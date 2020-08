Diario Judío México - El ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha ofrecido ayuda médica humanitaria al Gobierno del Líbano a través de canales internacionales, tras las potentes explosiones registradas este martes en Beirut, la capital del país árabe, según lo informó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Al menos 50 personas han muerto por una serie de deflagraciones de origen no esclarecido, que también han ocasionado cuantiosos daños materiales.

El ministro de Salud, Hamad Hassan, atribuyó las explosiones a un barco que transportaba fuegos artificiales, si bien las autoridades pertinentes descartaron la versión de la pirotecnia.

At the direction of FM @Gabi_Ashkenazi and Defense Min. Gantz, Israel via security and international channels has offered humanitarian medical assistance to the government of Lebanon

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) August 4, 2020