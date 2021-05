Palabras del Primer Ministro Benjamín Netanyahu, hoy (Martes 18 de Mayo de 2021), tras una evaluación de la situación en el cuartel general del Comando Sur de las FDI y una visita a la Base Aérea de Hatzerim:

Fotografía: Kobi Gideon/GPO

"Estoy aquí en la base aérea de Hatzerim, y antes estuve en el cuartel general del Comando Sur de las FDI en Beer Sheva. Me informaron acerca de nuestros numerosos ataques contra Hamás y la Yihad Islámica; recibieron golpes que no esperaban. No me cabe duda de que los hemos hecho retroceder años”.

“Estoy evaluando la situación y estamos tomando decisiones. Continuaremos todo el tiempo que sea necesario a fin de restituir la tranquilidad a todos los ciudadanos de Israel”.

“Estoy seguro de que todos nuestros enemigos a nuestro alrededor ven el precio que están pagando por la agresión en nuestra contra, y estoy seguro de que aprenderán la lección”.

El Primer Ministro Netanyahu realizó una evaluación de la situación en el cuartel general del Comando Sur de las FDI, con el Jefe del Estado Mayor de las FDI Aviv Kochavi y visitó el centro de operaciones del Comando Sur.

Luego, el primer ministro Netanyahu visitó la base de la Fuerza Aérea Hatzerim y recibió un informe operativo-que incluyó datos sobre los ataques y operaciones de la Fuerza Aérea contra diversos objetivos en la Franja de Gaza.