Diario Judío México - Popularmente conocida como la Fiesta de las Luces, Januke tiene como fecha de celebración el 25 del mes judío de Kislev y una duración determinada y calculada de ocho días. En el calendario gregoriano, es habitual que coincida con el mes de diciembre. Para curiosos, este año comenzará el domingo 22 de diciembre y durará, tras ocho días, hasta el lunes 30 de diciembre.

Ahora que sabemos cuándo se celebra Januke o Januca toca conocer cuál es su significado. Lógicamente, lo primero es saber que la palabra Januca, como tal, significa inauguración. A pesar de coincidir en tiempo con la Navidad cristiana, no es la Navidad judía. En este caso, Januke celebra también un milagro de Dios pero para el pueblo judío, casi dos siglos antes de la primera Navidad.

Origen de Januke

Tras 40 meses en guerra contra los griegos, superiores en todo a los judíos, estos resistieron el ataque de forma milagrosa. Sería como si Israel, hoy en día, repeliera un ataque de todas las potencias del mundo. Bien, ellos lo hicieron, aunque perdieron su Templo Sagrado que destruido por completo.

No tardaron en volver a levantarlo y abrir sus puertas de nuevo. Fue un día 25 de Kislev. Pero cuando todo estaba listo para la reapertura y fueron a encender la Menorá, no tenían aceite para ello. Sólo encontraron una pequeña vasija de aceite puro, sellada por el Sumo Sacerdote, a todas luces insuficientes. O quizás no.

La Divina Providencia quiso que habu un milagro y la vasija de aceite ardió durante ocho días, justo lo que se tardaba en producir una nueva tanda de aceite. Por cierto, de oliva. Desde entonces, la comunidad judía celebra Januke como la Fiesta de las Luminarias. Además, estos ocho días suman a su rezo del Shajarit, unas alabanzas especiales de Halel. Por supuesto, también encienden la januquiá.

La fiesta de las luminarias

Hablar de la januquiá, es hablar dl ya famoso candelabro de 8 brazos con uno de ellos algo más largo. La primera noche se enciende la vela en el brazo más alto. Tras esto, cada día se enciende una vela nueva, hasta completar los ocho días con ocho velas.

Las velas deben durar, mínimo, 30 minutos encendidas. Y si se puede, ponerlas junto al portal de la casa, pero fuera de ella, mejor que mejor. De hecho, en Israel, muchas casas tienen pequeñas cajas de cristal, para que las velas se mantengan encendidas en invierno.

Por último, la tradición marca que las familias y amigos se reúnan en torno al encendido y, de paso, intercambien regalos entre ellos. También se mantiene la tradición de que los más pequeños jueguen con un sevivon, una suerte de perinola ancestral que sigue vigente gracias a ellos.

La comida también es tradicional. En Januke son típicos los levivot, las tortas de patata o las bolitas de masa con mermelada. Todo muy light, pero son solo ocho días.