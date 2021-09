El ex secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, confirmó que se presentará como candidato a presidente de la DAIA para el período 2021/2024. Enfrentará al actual presidente Jorge Knoblovits.

En un comunicado Avruj expresó: ‘‘Necesitamos una DAIA que sea inspiradora. Que se la reconozca presente, cercana, proactiva y valiente. Una DAIA que sea respetada. Que sea clara y firme en sus mensajes. Sin contradicciones. Una DAIA que sea portadora permanente, en cada acción y de los valores propios de nuestra identidad. Una DAIA que esté a la altura de las circunstancias, acompañando el desarrollo de las instituciones que son sus mandantes.’’

Además Avruj presentó agradecimientos a la comunidad por brindarle la posibilidad de su desarrollo profesional durante un largo periodo: «Esta comunidad a quien también le debo eterna gratitud por la posibilidad del desarrollo profesional desde mis comienzos como madrij en la Tnuá, continuada en Hebraica y Macabi hasta los cargos de alta dirección en la Comunidad Chalom, en la Bnai Brith en Argentina y en Centroamérica, en la DAIA, donde ejercí la Dirección Ejecutivo durante 13 años, y el haberme honrado con la Presidencia del Museo del Holocausto.»

«Fue justamente este recorrido comunitario con el aprendizaje y la experiencia adquiridos lo que me permitió ocupar cargos siempre vinculados a la defensa de los derechos humanos, a la diversidad y el pluralismo cultural en la función pública, en Ciudad de Buenos Aires y en la Nación a los que siempre recordaré con afecto y agradecimiento’’, añadió Avruj.

En tanto brindó algunos detalles de su propuesta: ‘‘Junto al equipo que conformamos apostamos por un verdadero cambio cualitativo que nos haga bien. Nos merecemos y necesitamos una DAIA de la que todos nos sintamos orgullosos. Trabajaremos por ello. Los invito a que nos acompañen. La DAIA no tiene actualmente el prestigio que tiene que tener. Queremos hacer algo diferente y poner a la DAIA en el lugar que se merece estar.’’.

Hasta la confirmación de Avruj, el único candidato confirmado era Jorge Knoblovits, actual presidente de la DAIA y secretario general de Congreso Judío Latinoamericano.

En diálogo con Agencia AJN, los allegados a Claudio Avruj habían reivindicado la necesidad de que la conducción sea ‘‘verdaderamente plural. No es posible para nosotros una DAIA que en los cargos ejecutivos más relevantes no muestre una verdadera diversidad. La DAIA tiene como fortaleza ser de todos. Eso no sólo se declama se debe manifestar en hechos’’.