Diario Judío México - Antes 8 anyos… Una tadre… Era el enverano ! Fiamma Nirenstein… Una foto delantre del Parlamente Italiano en la Piazza Montevitorio de Roma. Gente delantre… Muncha jente kon bandieras israelianas en sus manos…

Fiamma Nirenstein…

Jurnalista i eskrivana. En karga del Sentro de los Asuntos Publikos de 24Yerushalayim. Estudyo Historya Moderna en la Univerfsita de Florensa i ambezo la Historya de Israel i del Medyo Oryente en la Univervsitad de Luiss en Roma. Fue la Direktora del Enstituto Italiano de le Kultura, 1992-94. Muy aktiva kontra el antisemitizmo judyo.

Fiamma Nirenstein mos dize ke munchos munchos miembros del Parlamento disheron :

“I love Israel … Kero bien a Israel… Israel’i seviyorum….. J’aime Israel…. Ani ohev Israel… ”

La otra noche, ministros i miembros del Parlamento empesaron a tener opiniones mikstas por kavo ! Parese ke kuando la persona no esta demasyado attirada por el egzotizmo del treser mundo i ves por fin estas kreaturas engrandesidas i edukadas komo makinas de odyo, oyes biyervos ke inyegan el holokosto i avlan de lo bueno ke sera si el dalkavo judyo sera muerto i no egzistera Israel mas ( halila ve has ), muerte a los kistyanos tambien (por no ser muzulmanos !) todo manera de gritos al puevlo de nivel lo mas basho i non-sivilizado de la parte de los lideres del Jihad, empesando de Ahmednejati, de Nasrellah fina Hanje…. kedas desgutado i yenno de horror !

Por fin se vido ke no ay dinguna savor de avlar de PAZ kon un Hamas emmelado profundamente a una kriza ideolojika. Hamas no es mas la yave de la rezolusyon de un problem ma el problem mizmo… No se puede yegar a la Paz si uno de los partidos no lo keren. No avra paz en el mundo todo el tiempo ke ideolojiyas asemejantes egzisteran…

Lo ke afito en Italia es la kayida de las ideolojiyas de la sierda ke permetyo los krimes los mas violentos i los atakos verbales los mas dezgrasyados. Si Arafat empeso kon el terrorismo de la Intifada, si alavo tanto el martiryo de las kreaturas en sus diskorsos, era por dar a los ideolojistos la opinion de la legitimasya de estos aktos, Palestina estando en la mizerya i no tenyendo dinguna esperanza. KON HAMAS SE VIDO KE ESTO NO ERA VERDAD.

Si vido por fin ke Hamas es un grupo terroristo i fanatikamente relijyozo. Se entenyendo ke Israel es un payis demokratiko i sivilizado. Se komparo el rejim de Israel kon los ke uzaron eskudos humanos i prometyeeron la matansina de los judyos !

Los meetings dezgrasyados en las kayes de Europa era la boz del Jihad, kon Iran detras de el, kontra el mundo del Oueste i de la sivilizasyon ! No teniyan estos meetings nada ke los karakterizan para yegar a la Paz.

Se vido el rolo de Israel para defender su proprio payis i su lucha para destruiyir Hamas kon el odyo fanatiko del Islam, al nombre de todos los payizes sivilizados. POR FIN !!!!

