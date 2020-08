Diario Judío México - El rey yehudí tenía varias obligaciones y restricciones, entre otras, no podía tener muchos caballos. El Ramban explicó que el motivo es para que no confíe en su ejército y quite su confianza del Todopoderoso. En otras palabras, tenía que depositar su plena confianza en el Creador a pesar de hacer su esfuerzo según las leyes naturales.

De manera similar, el Rab Wolbe solía decir que la persona debe hacer lo máximo en el ámbito espiritual- rezar, estudiar, etc.- pero no en el material. Es decir, cada quien debe hacer su esfuerzo según la lógica humana, pero no el máximo. Como cada persona está en otro nivel espiritual, cada quien sabe qué se le considera lo máximo para sí mismo. Debe dejar un “espacio” donde el bendito Hacedor pueda hacer Su milagro… si bien no lo alcanzamos a notar.

Por ejemplo, una persona decide que debe trabajar cierto número de horas al día para conseguir su manutención de manera digna. Si se esfuerza de más estará faltando en su confianza en D-s. Es más que obvio que cada uno debe conducirse según su entendimiento y según las leyes naturales, pero no debe nunca olvidar que finalmente Él es Aquel que maneja todo. Si tiene en mente esto, significa que confía en D-s, sin olvidar que Él hace todo.

En breve, el individuo no debe esforzarse de más para no olvidar la Causa de todas las causas.

Ampliado de las palabras de Rab Hilel Feldman.

