discutan cosas que no entienden ni difundan mentiras. Esto podría hacer que alguien que escuche estas tonterías no se vacune, se enferme y posiblemente muera”, expresó el ministo de Salud Yuli Edelstein en respuesta a quienes están en contra de las vacunas antiCOVID-19 y difunden mensajes desalentadores en las redes sociales y medios de comunicación.